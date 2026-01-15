TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố 5 dự án nhà ở mới mà người nước ngoài được phép sở hữu, nâng tổng số dự án lên 93 dự án, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế…

Cụ thể, dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An (Global City) do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú (nay là phường Bình Trưng) với diện tích khu đất hơn 117 ha.

Chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu do Công ty cổ phần phát triển nhà Quốc gia - Khang Việt làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Phú Hữu (nay là phường Long Trường) với diện tích khu đất hơn 18.333 m2.

Khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng do Công ty cổ phần Đầu tư Metro Star làm chủ đầu tư, tại số 360 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A (nay là phường Phước Long) với diện tích khu đất khoảng 1,8 ha.

Ngoài ra, còn có dự án chung cư Tân An (Tecco Luxury) do Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư, nằm tại phường Thuận An và phường Thuận Giao với diện tích khu đất khoảng 6.690 m2.

Khu nhà ở Tâm Lực do Công ty cổ phần bất động sản Tâm Lực làm chủ đầu tư, nằm trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức (nay là phường Bình Trưng) với diện tích khu đất gần 3,77 ha.

Các dự án được công bố lần này đều là những dự án nhà ở thương mại, không nằm trong khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Điều này cho thấy sự cẩn trọng của chính quyền trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia. Những dự án này không chỉ có vị trí đắc địa mà còn được đầu tư bởi các công ty uy tín, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng cho người sở hữu.

Theo quy định, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam và tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có thể mua, sở hữu nhà ở tại các dự án thuộc danh mục được công bố. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ giới hạn về số lượng nhà ở được sở hữu, không quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc không quá 250 căn nhà ở riêng lẻ trong một đơn vị hành chính cấp phường. Điều này nhằm đảm bảo sự cân bằng trong thị trường và tránh tình trạng đầu cơ bất động sản.

Việc công bố danh mục dự án này không chỉ tạo cơ hội cho người nước ngoài mà còn thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, khuyến khích các chủ đầu tư nâng cao chất lượng dự án để thu hút khách hàng quốc tế.

Trong tương lai, với sự gia tăng của các dự án như vậy, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Thành phố. Nhìn chung, việc mở rộng danh mục dự án cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.