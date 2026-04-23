Trang chủ Bất động sản

TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Thanh Xuân

23/04/2026, 15:25

Hai đô thị lớn nhất Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, qua đó, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét đối với chuỗi giá trị khu vực...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Savills trên 245 thành phố trên thế giới, tăng trưởng trong thập kỷ tới sẽ tập trung mạnh mẽ tại châu Á, nơi hội tụ các yếu tố nền tảng như dân số trẻ, đô thị hóa nhanh và sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận sự hiện diện nổi bật khi TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai toàn cầu và Hà Nội xếp thứ năm trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index). Việc cả hai đô thị lớn nhất cả nước cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu không chỉ phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

 CHÂU Á TĂNG TỐC, VIỆT NAM NỔI LÊN NHỜ LỢI THẾ CẤU TRÚC

 Ông Chris Marriott, Tổng giám đốc Savills khu vực Đông Nam Á, nhận định lợi thế dân số trẻ đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho các nền kinh tế trong khu vực. Lực lượng lao động dồi dào, tiêu dùng gia tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh đã thúc đẩy nhu cầu trên nhiều phân khúc bất động sản, từ công nghiệp, logistic đến nhà ở và các dự án phức hợp.

VnEconomy

Mặt khác, chiến lược “China+1” tiếp tục đẩy mạnh làn sóng dịch chuyển sản xuất sang các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam là một điểm đến nổi bật. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI gia tăng, không chỉ củng cố nền tảng sản xuất, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường bất động sản, đặc biệt là tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi tập trung hạ tầng, lao động và nhu cầu tiêu dùng.

Dù vậy, ông Chris Marriott cho rằng không phải đô thị nào tăng trưởng nhanh cũng có thể duy trì sức hút dài hạn. Báo cáo về các đô thị có khả năng chống chịu cho thấy những thành phố dẫn đầu như: New York, Tokyo, London hay Seoul đều có điểm chung là khả năng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống, đồng thời liên tục đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, khả năng chống chịu không còn là một khái niệm mang tính lý thuyết, mà trở thành tiêu chí thực tiễn giúp đánh giá một đô thị. Điều này bao gồm từ nền tảng kinh tế, hệ sinh thái công nghệ đến các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như chất lượng môi trường sống… Quan trọng hơn, khả năng triển khai hiệu quả và đúng tiến độ các chiến lược phát triển đang trở thành yếu tố then chốt.

Còn theo ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ động lực để duy trì tăng trưởng cao, từ hạ tầng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đến nhu cầu nội địa, nhưng yếu tố quyết định sẽ nằm ở tốc độ triển khai. Các thị trường có thể chuyển hóa kế hoạch thành thực tế nhanh hơn sẽ là những thị trường nắm bắt được cơ hội.

HẠ TẦNG - ĐÒN BẨY CHUYỂN HÓA TĂNG TRƯỞNG THÀNH NĂNG LỰC CHỐNG CHỊU

Trong bối cảnh “khả năng chống chịu” ngày càng trở thành thước đo cốt lõi của các đô thị toàn cầu, hạ tầng được xem là yếu tố nền tảng giúp Việt Nam chuyển hóa tiềm năng tăng trưởng thành năng lực phát triển bền vững.

Ông Neil MacGregor cho rằng làn sóng đầu tư công quy mô lớn đang từng bước định hình lại cấu trúc thị trường. Với khoảng 234 dự án hạ tầng được triển khai, tổng vốn đầu tư ước khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, cùng hơn 380 km cao tốc Bắc – Nam mới đưa vào khai thác đang mở ra những hành lang phát triển kinh tế mới.

Không chỉ dừng ở việc cải thiện khả năng kết nối, hạ tầng còn đóng vai trò tái cấu trúc không gian đô thị và dòng vốn đầu tư. Các khu vực vệ tinh quanh Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cũng dần hình thành những cực tăng trưởng mới, trong khi bất động sản công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất - logistics tích hợp.

Đáng chú ý, tác động của hạ tầng không chỉ nằm ở “hạ tầng cứng”. Yếu tố chất lượng sống, môi trường, giáo dục và y tế thường được xem là “hạ tầng mềm” cũng ảnh hưởng nhiều hơn đến quyết định của doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là những yếu tố cốt lõi cấu thành năng lực cạnh tranh dài hạn của một đô thị.

Theo ông Neil MacGregor, trong bối cảnh trung tâm tăng trưởng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về châu Á, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai chữ số dựa trên hai trụ cột chính: đầu tư hạ tầng và dòng vốn FDI. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà ở khả năng triển khai hiệu quả từ tiến độ dự án, khung pháp lý đến môi trường tài chính. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ hình thành các cực tăng trưởng mới, và khả năng mở rộng không gian đô thị, nguồn cung bất động sản trong tương lai.

Về dài hạn, với nền tảng kinh tế ổn định, dòng vốn FDI duy trì tích cực và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, triển vọng của thị trường vẫn được đánh giá cao. Song chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không còn là liệu Việt Nam có tăng trưởng hay không, mà là tốc độ và hiệu quả hiện thực hóa các động lực tăng trưởng đó.

Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 3.100 ha tại Đại Phước

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Dòng vốn mua bán – sáp nhập bất động sản lan tỏa rộng sang nhiều phân khúc

Thị trường mua bán – sáp nhập bất động sản tại Việt Nam đang chứng kiến dòng vốn lan tỏa rộng hơn sang nhiều phân khúc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô giao dịch, mà còn ở sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư…

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và lao động đô thị ngày càng gia tăng. Trên thực tiễn triển khai, nhiều vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến đất đai và thủ tục đầu tư, đang trở thành điểm nghẽn lớn, khiến không ít dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể khởi động.

Bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH một thành viên (UDIC) được vinh danh tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026.

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Trước nhu cầu đầu tư gia tăng, Khu công nghiệp Tứ Hạ đề xuất mở rộng quy mô sau khi tỷ lệ lấp đầy vượt 80%, hình thành thêm quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

