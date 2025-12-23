TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn đối ngoại nổi bật trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Thanh Thủy
23/12/2025, 21:56
Năm 2025, công tác đối ngoại của TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thành phố trong hội nhập quốc tế tạo nền tảng để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng đột phá cho năm 2026…
Ngày 22/12, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Năm 2025, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên lĩnh vực đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Thành phố trong hội nhập quốc tế và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Công tác tham mưu được nâng cao rõ rệt về chất lượng và chiều sâu. Sở đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, trọng tâm là tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai Nghị quyết 153/NQ-CP của Chính phủ, với gần 70 nhiệm vụ thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện. Các nội dung cốt lõi về đối ngoại tiếp tục được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, Sở đã rà soát, tích hợp các đề án, chương trình đối ngoại của các địa phương, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ; đồng thời xây dựng, cập nhật Chiến lược đối ngoại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong năm, Sở tham mưu tổ chức nhiều chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Thành phố, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, tài chính, y tế và đào tạo nhân lực.
Công tác đón tiếp đoàn vào được thực hiện trọng thị, an toàn với hơn 10 đoàn nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và hơn 80 đoàn cấp cao. Nhiều sự kiện đối ngoại quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công, tiêu biểu như Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP. Hồ Chí Minh và Lễ công bố xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong năm, Thành phố đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác quốc tế quan trọng, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.
Ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh theo hướng chủ động, sáng tạo, chuyển từ kết nối sang kiến tạo hợp tác, qua đó thu hút nguồn lực phục vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh. Ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được triển khai bài bản, lan tỏa hình ảnh Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được thực hiện kịp thời, cải cách mạnh mẽ dịch vụ công, hỗ trợ hiệu quả công dân gặp khó khăn ở nước ngoài.
Bám sát bối cảnh quốc tế, trong nước và định hướng phát triển của Trung ương và Thành phố, Sở Ngoại vụ xác định phương châm hành động năm 2026 là “Chủ động thích ứng – Tiên phong đột phá – Hiệu quả thực chất - Vững bước hội nhập”, tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Về ngoại giao chính trị, Sở nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng vào thực tiễn TP. Hồ Chí Minh, trọng tâm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 153-NQ/CP và Kế hoạch đối ngoại giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045.
Về ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là mũi nhọn; chủ động khai thác mạng lưới đối tác quốc tế để thu hút đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh; đổi mới hoạt động đoàn ra, thúc đẩy sớm chuyển hóa các cam kết quốc tế thành dự án cụ thể.
Về ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, tiếp tục phát huy sức mạnh mềm, triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được hiện đại hóa, đẩy mạnh số hóa và nâng cao năng lực phản ứng nhanh.
Về lãnh sự và bảo hộ công dân, Sở đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính lãnh sự, triển khai hộ chiếu điện tử, tăng cường số hóa dữ liệu và năng lực phản ứng nhanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Cuối cùng, kiện toàn bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương hành chính và hiện đại hóa hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đòi hỏi tính chủ động, hiệu quả và thực chất.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu và tổ chức công tác đối ngoại bám sát đường lối của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND Thành phố; gắn đối ngoại với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của TP. Hồ Chí Minh.
Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các đoàn ra, đoàn vào và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Thành phố theo hướng đúng quy định, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; chú trọng chuẩn bị nội dung và theo dõi, tổng hợp, triển khai kết quả sau mỗi hoạt động.
