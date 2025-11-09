TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 54 doanh nghiệp thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt cho 54 doanh nghiệp bất động sản thí điểm nhận đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dựa trên Nghị quyết 171/2024/QH15 và các quy định pháp luật liên quan…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số 241/TB-UBND, chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản được triển khai dự án thí điểm nhà ở thương mại. Theo đó, 54 doanh nghiệp được phép nhận đất nông nghiệp để phát triển nhà ở thương mại theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Thông báo này là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Theo UBND Thành phố, kể từ ngày thông báo có hiệu lực (ngày 7/11) yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 29/9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng đã thông qua danh mục 54 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171.
Theo danh mục thông qua khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn (đợt 1), 54 khu đất được chấp thuận cho 54 công ty bất động sản thực hiện dự án có tổng diện tích gần 6,558 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 212.800 m2.
Có 48 khu đất dự án thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, còn 6 khu đất thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ.
Nghị quyết số 171/2024/QH15 cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành, Nghị quyết cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất (đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp không phải đất ở; đất ở và đất khác) để thực hiện dự án thí điểm nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.
Hiện, UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cho rà soát các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để tiếp tục cho phép các công ty thực hiện dự án nhà ở thương mại.
