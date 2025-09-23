Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

TP.HCM vinh danh Top 10 hiến kế phát triển trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic quốc tế

Hồng Minh

23/09/2025, 11:00

TP.HCM vinh danh Top 10 hiến kế phát triển trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic từ hơn 150 bài nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị có sức cạnh tranh quốc tế…

TP.HCM vinh danh Top 10 hiến kế phát triển trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic quốc tế.
TP.HCM vinh danh Top 10 hiến kế phát triển trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic quốc tế.

Ngày 23/9, tại TP.HCM đã diễn ra Diễn đàn Phát triển Công Thương TP.HCM với chủ đề “Hiến kế - Hành động - Hội nhập quốc tế” do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và Trường Tài năng UEH.ISB tổ chức.

Được khởi động từ tháng 7/2025 đến nay, Ban tổ chức đã triển khai chuỗi hội thảo, tọa đàm, tập hợp hơn 150 bài nghiên cứu, hiến kế tâm huyết từ các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp. Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ, có sức cạnh tranh quốc tế.

Theo đó, các tham luận tập trung xoay quanh những định hướng và giải pháp trọng tâm để đưa TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistic hàng đầu của khu vực. Các ý kiến nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng phát triển công nghiệp hiện đại gắn với liên kết vùng. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy thương mại, nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM thành trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng phân tích vai trò chiến lược của việc hình thành và kết nối chuỗi cung ứng, nhằm đưa TP.HCM trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, tại hội thảo, 31 hiến kế tiêu biểu trong diễn đàn được tổng hợp thành tập hiến kế để trao cho lãnh đạo UBND TP.HCM, như một đóng góp thiết thực vào các giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của Thành phố sau sáp nhập và hướng tới chu kỳ phát triển mới.

Tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết những hiến kế trao cho Thành phố là những phân tích, đánh giá rất quan trọng, vừa góp phần cùng Thành phố giải quyết những điểm nghẽn, vừa phát huy hiệu quả những cơ hội, không gian phát triển mới cho TP.HCM. Đây là những hiến kế mang tính thực tiễn và có giá trị gợi mở cao cho Thành phố trong quá trình hoạch định chính sách và chiến lược cho phát triển kinh tế Thành phố trong giai đoạn tới.

Dịp này, Ban tổ chức cũng vinh danh Top 10 hiến kế xuất sắc do Hội đồng Bình chọn đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: tính sáng tạo, giá trị thực tiễn, khả năng triển khai, tác động lan tỏa và sự phù hợp với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Cụ thể, Ban tổ chức và hội đồng chuyên môn đã công bố và vinh danh Top 10 hiến kế xuất sắc mang tính khả thi, đột phá, có tính đổi mới sáng tạo. Đây là những hiến kế đã được chọn lọc từ hơn 150 hiến kế chất lượng được gửi về trong hai tháng phát động diễn đàn, được xem xét kỹ lưỡng.

1. Phát triển TP.HCM: Từ đại đô thị tới "tâm chấn phát triển" của GS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore

2. Hai cụm dịch vụ chiến lược để TP.HCM mới vươn tầm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trọng Hoài

3. Bước đột phá để TP.HCM trở thành cửa ngõ logistics Đông Nam Á của ông Đinh Hồng Kỳ - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

4. Thiệt hại hàng tỉ USD vì hạ tầng quá tải, những giải pháp TP.HCM cần làm ngay của tác giả Nguyễn Thành Hưng

5. Đề xuất then chốt về chuyển đổi công nghiệp TP.HCM để thu hút đầu tư công nghệ cao, tác giả TS. Nguyễn Minh Thao - Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính

6. Trung tâm tài chính là cú huých mới cho TP.HCM của bà Mara Hurst, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Canada (CanCham)

7. TP.HCM mới cần tháo nút thắt cũ để bứt phá công nghiệp hóa của bà Lý Kim Chi - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM

8. Thêm kênh tương tác với nhà đầu tư, cộng đồng người nước ngoài ở TP.HCM của ông William Gray, chuyên gia tư vấn tài chính

9. TP.HCM có thể trở thành "Silicon Valley" khu vực Đông Nam Á của TS. Võ Văn Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

10. Tái cấu trúc không gian công nghiệp từ hợp nhất ba tỉnh, thành để TP.HCM thay áo mới của bà Nguyễn Thị Xuân Thúy.

Từ khóa:

chuỗi cung ứng công nghiệp Diễn đàn Phát triển Công Thương đổi mới sáng tạo hiến kế thương mại TP.HCM

VnEconomy

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với mục tiêu đưa Thủ đô nghìn năm văn hiến trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới....

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Trong Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện đối với hồ sơ Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính giữ nguyên mức 5 năm thời hạn kê khai bổ sung thuế…

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Thị trường lao động Hà Nội đang cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Trong khi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định...

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất

4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...

Thanh Hoá tìm giải pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng FTA thế hệ mới

Thanh Hoá tìm giải pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng FTA thế hệ mới

Hơn 200 đại biểu gồm nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng tham dự hội thảo và tập huấn về giải pháp vượt rào cản phi thuế quan, mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa ra thị trường quốc tế.

1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

