Góc nhìn đầu tư dài hạn tại Vinhomes Green Paradise trong bức tranh phát triển đô thị biển TP. HCM

Trong vài năm trở lại đây, bất động sản ven đô và ven biển đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của dòng vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Khi quỹ đất nội đô TP. HCM ngày càng thu hẹp, giá bán duy trì ở mức cao và dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn rõ rệt, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm những khu vực có biên độ phát triển lớn hơn, gắn với quy hoạch hạ tầng và lợi thế tự nhiên bền vững. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại khu vực Cần Giờ, TP. HCM được xem là một trong những dự án tiêu biểu phản ánh xu hướng dịch chuyển này.

CẦN GIỜ TRONG CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TP. HCM

Khác với các khu vực vệ tinh truyền thống như phía Đông hay Tây Bắc TP. HCM, Cần Giờ là vùng duy nhất của thành phố có lợi thế tiếp giáp biển, đồng thời sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù. Trong định hướng phát triển dài hạn, khu vực này được xác định là cực tăng trưởng mới về du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị sinh thái, góp phần tái cân bằng không gian phát triển của TP. HCM theo hướng đa trung tâm.

Vinhomes Green Paradise nằm trong khu vực được quy hoạch đồng bộ theo định hướng đó, với mục tiêu phát triển một đại đô thị sinh thái biển quy mô lớn, kết hợp giữa không gian ở, nghỉ dưỡng và các hoạt động kinh tế dịch vụ. Việc dự án được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển vùng giúp gia tăng giá trị nền tảng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố cung – cầu ngắn hạn của thị trường.

HẠ TẦNG KẾT NỐI – BIẾN SỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Một trong những yếu tố then chốt quyết định triển vọng của bất động sản Cần Giờ nói chung và Vinhomes Green Paradise nói riêng là hạ tầng giao thông kết nối. Hiện nay, khoảng cách từ khu vực này đến trung tâm TP. HCM vẫn còn tương đối xa nếu xét theo thời gian di chuyển. Tuy nhiên, điều này đang được kỳ vọng thay đổi mạnh mẽ khi các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai.

Nổi bật trong số đó là dự án cầu Cần Giờ công trình được xem như “đòn bẩy” chiến lược giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Nam TP. HCM đến khu vực ven biển. Bên cạnh đó, các trục giao thông liên vùng, cao tốc và định hướng phát triển metro trong tương lai cũng góp phần nâng cao khả năng kết nối, từ đó tác động trực tiếp đến thanh khoản và giá trị bất động sản.

Từ góc nhìn đầu tư, đây là đặc điểm quen thuộc của các thị trường mới nổi: giá trị không đến từ hiện trạng, mà đến từ tốc độ và chất lượng hoàn thiện hạ tầng trong trung – dài hạn.

QUY MÔ LỚN VÀ KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG RIÊNG

Với diện tích quy hoạch gần 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án đơn lẻ mà có khả năng hình thành một hệ sinh thái đô thị độc lập. Quy mô này cho phép chủ đầu tư phân bổ đa dạng các loại hình sản phẩm, từ nhà ở lâu dài, bất động sản nghỉ dưỡng đến các sản phẩm phục vụ thương mại – du lịch.

Ở góc độ đầu tư, quy mô lớn mang lại hai giá trị quan trọng. Thứ nhất, khả năng tạo lập cộng đồng cư dân và dòng khách ổn định, giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào thị trường thứ cấp. Thứ hai, dự án có thể phát triển theo nhiều giai đoạn, tạo ra các chu kỳ tăng giá khác nhau gắn với tiến độ hạ tầng và mức độ hoàn thiện tiện ích.

Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao về tầm nhìn đầu tư. Đây không phải là thị trường dành cho chiến lược lướt sóng ngắn hạn, mà phù hợp hơn với những nhà đầu tư chấp nhận nắm giữ dài hạn để đón đầu sự thay đổi của toàn khu vực.

Bên cạnh tiềm năng, Vinhomes Green Paradise cũng đặt ra những bài toán mà nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng. Thời gian triển khai hạ tầng, tiến độ phát triển từng phân khu và sự biến động của chính sách tín dụng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến dòng tiền trong ngắn hạn.

Ngoài ra, bất động sản ven biển gắn với du lịch – nghỉ dưỡng thường có chu kỳ tăng trưởng dài, đòi hỏi chiến lược tài chính phù hợp và khả năng chịu đựng biến động trong giai đoạn đầu.

Nhìn từ góc độ dài hạn, Vinhomes Green Paradise là đại diện cho xu hướng mở rộng không gian đô thị TP. HCM ra hướng biển, nơi giá trị bất động sản được xây dựng trên nền tảng hạ tầng, quy hoạch và tài nguyên thiên nhiên.