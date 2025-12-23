Rupee Ấn Độ là đồng tiền châu Á mất giá mạnh nhất năm nay

Nhà đầu tư toàn cầu bi quan về Ấn Độ trong phần lớn thời gian của năm nay, và đây là một nguyên nhân quan trọng khiến rupee mất giá...

Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ không có bước tiến mới, cộng thêm dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Ấn Độ, đã gây áp lực mất giá lên đồng rupee, khiến đồng tiền này trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất ở khu vực châu Á trong năm nay.

Theo dự báo mới được ngân hàng Nomura và công ty nghiên cứu thị trường tài chính S&P Global Intelligence đưa ra, từ nay đến cuối tháng 3/2026, tỷ giá rupee so với USD có thể giảm về mức 92 rupee đổi 1 USD, từ mức 89,6 rupee/USD hiện nay. Cơ hội phục hồi của đồng rupee sẽ tùy thuộc vào việc liệu Ấn Độ có đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ hay không - các nhà phân tích nhận định.

So với thời điểm đầu năm, tỷ giá rupee so với USD hiện giảm 4,6%.

“Chúng tôi tin rằng đồng rupee đang bị định giá thấp hơn giá trị thực, và sẽ điều chỉnh sau khi vấn đề thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn trở nên rõ ràng hơn”, hãng tin CNBC dẫn lời bà Hanna Luchnikava-Schorsch, trưởng bộ phận kinh tế châu Á-Thái Bình Dương của S&P Global Market Intelligence.

Theo nhận định của công ty nghiên cứu này, New Delhi và Washington có thể đạt thỏa thuận thương mại song phương trong vòng 6 tháng tới.

Ấn Độ hiện là một trong những đối tác thương mại bị Mỹ áp thuế quan cao nhất, ở mức 50%, thậm chí còn cao hơn cả thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc. Trong khi đó, đàm phán thương mại Mỹ - Ấn vẫn kéo dài do hai bên chưa thu hẹp được sự khác biệt quan điểm trong các vấn đề mấu chốt.

Sau khi thuế quan 50% của Mỹ đối với Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 8, xuất khẩu của nước này sang Mỹ đã giảm gần 12% trong tháng 9 và giảm 8,5% trong tháng 10. Trong tháng 11, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ hồi phục mạnh, ghi nhận mức tăng 22,6%.

Rủi ro kinh tế lớn nhất đối với Ấn Độ là nước này không thể duy trì đà tăng trưởng có được nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của các công ty sản xuất phục vụ thị trường Mỹ. Sự dịch chuyển này có thể chững lại nếu thuế quan cao mà Mỹ áp lên Ấn Độ duy trì lâu - theo nhà kinh tế trưởng Sonal Varma của ngân hàng Nomura.

“Sự bất định kéo dài đã dẫn tới dòng vốn đầu tư danh mục của nước ngoài chảy khỏi Ấn Độ, và đồng rupee mất có thể đẩy cao giá hàng hóa nhập khẩu và lạm phát”, bà Varma nhận định.

Tuy nhiên, một lợi ích của đồng rupee yếu đối với Ấn Độ là làm cho hàng hóa xuất khẩu của nước này cạnh tranh tốt hơn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, mức lạm phát thấp ở Ấn Độ hiện nay cho phép nước này hấp thụ ảnh hưởng của lạm phát nhập khẩu do đồng nội tệ mất giá.

Đầu tháng này, rupee giảm giá quá mức 90 rupee đổi 1 USD, một ngưỡng tâm lý quan trọng, so với mức 85,64 rupee/USD khi mới bước sang năm 2025. Trong vòng chưa đầy 15 phiên giao dịch, rupee tiếp tục thủng mốc 91 rupee/USD, sau đó hồi phục về mức hiện tại.

Theo Giám đốc đầu tư Somnath Mukherjee của công ty ASK Private Wealth, lý do chính khiến rupee mất giá không nằm ở thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, vì thâm hụt này được dự báo sẽ duy trì ở ngưỡng có thể kiểm soát được dao động trong khoảng 1-1,5%. Thay vào đó, ông cho rằng đồng rupee sẽ còn đương đầu áp lực giảm cho tới khi dòng vốn đầu tư danh mục chảy khỏi Ấn Độ đảo chiều.

Sự rút lui của dòng vốn này diễn ra đặc biệt mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, khi nhà đầu tư ngoại bán ròng cổ phiếu Ấn Độ từ đầu năm đến nay, với lượng bán ròng tính đến ngày 19/12 là gần 18 tỷ USD.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) khẳng định sẽ để các lực lượng thị trường quyết định tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, RBI được cho là đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào tuần trước để chặn đà trượt dốc của đồng rupee.