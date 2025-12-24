Đến ngày 31/12/2025, tất cả cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp

Giá vàng trong nước và thế giới
Hoàng Bách
24/12/2025, 14:20
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2025, tất cả các cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.…
Bộ Tài chính cho biết số liệu tổng hợp, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ, cơ quan trung ương hiện nay còn lớn.
Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ các cơ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để kịp thời chuyển giao cho địa phương quản lý hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chậm nhất đến ngày 31/12/2025 tất cả các cơ sở nhà, đất đều được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.
Định kỳ hàng tuần, trước 9h00 thứ hai, gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.
Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.
Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã được xử lý là 17.496 cơ sở, chiếm 65,89% tổng số phải xử lý. Trong đó, có 798 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.002 cơ sở cho mục đích giáo dục; 1.314 cơ sở cho mục đích văn hóa - thể thao; và 7.952 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hiện còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục được xử lý trong thời gian tới.
Thị trường bất động sản năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng khá rõ nét với nguồn cung mới sơ bộ tăng khoảng 50% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy mô nguồn cung đang tiến gần mốc “đỉnh” của năm 2018 khi hàng loạt dự án được phê duyệt mới và tái khởi động…
Trong vài năm trở lại đây, bất động sản ven đô và ven biển đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của dòng vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Khi quỹ đất nội đô TP. HCM ngày càng thu hẹp, giá bán duy trì ở mức cao và dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn rõ rệt, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm những khu vực có biên độ phát triển lớn hơn, gắn với quy hoạch hạ tầng và lợi thế tự nhiên bền vững. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại khu vực Cần Giờ, TP. HCM được xem là một trong những dự án tiêu biểu phản ánh xu hướng dịch chuyển này.
Kết quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp…
Loạt dự án giao thông hàng trăm nghìn tỷ tại cửa ngõ Tây TP. HCM đồng loạt cán đích giai đoạn 2025-2028, giúp gia tăng tính kết nối vùng, mở ra tiềm năng phát triển đô thị, tăng lợi thế cho LA Home - đô thị nằm ở tâm điểm hạ tầng.
Trong bức tranh đô thị đa trung tâm, khu Tây TPHCM đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ đô và quỹ đất dồi dào cùng mức giá còn trong tầm tay. Trong làn sóng này, các khu đô thị tích hợp quy mô lớn với pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn chỉnh đang trở thành tâm điểm “đón sóng”.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: