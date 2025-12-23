Tổng thống Trump đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất của Mỹ

Trong quyết định được công bố ngày 22/12, ông Trump còn đình chỉ 4 dự án khác đang được xây dựng ngoài khơi bờ Đông...

Việc Tổng thống Donald Trump quyết định đình chỉ dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất của Mỹ, dự án Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), đã gây ra một cú sốc lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo nước này.

Trong quyết định được công bố ngày 22/12, ông Trump còn đình chỉ 4 dự án khác đang được xây dựng ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ, bao gồm Vineyard Wind 1 ở Massachusetts, Revolution Wind ở Rhode Island, Sunrise Wind ở Long Island và Empire Wind 1 ở phía nam Long Island - hãng tin CNBC đưa tin. Tổng cộng, các dự án này có khả năng cung cấp đủ điện cho hơn 2 triệu ngôi nhà, theo các tuyên bố từ các nhà phát triển dự án.

Quyết định đình chỉ này được đưa ra với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, được Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum công bố. Theo ông Burgum, Bộ Quốc phòng đã xác định rằng các cánh quạt và tháp điện gió có độ phản xạ cao có thể gây nhiễu radar, che khuất các mục tiêu di chuyển hợp pháp và tạo ra các mục tiêu giả trong khu vực lân cận các dự án điện gió.

Những mối lo này đã dẫn đến việc tạm dừng các hợp đồng thuê địa điểm cho các dự án nói trên để chính phủ liên bang có thời gian làm việc với các chủ sở hữu hợp đồng và các đối tác bang, đánh giá khả năng giảm thiểu các rủi ro an ninh quốc gia.

Quyết định trên đã gây ra sự sụt giảm đáng kể trong giá cổ phiếu của các công ty liên quan. Cổ phiếu của Dominion Energy, công ty phát triển dự án CVOW, đã giảm gần 4% sau khi thông tin được công bố. Tương tự, cổ phiếu của Orsted, công ty phát triển các dự án Revolution và Sunrise, đã giảm 11%, trong khi cổ phiếu của Equinor, công ty phát triển Empire Wind 1, giảm khoảng 1%.

Dự án CVOW, với 176 tuabin, dự kiến sẽ cung cấp đủ điện cho hơn 600.000 ngôi nhà và được coi là thiết yếu cho an ninh quốc gia của Mỹ cũng như nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Virginia.

Khu vực Bắc Virginia hiện là trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, và nhu cầu ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần làm tăng giá điện trong tiểu bang. Dominion đã cảnh báo rằng việc dừng dự án CVOW trong bất kỳ khoảng thời gian nào sẽ đe dọa đến độ tin cậy của lưới điện cho một số tài sản quan trọng nhất của quốc gia, bao gồm cả quân sự, trí tuệ nhân tạo và dân sự. Ngoài ra, việc đình chỉ này cũng có thể dẫn đến lạm phát năng lượng và đe dọa hàng ngàn việc làm.

Thống đốc Virginia, ông Glenn Youngkin, một đảng viên Cộng hòa, ủng hộ dự án này. Trong khi đó, Thống đốc sắp tới, bà Abigail Spanberger, một đảng viên Dân chủ, đã thắng cử với lời hứa giải quyết chi phí điện tăng cao một phần bằng cách mở rộng năng lượng tái tạo.

Quyết định của Bộ Nội vụ đã bị Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, chỉ trích mạnh mẽ. Ông cho rằng chiến dịch của Tổng thống Trump chống lại các dự án điện gió là "vô lý" và quyết định mới nhất này sẽ làm tăng hóa đơn năng lượng.

Ông Trump đã nhằm vào ngành công nghiệp điện gió của Mỹ ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ cầm quyền này. Hôm 20/1, sau khi nhậm chức, ông đã ra lệnh dừng hoàn toàn việc cấp phép và cho thuê địa điểm mới đối với các dự án điện gió trên đất liền và ngoài khơi để chờ cơ quan chức năng liên bang rà soát.

Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump chống lại ngành công nghiệp điện gió đã gặp phải thách thức pháp lý. Thẩm phán Patti Saris của Tòa án Quận Massachusetts đã phán quyết rằng lệnh của Trump là "tùy tiện, thất thường và trái pháp luật” - dấu hiệu cho thấy rằng cuộc chiến pháp lý xung quanh các dự án điện gió có thể sẽ còn kéo dài và phức tạp hơn trong thời gian tới.