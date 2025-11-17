TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu số nhà trong quản lý đô thị

TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành một bước đi quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà, một phần không thể thiếu trong quản lý đô thị hiện đại…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản tới UBND Thành phố, nhấn mạnh sự cần thiết của việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện tại, dữ liệu số nhà chủ yếu được lưu trữ thủ công tại các phòng quản lý đô thị quận, huyện và các phường, xã, dẫn đến tình trạng phân tán và thiếu đồng bộ với dữ liệu đất đai.

Nguyên nhân chính của sự thiếu đồng bộ này là do chưa có phần mềm dùng chung cho 168 phường, xã, đặc khu. Một số địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn do trùng tên đường và hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ lưu số nhà mới mà không cập nhật số nhà cũ. Điều này tạo ra khoảng trống dữ liệu lớn, buộc các phường, xã phải rà soát lại từ đầu để làm sạch thông tin.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề xuất một lộ trình cụ thể với hai giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài đến 30/11/2025: Tập trung vào việc rà soát và làm sạch dữ liệu số nhà.

Giai đoạn hai kết thúc vào 31/12/2025: Hoàn thiện dữ liệu đồng bộ giữa số nhà, thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.

Công an TP. Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành trên 80% dữ liệu đất đai sau sắp xếp nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong việc cập nhật và đồng bộ hóa dữ liệu số nhà. Sở Xây dựng cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh đang khảo sát và đề xuất phương án xây dựng phần mềm dùng chung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà không chỉ giúp cải thiện quản lý đô thị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý và phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh.