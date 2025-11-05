TP. Hồ Chí Minh kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm định và đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (223 lô) trên địa bàn, phần lớn được xây dựng trước năm 1975. Công tác kiểm định sẽ được triển khai tại hơn 30 phường…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) trên địa bàn Thành phố theo danh sách đính kèm công văn của Sở Xây dựng.

Theo danh sách đính kèm công văn số 10007/SXD-QLCLCT ngày 30/9/2025 của Sở Xây dựng, phạm vi của đợt kiểm định tại hơn 30 phường, tập trung vào các khu vực dân cư lâu đời. Trong đó, phường Chợ Lớn là nơi có số lượng chung cư cần kiểm định nhiều nhất với 29 công trình. Các phường khác như: Tân Định, Bến Thành, Bình Tây An Đông... cũng nằm trong danh sách.

Phần lớn trong tổng số 186 chung cư thuộc danh sách đều được xây dựng từ trước năm 1975, một số ít được xây trong giai đoạn 1975 - 1994.

Trong đó, bao gồm 130 chung cư cần kiểm định lại và 56 chung cư được đề xuất kiểm định lần đầu. Trong số các công trình cần kiểm định lại, nhiều chung cư đã từng được đánh giá chất lượng vào các năm 2016 và 2017.

UBND Thành phố giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại theo danh sách nêu trên tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo đúng trình tự kiểm định theo quy định. Gửi báo cáo kết quả kiểm định đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư theo quy định.

Đối với UBND các phường chưa đề xuất chi phí kiểm định, khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các phường về trình tự thực hiện kiểm định theo quy định.

Đồng thời, tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm định, xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư. Kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải xác định nhà chung cư kiểm định chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2023; trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ.

Sở Xây dựng cũng được giao đăng tải công khai kết luận kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ cho UBND Thành phố sau khi hoàn thành công tác kiểm định.