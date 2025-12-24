Đến ngày 31/12/2025, tất cả cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2025, tất cả các cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.…

Bộ Tài chính cho biết số liệu tổng hợp, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ, cơ quan trung ương hiện nay còn lớn.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ các cơ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để kịp thời chuyển giao cho địa phương quản lý hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chậm nhất đến ngày 31/12/2025 tất cả các cơ sở nhà, đất đều được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.

Định kỳ hàng tuần, trước 9h00 thứ hai, gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã được xử lý là 17.496 cơ sở, chiếm 65,89% tổng số phải xử lý. Trong đó, có 798 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.002 cơ sở cho mục đích giáo dục; 1.314 cơ sở cho mục đích văn hóa - thể thao; và 7.952 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hiện còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục được xử lý trong thời gian tới.