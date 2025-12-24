Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 46 /2025/TT-BXD và số 48/2025/TT-BXD công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng, địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình…

Theo Thông tư số 46/2025/TT-BXD, vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Khu vực vịnh Đà Nẵng; Khu vực Mỹ Khê; Khu vực Kỳ Hà; Khu vực Cù Lao Chàm. Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng được tính theo mức nước thủy triều lớn nhất. Tuy nhiên, trừ đoạn bãi biển từ điểm ĐN7 chạy dọc theo đường bờ về phía Tây vịnh Đà Nẵng đến phía Nam cầu Nam Ô (Khu vực vịnh Đà Nẵng) và đoạn bãi biển tính từ điểm MK1 đến điểm MK4 (Khu vực Mỹ Khê) thì tính theo đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Thông tư quy định vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng bao gồm 2 khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải Đà Nẵng - Mỹ Khê; Khu vực hàng hải Kỳ Hà - Cù Lao Chàm.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng sẽ là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và các khu vực hàng hải được quy định.

Thông tư số 46/2025/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2026 và bãi bỏ các Thông tư số 02/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; và Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Đồng thời, bãi bỏ số thứ tự số 11 và 12 của Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải… nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Tương tự, tại Thông tư số 48/2025/TT-BXD, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên tính theo mực nước thủy triều lớn nhất bao gồm: Khu vực Diêm Điền - Trà Lý; Khu vực Ba Lạt; Khu vực bến cảng LNG ngoài khơi phục vụ nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. Ranh giới vùng nước cảng biển được xác định trên hải đồ số VN30002 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, được cập nhật mới nhất năm 2025.

Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, bao gồm: Vùng nước cảng biển tại khu vực Ninh Cơ - cửa Đáy. Ranh giới vùng nước cảng biển được xác định trên các hải đồ số VN30003 và VN30004 do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, được cập nhật mới nhất năm 2024.

Liên quan đến khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên gồm 1 khu vực hàng hải: Diêm Điền - Trà Lý - Ba Lạt - bến cảng LNG; Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình gồm 1 khu vực hàng hải: Ninh Cơ - Cửa Đáy.

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình là quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và các khu vực hàng hải được quy định.

Thông tư số 48/2025/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 1/2/ 2026 và bãi bỏ Thông tư số 16/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình. Đồng thời bãi bỏ mục số 3, số 4 tại Phụ lục danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.