TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới
Thanh Thủy
29/04/2026, 15:09
Sáng 29/4, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm; đồng thời, trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng...
Sáng 29/4, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công và
động thổ 4 dự án trọng điểm, nhân dịp
kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Tham dự sự kiện có Bí thư
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được.
Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức kết nối nhiều điểm cầu,
trong đó điểm trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ
(phường An Khánh), thuộc khu đất triển khai dự án Quảng trường trung tâm và
Trung tâm hành chính Thành phố.
Bốn dự án được triển khai trong dịp này gồm: tuyến metro số 2
(đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành
chính Thành phố, dự án cải tạo khu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại
Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (cấu phần của dự án công viên văn hóa tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội) và Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Dịp này, Thành phố cũng trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Tại điểm cầu trung tâm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố
khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, với tổng mức
đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng. Dự án do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc
Thaco) tổ chức nghiên cứu và lập báo cáo khả thi. Tuyến metro được quy hoạch đi
qua khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, đóng vai trò kết nối khu trung
tâm hiện hữu với không gian đô thị phía Đông. Thành phố xác định đây là công
trình trọng điểm, cấp bách và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.
Cùng khu vực này, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm
hành chính Thành phố cũng được triển khai, với tổng mức đầu tư toàn dự án gần 30.000 tỷ đồng,
do Sun Group tham gia đầu tư.
Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 46,7
ha, bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch. Trung
tâm hành chính có quy mô sàn khoảng 272.000 m2, phục vụ nhu cầu làm việc của
khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp nhận 1.500 - 2.000 lượt người
dân mỗi ngày. Dự kiến thực hiện
trong giai đoạn 2026 - 2028.
Tại khu vực Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), Thành phố tổ chức
khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang khu Bến Nhà Rồng - Khánh Hội kết hợp mở rộng
không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Sun Group) triển khai.
Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư tập trung thi công khu vực trọng điểm khoảng 9 ha tại khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
Cũng tại điểm cầu này, Thành phố trao quyết định chấp thuận
nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (xã Thạnh An). Dự án có quy
mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 128.872 tỷ đồng, định hướng phát triển
theo mô hình cảng xanh, thông minh, với công suất dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào
năm 2030.
Trong khi đó, tại xã Xuân Thới Sơn, Vingroup khởi công dự án
Khu đô thị Đại học Quốc tế quy mô khoảng 880 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 59.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển
theo mô hình đô thị sinh thái - tri thức, tích hợp các chức năng giáo dục,
nghiên cứu, thương mại, dịch vụ và không gian công viên quy mô lớn, góp phần
hình thành khu đô thị mới phía Tây Bắc Thành phố.
Phát biểu tại điểm cầu trung tâm buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn
Văn Được cho biết việc khởi công đồng loạt các dự án là bước triển khai cụ thể
nhằm đưa các định hướng, nghị quyết phát triển vào thực tiễn. Đây cũng là cam kết
hành động trong việc xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với yêu
cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản trị.
Những dự án được khởi công và triển khai tại TP. Hồ Chí Minh trong sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực.
Các dự án sẽ tạo lập không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân
tốt hơn; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn
dắt; đồng thời mang đến thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương
đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.
Nhấn mạnh lễ khởi công chỉ là bước đầu, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn
Được đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác phát huy cao nhất năng lực,
kinh nghiệm và uy tín để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật,
mỹ thuật để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành
phố.
Đối với các sở, ngành, địa phương, ông Được nhấn mạnh cần
thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực
chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh
hưởng đến tiến độ chung.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định chính quyền
Thành phố sẽ đồng hành xuyên suốt với các dự án, tập trung tháo gỡ triệt để những
khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, không để các rào cản làm ảnh hưởng
đến tiến độ phát triển.
Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện gắn với dấu mốc lịch sử 30/4,
Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ tin tưởng TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát
huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn để
hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, cho biết
doanh nghiệp đánh giá cao tốc độ triển khai các chủ trương của Thành phố, từ định
hướng đến hành động cụ thể, từ cơ chế chính sách đến các dự án thực tế.
Theo ông Trường, việc khởi công và trao quyết định đầu tư lần này cho thấy Thành phố chủ động huy động nguồn lực tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn lớn trong nước, tham gia vào các lĩnh vực then chốt.
Đại diện doanh nghiệp cho rằng đây là bước đi thể hiện định hướng tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đồng bộ, qua đó củng cố vai trò đầu tàu tăng trưởng của Thành phố.
