Trang chủ Bất động sản

Lãi suất tăng, bài toán nào cho người mua nhà?

Hoàng Bách

19/03/2026, 18:50

Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng đang khiến người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá đây không phải là tín hiệu tiêu cực, mà là yếu tố thúc đẩy quá trình điều chỉnh theo hướng bền vững…

Ảnh minh họa.

Bà Mai Thanh Thảo, Phó giám đốc Bộ phận Ngân hàng và dịch vụ doanh nghiệp Savills Việt Nam cho rằng việc lãi suất tăng giai đoạn đầu năm, phần lớn xuất phát từ yếu tố chu kỳ trong hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng.

CHÚ TRỌNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC VÀ NHU CẦU THỰC

Theo chuyên gia của Savills, ở góc độ thị trường, nếu chi phí vốn tăng thì phản ứng đầu tiên thường là sự thận trọng trong các quyết định tài chính lớn nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nhu cầu bất động sản biến mất. Điều thay đổi chủ yếu nằm ở tiêu chí lựa chọn của người mua và nhà đầu tư.

Cụ thể, người mua để ở có xu hướng tính toán kỹ hơn về khả năng tài chính, ưu tiên sản phẩm phù hợp với thu nhập thay vì chạy theo yếu tố mang tính kỳ vọng như vị trí “nóng” hay tiện ích cao cấp.

Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao, chi phí vốn tăng khiến chiến lược “ôm tài sản chờ tăng giá” trở nên rủi ro hơn khi chi phí vốn tiến gần hoặc vượt mức lợi nhuận kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, các quyết định đầu tư bắt đầu chuyển dịch sang hướng chú trọng hiệu quả khai thác và khả năng tạo dòng tiền của tài sản, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Ngoài ra, một trong những tác động rõ nét của môi trường lãi suất cao là sự phân hóa mạnh về thanh khoản giữa các phân khúc. Những sản phẩm phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá như: đất nền xa trung tâm, dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc các sản phẩm cao cấp vượt xa nhu cầu thực có thể chịu áp lực lớn hơn.

Ngược lại, các loại tài sản gắn với nhu cầu sử dụng thực tế hoặc có khả năng tạo dòng tiền ổn định thường duy trì sức hấp thụ tốt hơn như: căn hộ tầm trung, nhà ở đã hoàn thiện trong khu dân cư hiện hữu có thể khai thác ngay, văn phòng quy mô vừa, nhà trọ, căn hộ dịch vụ tại khu vực có nhu cầu thuê thực, shophouse trung tâm có khách thuê ổn định.

CHIẾN LƯỢC CHO NGƯỜI MUA

Tuy nhiên theo đại diện Savills, bên cạnh yếu tố lãi suất, cấu trúc cung - cầu của thị trường nhà ở cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diễn biến thị trường. Tại hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, mỗi địa phương đều có những đặc điểm riêng. Song nhìn chung vẫn đối mặt vơi bài toán mất cân đối cung ở một số phân khúc.

Đơn cử tại TP.HCM, những năm gần đây, nguồn cung mới vẫn tăng chậm và phần lớn đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án đã triển khai trước đó. Đáng chú ý, dữ liệu từ quý 4/2025 của Savills ghi nhận mặt bằng giá căn hộ sơ cấp hiện đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2, tiếp tục xu hướng tăng khi nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp.

Các sản phẩm có giá trên 110 triệu đồng/m2 chiếm khoảng 56% nguồn cung mới, trong khi phân khúc dưới 50 triệu đồng/m2 chỉ chiếm khoảng 12%, phản ánh sự thiếu hụt đáng kể của nguồn cung nhà ở vừa túi tiền trên thị trường.

Vì vậy, đối với người mua nhà sử dụng vốn vay, chuyên gia Savills khuyến nghị cần đặc biệt chú trọng đến khả năng quản trị rủi ro tài chính. Thứ nhất, người mua phải kiểm soát tỷ lệ vay hợp lý và không nên chỉ dựa vào lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu, mà phải tính toán khả năng trả nợ theo mức lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi.

Thứ hai, nên ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực tế, pháp lý rõ ràng và có thể khai thác ngay. Những yếu tố này không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn cải thiện khả năng thanh khoản của tài sản trong dài hạn. Thứ ba, việc duy trì quỹ dự phòng tài chính tương đương ít nhất 6-12 tháng trả nợ cũng được xem là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tài chính trong trường hợp lãi suất hoặc thu nhập có biến động.

“Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu kỷ luật tài chính cao hơn, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và tập trung vào giá trị sử dụng thực tế của tài sản sẽ có nhiều cơ hội hơn trong chu kỳ phát triển tiếp theo của thị trường bất động sản”, bà Mai Thanh Thảo nhấn mạnh.

Dù vậy, bên cạnh những khuyến nghị của Savills, ở góc độ rộng hơn, các chuyên gia đến từ FiinRatings trong báo cáo tín dụng năm 2026 công bố gần đây lưu ý: áp lực từ lãi suất vay mua nhà tăng đang trở thành một trong những rủi ro đối với ngành bất động sản. Hiện cho vay mua nhà là nhóm tín dụng lớn trong danh mục của nhiều ngân hàng và phần lớn các khoản vay này được phát sinh ở giai đoạn lãi suất thấp. Khi chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi, mức lãi vay có thể tăng khiến nghĩa vụ trả nợ hàng tháng của người vay tăng đáng kể, qua đó sẽ làm gia tăng áp lực tài chính.

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

23:53, 18/03/2026

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản

23:28, 18/03/2026

Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản

Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

15:34, 17/03/2026

Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

Từ khóa:

lãi suất tăng người mua nhà nhà ở

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

TP.Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 12/2026/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Nguồn cung gia tăng cùng cơ cấu sản phẩm ngày càng hợp lý đang đưa thị trường từng bước trở lại trạng thái ổn định. Song song đó, các yếu tố vĩ mô tích cực tiếp tục củng cố nền tảng cho xu hướng phát triển bền vững…

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ…

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập…

1

Động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Kinh tế xanh

2

Đà Nẵng mở bán thêm gần 850 căn nhà ở xã hội

Dự án

3

Giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội sau khi nhà máy LNG của Qatar bị tấn công

Thế giới

4

Xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thị trường

5

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Tiêu điểm

