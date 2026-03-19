TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đang lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định điều kiện hợp thửa, tách thửa đất, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 3/2026…

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo quy định. Mục tiêu là đảm bảo quy định mới phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán địa phương và hài hòa giữa nhu cầu chính đáng của người dân với công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, quy định mới sẽ chú trọng đến tiêu chí về hạ tầng khi tách thửa, hợp thửa, nhằm tránh tình trạng phát sinh các khu dân cư không đảm bảo hạ tầng cơ bản như giao thông, cấp thoát nước, và phòng cháy chữa cháy.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở. Có hai phương án được đề xuất: Phương án 1 áp dụng diện tích tối thiểu từ 36 m2 đến 100 m2 tùy theo khu vực, trong khi Phương án 2 chia thành 5 khu vực với các ngưỡng diện tích tối thiểu tương ứng.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500 m2 cho đất trồng cây hàng năm và 1.000 m2 cho đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác.

Ngoài ra, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu về lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề cho đi qua. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý ổn định, lâu dài và tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quy định về lối đi còn quá mở, có thể gây khó khăn trong quản lý và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng Quy định này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn định hình sự phát triển bền vững của Thành phố trong tương lai. Do đó, cần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân nhưng đồng thời vẫn giữ được định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh.

Việc ban hành quy định mới về tách, hợp thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, không chỉ giúp quản lý đất đai hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận từ phía người dân. Điều này đòi hỏi một quá trình thực hiện minh bạch, công khai và có sự tham gia của cộng đồng.