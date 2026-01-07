Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách năm 2025 vượt mốc 600.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Minh Huy
07/01/2026, 11:15
Thuế TP. Hồ Chí Minh khép lại năm 2025 với tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 600.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, ngành Thuế tập trung chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường quản lý thu và mở rộng nguồn thu từ kinh tế số…
Ngày 6/1, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Năm 2026, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của khoa học kỹ thuật, dữ liệu lớn, AI vào công tác quản lý thuế; thực hiện tốt đề án chuyển đổi số, kết nối và làm sạch dữ liệu, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, đảm bảo môi trường thuế minh bạch, công bằng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 cũng là năm đầu tiên Thuế Thành phố đạt mức thu ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt mốc 600.000 tỷ đồng, đưa kết quả tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý thu giai đoạn 2021 - 2025 lên 2.446.704 tỷ đồng, đạt 116,2% dự toán của toàn giai đoạn.
Trong đó, thu nội địa là 2.173.578 tỷ đồng, đạt 112,9% dự toán toàn giai đoạn; thu từ dầu thô là 73.127 tỷ đồng, đạt 151,6% dự toán toàn giai đoạn; số thu từ thuế - phí là 1.963.534 tỷ đồng, đạt 114,3% dự toán toàn giai đoạn.
Chia sẻ về giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra năm 2026, Phó Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Công cho biết năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh được Chính phủ giao nhiệm vụ thu NSNN là 627.000 tỷ đồng (chiếm gần 28% nhiệm vụ thu của toàn ngành). HĐND Thành phố giao bổ sung với tổng thu là 628.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 588.675 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 39.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 90.000 tỷ đồng.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu của năm 2026, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm chung của ngành và Thành phố, Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2026. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu; tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, khai thác các nguồn tiềm năng như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hộ cá nhân kinh doanh,…
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách; triển khai thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế do Quốc hội và Chính phủ ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án 3389) của Bộ Tài chính và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý hộ kinh doanh” (Đề án 420) của Cục Thuế, bảo đảm chuyển đổi mô hình quản lý hộ kinh doanh sang cơ chế tự khai - tự nộp diễn ra đúng lộ trình.
Bên cạnh đó, Thuế Thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng sử dụng hóa đơn điện tử, đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data để phân tích rủi ro, phát hiện gian lận; phối hợp các đơn vị chia sẻ dữ liệu; thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phát triển phần mềm ứng dụng mới.
Đặc biệt là xây dựng, triển khai “Đề án thành lập Trung tâm xử lý cơ sở dữ liệu người nộp thuế của Thuế TP. Hồ Chí Minh”, phục vụ toàn diện cho công tác xây dựng dự toán, quản lý thu NSNN và thực hiện các chức năng quản lý thuế.
Dịp này, Cục Thuế và Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với cơ quan thuế, công tác thuế, công tác quản lý thuế.
