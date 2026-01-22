Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hơn 10,34 tỷ USD kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025

Minh Huy

22/01/2026, 18:58

Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định khi đạt hơn 10,34 tỷ USD. Trong đó, khu vực châu Á vẫn là nguồn chủ lực, đóng góp gần một nửa tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng 9,55 tỷ USD).

Trong đó, kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.

Về cơ cấu theo khu vực, kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh. So với năm 2024, dòng tiền từ khu vực này tăng 3,2%, cho thấy sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2, cho biết mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò “trụ cột” trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Theo NHNN Khu vực 2, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.

Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16,0% so với năm 2024. Trong khi đó, khu vực châu Đại Dương đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Mặc dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, nhưng kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước. Tuy quy mô còn khiêm tốn, song mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

 “Nhìn chung, cơ cấu kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối. Các thị trường châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống”, bà Trần Thị Ngọc Liên đánh giá.

Cũng theo bà Liên, kết quả này cho thấy dòng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng bền vững, bất chấp bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, đồng thời khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.

Kiều hối từ châu Phi về TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 150% trong 9 tháng năm 2025

15:38, 17/10/2025

Kiều hối từ châu Phi về TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 150% trong 9 tháng năm 2025

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

06:00, 10/09/2025

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Không chỉ kiều hối, kiều bào người Việt còn mang nguồn lực công nghệ, đưa doanh nghiệp nội địa ra thế giới

07:40, 15/12/2025

Không chỉ kiều hối, kiều bào người Việt còn mang nguồn lực công nghệ, đưa doanh nghiệp nội địa ra thế giới

Từ khóa:

kiều hối kiều hối TP. Hồ Chí Minh 2025 ngân hàng NHNN NHNN khu vực 2 tài chính TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có thông báo về việc điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao đối với ông Phạm Quang Thắng và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Giá vàng miếng SJC vọt lên 173,3 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC vọt lên 173,3 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng 23/1, giá vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu – 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 2,36% so với chốt phiên hôm qua (22/1). Giá bán ra thiết lập mức đỉnh mới ở mức 173,3 triệu đồng/lượng…

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, mốc 5.000 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, mốc 5.000 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), thiết lập lại xu hướng tăng và hướng tới mốc lớn 5.000 USD/oz...

Thuế, Hải quan và Kho bạc được đề nghị áp dụng 11 khoản chi đặc thù

Thuế, Hải quan và Kho bạc được đề nghị áp dụng 11 khoản chi đặc thù

Trong năm chuyển tiếp 2026, Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng cơ chế chi riêng cho Cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước nhằm bảo đảm không gián đoạn hoạt động thu ngân sách, chống buôn lậu và vận hành hệ thống tài chính công, khi các định mức chi mới chưa kịp ban hành…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy