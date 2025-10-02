TP. Hồ Chí Minh có 186 chung cư cũ cần kiểm định để cải tạo, xây dựng lại

TP.HCM sẽ tiến hành kiểm định lại 186 chung cư cũ nhằm đánh giá chính xác mức độ an toàn, qua đó, xác định công trình nào cần phá dỡ và công trình nào vẫn có thể tiếp tục sử dụng…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND Thành phố về việc rà soát, kiểm định chung cư cũ trên địa bàn. Hiện, TP. Hồ Chí Minh có 186 chung cư cũ cần kiểm định, kiểm định lại. Trong số này, có 56 chung cư chưa từng được kiểm định và 130 chung cư đã được kiểm định từ giai đoạn 2016 - 2017 nhưng nay cần đánh giá lại.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

Ngoài ra, kết quả kiểm định gần 10 năm trước cho thấy phần lớn các công trình được xếp loại cấp C, tức là vẫn còn khả năng sử dụng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa thể xác định rõ công trình nào thuộc diện bắt buộc phá dỡ theo Luật Nhà ở 2023. Vì vậy, việc kiểm định lại là cần thiết để đưa ra căn cứ chính xác cho công tác cải tạo hoặc xây dựng mới.

Đối với các chung cư đã được kiểm định và xếp loại cấp B, Sở Xây dựng cho biết vẫn đảm bảo an toàn nên chưa cần đưa vào diện kiểm định lại trong giai đoạn này.

Theo tổng hợp từ UBND các phường, kinh phí dự kiến để triển khai kiểm định 186 chung cư cũ khoảng 32,5 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm một số chung cư tại các phường Hạnh Thông, Gò Vấp, Sài Gòn, Vũng Tàu và Thạnh Mỹ Tây do địa phương chưa đề xuất dự toán.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần kiểm định, kiểm định lại tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định; lựa chọn tổ chức kiểm định đủ điều kiện năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định; xem xét, nghiệm thu báo cáo kết quả kiểm định.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh lưu ý UBND phường phải xác định rõ chất lượng nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc chưa phải phá dỡ trong báo cáo kết quả kiểm định; trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong báo cáo phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Sở Xây dựng sẽ ban hành kết luận kiểm định, đảm bảo thống nhất và đúng quy định pháp luật. Kết luận này sẽ là căn cứ quan trọng để đưa ra phương án xử lý tiếp theo, bao gồm duy tu, gia cố hoặc lập kế hoạch phá dỡ, xây dựng mới.

Kết quả kiểm định sẽ giúp Thành phố phân loại chính xác từng công trình, từ đó xây dựng lộ trình xử lý phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội. Việc kiểm định lại hàng loạt chung cư cũ không chỉ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, mà còn tạo cơ sở quan trọng để TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị trong giai đoạn tới.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 2035 hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa hơn 500 chung cư cũ, xuống cấp được xây trước 1975 và giai đoạn 1975-1994.