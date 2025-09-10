Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Ấn Độ

Ngọc Trang

10/09/2025, 09:56

Ông Trump muốn nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những tuần tới và lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận thương mại...

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 13/2/2025 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 13/2/2025 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết chính quyền của ông vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán với Ấn Độ để giải quyết các rào cản thương mại giữa hai nước.

Ông Trump cho biết muốn nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những tuần tới và lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận về thương mại.

"Tôi tin chắc sẽ không khó khăn gì để đi đến một kết quả tốt đẹp cho cả hai quốc gia vĩ đại của chúng ta”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói về việc đàm phán thương mại với Ấn Độ.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông chủ Nhà Trắng khẳng định “luôn là bạn tốt” của ông Modi. 

Tuần trước, ông Trump cho biết Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế quan với hàng hóa Mỹ về mức 0% nhưng nhấn mạnh rằng đề xuất này đã muộn bởi lẽ ra New Dehli nên làm vậy từ nhiều năm trước.

“Tôi luôn là bạn tốt của ông Modi. Tôi chỉ không thích những việc ông ấy làm ở thời điểm này. Nhưng Ấn Độ và Mỹ có mối quan hệ đặc biệt. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng có những khoảnh khắc như vậy thôi”, ông Trump viết trong một bài đăng vào tuần trước.

Những động thái mới nhất của ông Trump cho thấy thông điệp có phần lạc quan hơn của ông Trump với Ấn Độ sau khi mối quan hệ song phương có dấu hiệu rạn nứt.

Sau nhiều tháng đàm phán thương mại với những hứa hẹn khả quan, vào cuối tháng 7, chính quyền ông Trump thông báo áp thuế đối ứng ở mức 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Khi đó, ông Trump cho biết hai bên vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận thương mại. 

Mức thuế này tăng lên 50% vào cuối tháng 8, bao gồm 25% thuế quan trừng phạt vì Ấn Độ mua dầu Nga. Tất cả những nhiều này làm dấy lên quan ngại về tương lai mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ, dù mối quan hệ này vốn được củng cố mạnh mẽ những năm gần đây.

Theo ông Anantha Nageswaran, cố vấn kinh tế trưởng của Chính phủ Ấn Độ, thuế quan 50% của chính quyền ông Trump với hàng hóa Ấn Độ có thể khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia Nam Á này giảm khoảng 0,5% trong năm nay.

Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times ngày 9/9, ông Trump đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc vì các nước này vẫn đang mua nhiều dầu Nga.

Tuy ông Trump và ông Modi đã phát đi những tín hiệu mềm mỏng, cuộc chiến thương mại giữa Washington và New Delhi vẫn âm ỉ nóng.

Thuế quan của ông Mỹ đã thổi bùng một chiến dịch tẩy chay thương hiệu Mỹ bao gồm McDonald's, Pepsi và Apple trên mạng xã hội Whatsapp tại Ấn Độ.

Nhiều thương hiệu Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi người tiêu dùng sử dụng "Swadeshi", tức hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ. 

Tuần trước, ông Modi nhấn mạnh lời kêu gọi này, đồng thời nói rằng các giáo viên Ấn Độ nên khuyến khích học sinh lập một danh sách về "các mặt hàng mang nhãn hiệu nước ngoài" để tránh sử dụng.

Theo dữ liệu của cơ quan Census Bureau của Mỹ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 129 tỷ USD năm 2024, trong đó Mỹ thâm hụt thương mại 45,8 tỷ USD.

