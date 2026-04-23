TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thuộc top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới
Thanh Xuân
23/04/2026, 15:25
Hai đô thị lớn nhất Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, qua đó, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét đối với chuỗi giá trị khu vực...
Theo phân tích của Savills trên 245 thành phố trên thế giới, tăng trưởng trong thập kỷ tới sẽ tập trung mạnh mẽ tại châu Á, nơi hội tụ các yếu tố nền tảng như dân số trẻ, đô thị hóa nhanh và sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu.
Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận sự hiện diện nổi bật khi TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai toàn cầu và Hà Nội xếp thứ năm trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index). Việc cả hai đô thị lớn nhất cả nước cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu không chỉ phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.
CHÂU Á TĂNG TỐC, VIỆT NAM NỔI LÊN NHỜ LỢI THẾ CẤU TRÚC
Ông Chris Marriott, Tổng giám
đốc Savills khu vực Đông Nam Á, nhận định lợi thế dân số trẻ đang tạo ra một lực đẩy mạnh
mẽ cho các nền kinh tế trong khu vực. Lực lượng lao động dồi dào, tiêu dùng gia
tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh đã thúc đẩy nhu cầu trên nhiều phân khúc bất động
sản, từ công nghiệp, logistic đến nhà ở và các dự án phức hợp.
Mặt khác, chiến lược “China+1” tiếp
tục đẩy mạnh làn sóng dịch chuyển sản xuất sang các thị trường mới nổi, trong đó
Việt Nam là một điểm đến nổi bật. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI gia
tăng, không chỉ củng cố nền tảng sản xuất, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị
trường bất động sản, đặc biệt là tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi tập trung hạ
tầng, lao động và nhu cầu tiêu dùng.
Dù vậy, ông Chris Marriott cho rằng
không phải đô thị nào tăng trưởng nhanh cũng có thể duy trì sức hút dài hạn.
Báo cáo về các đô thị có khả năng chống chịu cho thấy những thành phố dẫn đầu
như: New York, Tokyo, London hay Seoul đều có điểm chung là khả năng cân bằng
giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống, đồng thời liên tục đầu tư để nâng
cao năng lực cạnh tranh.
Trong bối cảnh đó, khả năng chống
chịu không còn là một khái niệm mang tính lý thuyết, mà trở thành tiêu chí thực
tiễn giúp đánh giá một đô thị. Điều này bao gồm từ nền tảng kinh tế, hệ sinh
thái công nghệ đến các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như
chất lượng môi trường sống… Quan trọng hơn, khả năng triển khai hiệu quả và
đúng tiến độ các chiến lược phát triển đang trở thành yếu tố then chốt.
Còn theo ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc
Savills Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ động lực để duy trì tăng trưởng
cao, từ hạ tầng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đến nhu cầu nội địa, nhưng yếu tố
quyết định sẽ nằm ở tốc độ triển khai. Các thị trường có thể chuyển hóa kế hoạch
thành thực tế nhanh hơn sẽ là những thị trường nắm bắt được cơ hội.
HẠ TẦNG - ĐÒN BẨY CHUYỂN HÓA TĂNG TRƯỞNG THÀNH NĂNG LỰC CHỐNG CHỊU
Trong bối cảnh “khả năng chống chịu”
ngày càng trở thành thước đo cốt lõi của các đô thị toàn cầu, hạ tầng được xem
là yếu tố nền tảng giúp Việt Nam chuyển hóa tiềm năng tăng trưởng thành năng lực
phát triển bền vững.
Ông Neil MacGregor cho rằng làn
sóng đầu tư công quy mô lớn đang từng bước định hình lại cấu trúc thị trường. Với
khoảng 234 dự án hạ tầng được triển khai, tổng vốn đầu tư ước khoảng 3,4 triệu
tỷ đồng, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, hệ thống metro tại
Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, cùng hơn 380 km cao tốc Bắc – Nam mới đưa vào khai
thác đang mở ra những hành lang phát triển kinh tế mới.
Không chỉ dừng ở việc cải thiện
khả năng kết nối, hạ tầng còn đóng vai trò tái cấu trúc không gian đô thị và
dòng vốn đầu tư. Các khu vực vệ tinh quanh Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cũng dần
hình thành những cực tăng trưởng mới, trong khi bất động sản công nghiệp được
hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất - logistics tích
hợp.
Đáng chú ý, tác động của hạ tầng
không chỉ nằm ở “hạ tầng cứng”. Yếu tố chất lượng sống, môi trường, giáo dục và
y tế thường được xem là “hạ tầng mềm” cũng ảnh hưởng nhiều hơn đến quyết định của
doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là những yếu tố cốt lõi
cấu thành năng lực cạnh tranh dài hạn của một đô thị.
Theo ông Neil MacGregor, trong bối
cảnh trung tâm tăng trưởng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về châu Á, Việt Nam đặt
mục tiêu đạt tăng trưởng hai chữ số dựa trên hai trụ cột chính: đầu tư hạ tầng
và dòng vốn FDI. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà
ở khả năng triển khai hiệu quả từ tiến độ dự án, khung pháp lý đến môi trường
tài chính. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ hình thành các cực tăng
trưởng mới, và khả năng mở rộng không gian đô thị, nguồn cung bất động sản
trong tương lai.
Về dài hạn, với nền tảng kinh tế ổn
định, dòng vốn FDI duy trì tích cực và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ,
triển vọng của thị trường vẫn được đánh giá cao. Song chuyên gia nhấn mạnh vấn
đề không còn là liệu Việt Nam có tăng trưởng hay không, mà là tốc độ và hiệu quả
hiện thực hóa các động lực tăng trưởng đó.
Dòng vốn mua bán – sáp nhập bất động sản lan tỏa rộng sang nhiều phân khúc
TP.Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội
Bất động sản Hạ Long đã "ngang cơ" nhà phố Hà Nội
UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026
Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%
