Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 222/2025/QH 15 về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 222/2025/QH15; Phối hợp hoàn thiện khung pháp lý; Thành lập tổ chức bộ máy; Phát triển hạ tầng, hệ sinh thái hỗ trợ và không gian TTTCQT Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Phát triển nguồn nhân lực; Truyền thông, xúc tiến đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương liên quan quán triệt triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các công việc, nhiệm vụ để đảm bảo công tác chuẩn bị thực hiện, đảm bảo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trước mắt cần tập trung các công việc chuẩn bị ngay từ nay đến hết năm 2025, đảm bảo việc tổ chức thực hiện thường xuyên, vận hành triển khai hiệu quả trong thực tiễn căn cứ theo khung pháp lý đã được ban hành; trong quá trình triển khai sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Phối hợp các Bộ, ngành Trung ương, các Ban thuộc HĐND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan để kịp thời trình cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thành phố Đà Nẵng xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển của thành phố và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước; Phát huy vai trò điều phối của UBND thành phố Đà Nẵng và tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị liên quan huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là đầu tư công, hợp tác công - tư và nguồn lực xã hội hóa phục vụ triển khai TTTCQT Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn và kiến nghị thành phố hoặc các Bộ, ngành Trung ương (theo thẩm quyền) để điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Cảng Liên Chiểu gắn với Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng là động lực giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, vào ngày 26/4/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết nêu rõ, đây là nhiệm vụ mới với nhiều nội dung phức tạp và chưa có tiền lệ; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì với bước đi vững chắc, tích cực, chủ động, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và có trọng tâm, trọng điểm.

Thành phố cần tận dụng triệt để thời cơ, lợi thế và các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội để quyết tâm xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế thực sự hiệu quả.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, xây dựng và vận hành có hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút các đối tác chiến lược, định chế tài chính, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và đơn vị tư vấn luật, kế toán, kiểm toán… quốc tế và trong nước đầu tư và hoạt động tại Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ tập trung các lĩnh vực chuyên biệt, như: tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức và cá nhân không cư trú (như dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với Khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp…

Giai đoạn 2025-2030, thành phố thu hút đối tác chiến lược, tập đoàn tài chính, định chế trong và ngoài nước đầu tư, hoạt động tại Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng; thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng cứng và hạ tầng mềm tại Trung tâm tài chính gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng…