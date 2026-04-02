TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng vượt 5,2 triệu tỷ đồng, tập trung vào sản xuất kinh doanh

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng và ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đạt 5.267.600 tỷ đồng, tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 13,92% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, huy động vốn bằng tiền đồng chiếm tỷ trọng chủ yếu với 89,9%, phản ánh sự ổn định và niềm tin của người dân vào đồng nội tệ. Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán chiếm gần 90% trong tổng nguồn vốn huy động, cho thấy sự ổn định trong tâm lý người gửi tiền.

Ngoài ra, hoạt động tín dụng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng dư nợ đạt 5.286.400 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2025 và tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng bằng tiền đồng chiếm tỷ trọng chủ yếu với 96,1%, trong đó tín dụng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao hơn với 55%, cho thấy sự ưu tiên của ngân hàng đối với các dự án dài hạn và bền vững.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã tập trung cung ứng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Dư nợ tín dụng đối với 5 ngành trọng điểm. Cụ thể, cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 576.000 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu đạt 157.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.224.000 tỷ đồng, cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 64.500 tỷ đồng và cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 3.100 tỷ đồng.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân theo Nghị quyết 33 của Chính phủ, địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 16 dự án được phê duyệt, trong đó có 4 dự án và 5 khách hàng đã được giải ngân. Các tổ chức tín dụng và ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã giải ngân cho 3 dự án và 7 khách hàng thuộc các dự án nhà ở xã hội nằm ngoài địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, dòng vốn dành cho doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp đạt dư nợ 305.000 tỷ đồng, tăng 3,24% so với cuối năm 2025.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, chương trình bình ổn thị trường tại TP. Hồ Chí Minh trong quý 1/2026 cũng ghi nhận doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 3.807 tỷ đồng với dư nợ ngắn hạn đạt 4.393 tỷ đồng từ 37 doanh nghiệp tham gia.

Đặc biệt, hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp năm 2026 ghi nhận 19 thương hiệu ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng với tổng số tiền trên 591 nghìn tỷ đồng, tăng 14,44% so với quy mô đăng ký của năm trước, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Bước sang tháng 4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá, giá vàng và thị trường ngoại hối để kịp thời báo cáo các biện pháp quản lý, đảm bảo thị trường ổn định theo đúng định hướng.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng được khuyến khích thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung ưu tiên phân bổ nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng kinh tế. Với sự cam kết mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng và các chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước, kỳ vọng rằng khu vực này sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.