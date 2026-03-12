TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh; dự kiến tổ chức trong tháng 5 tới...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh, thuộc khu tái định cư Bình Khánh trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức đấu giá các căn hộ này theo phương án chia thành hai khối nhà với mục đích sử dụng làm nhà ở thương mại. Trong đó, khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

Mục tiêu của việc triển khai là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công sau khi đã đảm bảo cân đối nguồn tài sản, đồng thời khẩn trương thực hiện để tránh lãng phí và chậm thu ngân sách. Bên cạnh đó, góp phần khởi động lại thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, qua đó, hỗ trợ ổn định thị trường và tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố.

Theo lộ trình, trong tháng 3 năm nay, UBND phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác hiệu quả quỹ đất và đảm bảo định hướng phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, các thủ tục phục vụ đấu giá sẽ được triển khai song song, bao gồm lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, hoàn thiện hồ sơ xác định giá khởi điểm trình thẩm định và phê duyệt, đồng thời, lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá tài sản công.

Theo kế hoạch, cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2026.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm việc đấu giá được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật, đồng thời, tránh gây thất thoát tài sản công.

Khu tái định cư phường An Khánh thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013 - 2015 để bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa khi triển khai khu đô thị mới. Trong đó, cụm 3.790 căn tại các lô R1-R5 hoàn thành từ năm 2015 nhưng bị bỏ trống nhiều năm. Sau thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục tại dự án đã xuống cấp, trong khi mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để quản lý và bảo trì.

Trước đó, Thành phố từng nhiều lần tổ chức đấu giá toàn bộ số căn hộ này nhưng không thành công do quy mô gói tài sản lớn và giá khởi điểm cao. Để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư, hồi tháng 3/2025, Thành phố đã chấp thuận chuyển đổi công năng khu căn hộ sang nhà ở thương mại.