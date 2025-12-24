Thứ Tư, 24/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đến ngày 31/12/2025, tất cả cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp

Hoàng Bách

24/12/2025, 14:20

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2025, tất cả các cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết số liệu tổng hợp, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ, cơ quan trung ương hiện nay còn lớn. 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ các cơ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để kịp thời chuyển giao cho địa phương quản lý hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chậm nhất đến ngày 31/12/2025 tất cả các cơ sở nhà, đất đều được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.

Định kỳ hàng tuần, trước 9h00 thứ hai, gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

Tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã được xử lý là 17.496 cơ sở, chiếm 65,89% tổng số phải xử lý. Trong đó, có 798 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.002 cơ sở cho mục đích giáo dục; 1.314 cơ sở cho mục đích văn hóa - thể thao; và 7.952 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hiện còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục được xử lý trong thời gian tới.

Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 1.759 dự án, cơ sở nhà đất

22:01, 05/12/2025

Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 1.759 dự án, cơ sở nhà đất

Gần 66% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sắp xếp

08:49, 06/12/2025

Gần 66% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sắp xếp

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

18:52, 21/10/2025

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Từ khóa:

bất động sản Bộ Tài Chính nhà đất dôi dư quản lý nhà đất sắp xếp nhà đất dôi dư xử lý tài sản công

Đọc thêm

Năm 2025: Nguồn cung bất động sản tăng 50%, giá chung cư tăng mạnh nhất 3 năm

Năm 2025: Nguồn cung bất động sản tăng 50%, giá chung cư tăng mạnh nhất 3 năm

Thị trường bất động sản năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng khá rõ nét với nguồn cung mới sơ bộ tăng khoảng 50% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy mô nguồn cung đang tiến gần mốc “đỉnh” của năm 2018 khi hàng loạt dự án được phê duyệt mới và tái khởi động…

Góc nhìn đầu tư dài hạn tại Vinhomes Green Paradise trong bức tranh phát triển đô thị biển TP. HCM

Góc nhìn đầu tư dài hạn tại Vinhomes Green Paradise trong bức tranh phát triển đô thị biển TP. HCM

Trong vài năm trở lại đây, bất động sản ven đô và ven biển đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của dòng vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Khi quỹ đất nội đô TP. HCM ngày càng thu hẹp, giá bán duy trì ở mức cao và dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn rõ rệt, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm những khu vực có biên độ phát triển lớn hơn, gắn với quy hoạch hạ tầng và lợi thế tự nhiên bền vững. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại khu vực Cần Giờ, TP. HCM được xem là một trong những dự án tiêu biểu phản ánh xu hướng dịch chuyển này.

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

Kết quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp…

LA Home tăng sức hút khi hạ tầng khu Tây TP. HCM đồng loạt về đích

LA Home tăng sức hút khi hạ tầng khu Tây TP. HCM đồng loạt về đích

Loạt dự án giao thông hàng trăm nghìn tỷ tại cửa ngõ Tây TP. HCM đồng loạt cán đích giai đoạn 2025-2028, giúp gia tăng tính kết nối vùng, mở ra tiềm năng phát triển đô thị, tăng lợi thế cho LA Home - đô thị nằm ở tâm điểm hạ tầng.

Khu Tây TP. HCM bứt phá nhờ hạ tầng và pháp lý minh bạch

Khu Tây TP. HCM bứt phá nhờ hạ tầng và pháp lý minh bạch

Trong bức tranh đô thị đa trung tâm, khu Tây TPHCM đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ đô và quỹ đất dồi dào cùng mức giá còn trong tầm tay. Trong làn sóng này, các khu đô thị tích hợp quy mô lớn với pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn chỉnh đang trở thành tâm điểm “đón sóng”.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế trụ cột của Petrovietnam

Thị trường

2

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Dân sinh

3

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Dân sinh

4

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

Bất động sản

5

Giá đồng cao kỷ lục vì mối lo thuế quan Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy