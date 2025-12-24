Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 24/12/2025
Thanh Xuân
24/12/2025, 17:14
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 46 /2025/TT-BXD và số 48/2025/TT-BXD công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng, địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình…
Theo Thông tư số 46/2025/TT-BXD, vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Khu vực vịnh Đà Nẵng; Khu vực Mỹ Khê; Khu vực Kỳ Hà; Khu vực Cù Lao Chàm. Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng được tính theo mức nước thủy triều lớn nhất. Tuy nhiên, trừ đoạn bãi biển từ điểm ĐN7 chạy dọc theo đường bờ về phía Tây vịnh Đà Nẵng đến phía Nam cầu Nam Ô (Khu vực vịnh Đà Nẵng) và đoạn bãi biển tính từ điểm MK1 đến điểm MK4 (Khu vực Mỹ Khê) thì tính theo đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.
Thông tư quy định vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng bao gồm 2 khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải Đà Nẵng - Mỹ Khê; Khu vực hàng hải Kỳ Hà - Cù Lao Chàm.
Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng sẽ là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và các khu vực hàng hải được quy định.
Thông tư số 46/2025/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2026 và bãi bỏ các Thông tư số 02/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; và Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Đồng thời, bãi bỏ số thứ tự số 11 và 12 của Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải… nhằm đảm bảo tính thống nhất.
Tương tự, tại Thông tư số 48/2025/TT-BXD, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên tính theo mực nước thủy triều lớn nhất bao gồm: Khu vực Diêm Điền - Trà Lý; Khu vực Ba Lạt; Khu vực bến cảng LNG ngoài khơi phục vụ nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. Ranh giới vùng nước cảng biển được xác định trên hải đồ số VN30002 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, được cập nhật mới nhất năm 2025.
Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, bao gồm: Vùng nước cảng biển tại khu vực Ninh Cơ - cửa Đáy. Ranh giới vùng nước cảng biển được xác định trên các hải đồ số VN30003 và VN30004 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, được cập nhật mới nhất năm 2024.
Liên quan đến khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên gồm 1 khu vực hàng hải: Diêm Điền - Trà Lý - Ba Lạt - bến cảng LNG; Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình gồm 1 khu vực hàng hải: Ninh Cơ - Cửa Đáy.
Cảng vụ Hàng hải Thái Bình là quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và các khu vực hàng hải được quy định.
Thông tư số 48/2025/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 1/2/ 2026 và bãi bỏ Thông tư số 16/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình. Đồng thời bãi bỏ mục số 3, số 4 tại Phụ lục danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
11:45, 23/12/2025
22:26, 21/11/2025
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2025, tất cả các cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.…
Thị trường bất động sản năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng khá rõ nét với nguồn cung mới sơ bộ tăng khoảng 50% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy mô nguồn cung đang tiến gần mốc “đỉnh” của năm 2018 khi hàng loạt dự án được phê duyệt mới và tái khởi động…
Trong vài năm trở lại đây, bất động sản ven đô và ven biển đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của dòng vốn đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Khi quỹ đất nội đô TP. HCM ngày càng thu hẹp, giá bán duy trì ở mức cao và dư địa tăng trưởng ngắn hạn không còn rõ rệt, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm những khu vực có biên độ phát triển lớn hơn, gắn với quy hoạch hạ tầng và lợi thế tự nhiên bền vững. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại khu vực Cần Giờ, TP. HCM được xem là một trong những dự án tiêu biểu phản ánh xu hướng dịch chuyển này.
Kết quả Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho thấy 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: