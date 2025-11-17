TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu số nhà trong quản lý đô thị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Minh Hà
17/11/2025, 17:09
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành một bước đi quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà, một phần không thể thiếu trong quản lý đô thị hiện đại…
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản tới UBND Thành phố, nhấn mạnh sự cần thiết của việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu số nhà, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.
Theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện tại, dữ liệu số nhà chủ yếu được lưu trữ thủ công tại các phòng quản lý đô thị quận, huyện và các phường, xã, dẫn đến tình trạng phân tán và thiếu đồng bộ với dữ liệu đất đai.
Nguyên nhân chính của sự thiếu đồng bộ này là do chưa có phần mềm dùng chung cho 168 phường, xã, đặc khu. Một số địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn do trùng tên đường và hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ lưu số nhà mới mà không cập nhật số nhà cũ. Điều này tạo ra khoảng trống dữ liệu lớn, buộc các phường, xã phải rà soát lại từ đầu để làm sạch thông tin.
Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề xuất một lộ trình cụ thể với hai giai đoạn.
Giai đoạn một kéo dài đến 30/11/2025: Tập trung vào việc rà soát và làm sạch dữ liệu số nhà.
Giai đoạn hai kết thúc vào 31/12/2025: Hoàn thiện dữ liệu đồng bộ giữa số nhà, thửa đất, tuyến đường và mã bưu chính.
Công an TP. Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành trên 80% dữ liệu đất đai sau sắp xếp nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong việc cập nhật và đồng bộ hóa dữ liệu số nhà. Sở Xây dựng cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh đang khảo sát và đề xuất phương án xây dựng phần mềm dùng chung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.
Việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà không chỉ giúp cải thiện quản lý đô thị mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý và phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh.
10:30, 08/11/2025
Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian đô thị, TOD không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và cần tận dụng tối đa các cơ hội…
Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.
Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…
Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: