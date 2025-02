Đà Nẵng thêm 2 dự án được bán nhà cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố (đợt thứ 5).

Theo đó, đợt này có 2 dự án nằm trên địa bàn phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) là: Dự án Khu đô thị Capital Square 2 do Công ty TNHH Mega Assets làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư.

Về quy mô, Dự án Khu đô thị Capital Square 2 có tổng số 1.681 căn hộ chung cư, trong đó, số lượng căn hộ tối đa cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở là 502 căn; Dự án Khu đô thị Capital Square 3 có tổng số căn hộ chung cư là 1.710 căn, trong đó, số lượng căn hộ tối đa cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở là 512 căn.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nêu rõ: Trong trường hợp khi 2 dự án này thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 4, Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ thì chủ đầu tư dự án không được tiếp tục cho thuê mua, bán nhà ở cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; phải thực hiện hủy, thanh lý hợp đồng cho thuê mua, bán nhà ở và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến các hợp đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Nội dung này cũng được thông báo cho cả phía chủ đầu tư 2 dự án nói trên và khách hàng mua, thuê, mua nhà ở được rõ. Đồng thời, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý của dự án, nhà ở đưa vào kinh doanh và những nội dung nêu trên cho khách hàng trước khi xem xét việc ký kết hợp đồng cho thuê mua, bán nhà ở; thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.