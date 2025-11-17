Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu số nhà trong quản lý đô thị

Minh Hà

17/11/2025, 17:09

TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành một bước đi quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà, một phần không thể thiếu trong quản lý đô thị hiện đại…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu số nhà trong quản lý đô thị - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu số nhà trong quản lý đô thị - Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản tới UBND Thành phố, nhấn mạnh sự cần thiết của việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện tại, dữ liệu số nhà chủ yếu được lưu trữ thủ công tại các phòng quản lý đô thị quận, huyện và các phường, xã, dẫn đến tình trạng phân tán và thiếu đồng bộ với dữ liệu đất đai.

Nguyên nhân chính của sự thiếu đồng bộ này là do chưa có phần mềm dùng chung cho 168 phường, xã, đặc khu. Một số địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn do trùng tên đường và hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ lưu số nhà mới mà không cập nhật số nhà cũ. Điều này tạo ra khoảng trống dữ liệu lớn, buộc các phường, xã phải rà soát lại từ đầu để làm sạch thông tin.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề xuất một lộ trình cụ thể với hai giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài đến 30/11/2025: Tập trung vào việc rà soát và làm sạch dữ liệu số nhà.

Giai đoạn hai kết thúc vào 31/12/2025: Hoàn thiện dữ liệu đồng bộ giữa số nhà, thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.

Công an TP. Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành trên 80% dữ liệu đất đai sau sắp xếp nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong việc cập nhật và đồng bộ hóa dữ liệu số nhà. Sở Xây dựng cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh đang khảo sát và đề xuất phương án xây dựng phần mềm dùng chung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà không chỉ giúp cải thiện quản lý đô thị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý và phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh.

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

10:30, 08/11/2025

IFC TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

13:56, 31/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Từ khóa:

chuẩn hóa dữ liệu số nhà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu đất đai mã bưu chính quản lý đô thị TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian đô thị, TOD không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và cần tận dụng tối đa các cơ hội…

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...

Tăng cường biện pháp chấn chỉnh những hành vi tiêu cực trong giao dịch nhà ở xã hội

Tăng cường biện pháp chấn chỉnh những hành vi tiêu cực trong giao dịch nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy