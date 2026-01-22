Hơn 10,34 tỷ USD kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025

Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định khi đạt hơn 10,34 tỷ USD. Trong đó, khu vực châu Á vẫn là nguồn chủ lực, đóng góp gần một nửa tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố…

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (năm 2024 đạt khoảng 9,55 tỷ USD).

Trong đó, kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 được chuyển chủ yếu qua tổ chức kinh tế với doanh số gần 7,43 tỷ USD, chiếm khoảng 71,8% tổng lượng kiều hối, trong khi dòng tiền này qua tổ chức tín dụng đạt gần 2,92 tỷ USD, tương đương 28,2%.

Về cơ cấu theo khu vực, kiều hối từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương 48,9% tổng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh. So với năm 2024, dòng tiền từ khu vực này tăng 3,2%, cho thấy sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2, cho biết mặc dù tốc độ tăng không cao so với các khu vực khác, châu Á vẫn là nền tảng chính, đóng vai trò “trụ cột” trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối đạt hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng lượng kiều hối. So với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Theo NHNN Khu vực 2, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.

Kiều hối từ châu Âu đạt 921,46 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 16,0% so với năm 2024. Trong khi đó, khu vực châu Đại Dương đạt 893,62 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Mặc dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173,35 triệu USD, nhưng kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 39,3% so với năm trước. Tuy quy mô còn khiêm tốn, song mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

“Nhìn chung, cơ cấu kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì sự ổn định, trong đó châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối. Các thị trường châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống”, bà Trần Thị Ngọc Liên đánh giá.

Cũng theo bà Liên, kết quả này cho thấy dòng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng bền vững, bất chấp bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, đồng thời khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.