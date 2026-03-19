Lãi suất tăng, bài toán nào cho người mua nhà?

Bà Mai Thanh Thảo, Phó giám đốc Bộ
phận Ngân hàng và dịch vụ doanh nghiệp Savills Việt Nam cho rằng việc lãi suất
tăng giai đoạn đầu năm, phần lớn xuất phát từ yếu tố chu kỳ trong hoạt động tín
dụng của hệ thống ngân hàng.
CHÚ TRỌNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC VÀ NHU CẦU THỰC
Theo chuyên gia của Savills, ở góc độ
thị trường, nếu chi phí vốn tăng thì phản ứng đầu tiên thường là sự thận trọng
trong các quyết định tài chính lớn nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nhu
cầu bất động sản biến mất. Điều thay đổi chủ yếu nằm ở tiêu chí lựa chọn của người mua và nhà đầu
tư.
Cụ thể, người mua để ở có xu hướng
tính toán kỹ hơn về khả năng tài chính, ưu tiên sản phẩm phù hợp với thu nhập thay vì chạy theo yếu tố mang tính kỳ vọng
như vị trí “nóng” hay tiện ích cao cấp.
Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm sử
dụng đòn bẩy tài chính cao, chi phí vốn tăng khiến chiến lược “ôm tài sản chờ
tăng giá” trở nên rủi ro hơn khi chi phí vốn tiến gần hoặc vượt mức lợi nhuận kỳ
vọng.
Trong bối cảnh đó, các quyết định đầu tư bắt đầu chuyển dịch sang hướng
chú trọng hiệu quả khai thác và khả năng tạo dòng tiền của tài sản, thay vì chỉ
dựa vào kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.
Ngoài ra, một trong những tác động
rõ nét của môi trường lãi suất cao là sự phân hóa mạnh về thanh khoản giữa các
phân khúc. Những sản phẩm phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá như: đất nền xa
trung tâm, dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc các sản phẩm cao cấp vượt xa nhu
cầu thực có thể chịu áp lực lớn hơn.
Ngược lại, các loại tài sản gắn với nhu cầu
sử dụng thực tế hoặc có khả năng tạo dòng tiền ổn định thường duy trì sức hấp
thụ tốt hơn như: căn hộ tầm trung, nhà ở đã hoàn thiện trong khu dân cư hiện hữu
có thể khai thác ngay, văn phòng quy mô vừa, nhà trọ, căn hộ dịch vụ tại khu vực
có nhu cầu thuê thực, shophouse trung tâm có khách thuê ổn định.
CHIẾN LƯỢC CHO NGƯỜI MUA
Tuy nhiên theo đại diện Savills,
bên cạnh yếu tố lãi suất, cấu trúc cung - cầu của thị trường nhà ở cũng đóng
vai trò quan trọng trong việc định hình diễn biến thị trường. Tại hai thị trường
trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, mỗi địa phương đều có những đặc
điểm riêng. Song nhìn chung vẫn đối mặt vơi bài toán mất cân đối cung ở một số
phân khúc.
Đơn cử tại TP.HCM,
những năm gần đây, nguồn cung mới vẫn tăng chậm và phần lớn đến từ các giai đoạn
tiếp theo của các dự án đã triển khai trước đó. Đáng chú ý, dữ liệu từ quý
4/2025 của Savills ghi nhận mặt bằng giá căn hộ sơ cấp hiện đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2, tiếp tục xu hướng tăng khi
nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp.
Các sản phẩm có
giá trên 110 triệu đồng/m2 chiếm khoảng 56% nguồn cung mới, trong khi phân khúc
dưới 50 triệu đồng/m2 chỉ chiếm khoảng 12%, phản ánh sự thiếu hụt đáng kể của
nguồn cung nhà ở vừa túi tiền trên thị trường.
Vì vậy, đối với người mua nhà sử
dụng vốn vay, chuyên gia Savills khuyến nghị cần đặc biệt chú trọng đến khả
năng quản trị rủi ro tài chính. Thứ nhất, người mua phải kiểm soát tỷ lệ vay hợp
lý và không nên chỉ dựa vào lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu, mà phải tính
toán khả năng trả nợ theo mức lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi.
Thứ hai,
nên ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực tế, pháp lý rõ ràng và có thể
khai thác ngay. Những yếu tố này không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn cải thiện khả
năng thanh khoản của tài sản trong dài hạn. Thứ ba, việc duy trì quỹ dự phòng
tài chính tương đương ít nhất 6-12 tháng trả nợ cũng được xem là yếu tố quan trọng
để đảm bảo an toàn tài chính trong trường hợp lãi suất hoặc thu nhập có biến động.
“Trong bối cảnh thị trường ngày
càng yêu cầu kỷ luật tài chính cao hơn, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và tập
trung vào giá trị sử dụng thực tế của tài sản sẽ có nhiều cơ hội hơn trong chu
kỳ phát triển tiếp theo của thị trường bất động sản”, bà Mai Thanh Thảo nhấn mạnh.
Dù vậy, bên cạnh những khuyến nghị
của Savills, ở góc độ rộng hơn, các chuyên gia đến từ FiinRatings trong báo cáo
tín dụng năm 2026 công bố gần đây lưu ý: áp lực từ lãi suất vay mua nhà tăng đang
trở thành một trong những rủi ro đối với ngành bất động sản. Hiện cho vay mua
nhà là nhóm tín dụng lớn trong danh mục của nhiều ngân hàng và phần lớn các khoản
vay này được phát sinh ở giai đoạn lãi suất thấp. Khi chuyển sang cơ chế lãi suất
thả nổi, mức lãi vay có thể tăng khiến nghĩa vụ trả nợ hàng tháng của người vay
tăng đáng kể, qua đó sẽ làm gia tăng áp lực tài chính.