TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

Phạm Vinh

19/03/2026, 19:23

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đang lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định điều kiện hợp thửa, tách thửa đất, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 3/2026…

TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3 - Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo quy định. Mục tiêu là đảm bảo quy định mới phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán địa phương và hài hòa giữa nhu cầu chính đáng của người dân với công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, quy định mới sẽ chú trọng đến tiêu chí về hạ tầng khi tách thửa, hợp thửa, nhằm tránh tình trạng phát sinh các khu dân cư không đảm bảo hạ tầng cơ bản như giao thông, cấp thoát nước, và phòng cháy chữa cháy.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở. Có hai phương án được đề xuất: Phương án 1 áp dụng diện tích tối thiểu từ 36 m2 đến 100 m2 tùy theo khu vực, trong khi Phương án 2 chia thành 5 khu vực với các ngưỡng diện tích tối thiểu tương ứng.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500 m2 cho đất trồng cây hàng năm và 1.000 m2 cho đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác.

Ngoài ra, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu về lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề cho đi qua. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý ổn định, lâu dài và tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định về lối đi còn quá mở, có thể gây khó khăn trong quản lý và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng Quy định này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn định hình sự phát triển bền vững của Thành phố trong tương lai. Do đó, cần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân nhưng đồng thời vẫn giữ được định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh.

Việc ban hành quy định mới về tách, hợp thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, không chỉ giúp quản lý đất đai hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận từ phía người dân. Điều này đòi hỏi một quá trình thực hiện minh bạch, công khai và có sự tham gia của cộng đồng. 

Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng đang khiến người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá đây không phải là tín hiệu tiêu cực, mà là yếu tố thúc đẩy quá trình điều chỉnh theo hướng bền vững…

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 12/2026/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Nguồn cung gia tăng cùng cơ cấu sản phẩm ngày càng hợp lý đang đưa thị trường từng bước trở lại trạng thái ổn định. Song song đó, các yếu tố vĩ mô tích cực tiếp tục củng cố nền tảng cho xu hướng phát triển bền vững…

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

