Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Hironori Kamezawa, Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - một trong 3 tập đoàn tài chính hàng đầu của Nhật Bản và trên thế giới.

Tại cuộc gặp, ông Hironori Kamezawa chia sẻ kể từ khi trở thành đối tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), với sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng được củng cố và mở rộng, góp phần nâng cao năng lực quản trị cũng như tăng trưởng ổn định của ngân hàng.

Đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp Nhật Bản và là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực, MUFG mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tập đoàn cũng cam kết phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và các cơ quan quản lý Việt Nam.

Đặc biệt, ông Kamezawa khẳng định MUFG sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế theo như đúng định hướng mà Việt Nam đang hướng tới và đây cũng chính là thế mạnh của tập đoàn. MUFG cũng sẵn sàng đồng hành trong việc thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành ngân hàng - tài chính, với tinh thần trách nhiệm cao đối với môi trường và xã hội.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang rất tốt đẹp và Việt Nam cần tiếp tục tham khảo, học hỏi kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của MUFG tại Việt Nam, đặc biệt là kết quả hợp tác chiến lược với VietinBank trong hơn 10 năm vừa qua.

Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao việc MUFG và Vietinbank đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công 6 phiên tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn lớn của Nhật Bản để lắng nghe và giải quyết kịp thời, hiệu quả các đề xuất, kiến nghị, củng cố niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản.

Thủ tướng hoan nghênh các kế hoạch đầu tư - kinh doanh của MUFG trong thời gian tới, đặc biệt là các sáng kiến hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng như chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng đề nghị MUFG tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tài chính Nhật Bản đầu tư và hợp tác tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị MUFG tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng chính sách, và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh, cơ chế tín chỉ carbon, phát triển thị trường vốn, tiếp cận nguồn tài chính trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề xuất MUFG tiếp tục hỗ trợ đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư để huy động nguồn lực, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.