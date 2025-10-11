TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi

Việc hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến vừa có buổi làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Củ Chi (trước đây là huyện Củ Chi, hiện nay là xã Củ Chi).

Mục đích buổi làm việc nhằm đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt và tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Theo đó, khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi có quy mô hơn 23 ha, được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thông minh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế về khoa học, nguồn nhân lực, hạ tầng và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế về khoa học, nguồn nhân lực, hạ tầng và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nếu thành phố biết tận dụng hiệu quả các nguồn lực này và thúc đẩy hợp tác công tư, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa công nghệ, tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp hiện đại tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông cũng nhấn mạnh việc hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc triển khai Đề án khu nông nghiệp công nghê cao Củ Chi được kỳ vọng sẽ tạo “cú huých” quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc sớm hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao.

Thông tin về tiến độ triển khai đề án khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trong năm 2025; đồng thời đã yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ về quy hoạch, đất đai và thủ tục pháp lý.

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định thành phố sẽ đầu tư 4 khu nông nghiệp công nghệ cao chuyên biệt; trong đó, 2 khu nông nghiệp công nghệ cao đang đầu tư dang dở ở Củ Chi và Cần Giờ, 2 khu còn lại là dự án đang quy hoạch.

Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (nay là xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), đã được phê duyệt từ tháng 4/2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đã khiến cho dự án không thể triển khai thi công như kế hoạch ban đầu. Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao đã đề xuất nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 - 2030 lên đến 615 tỷ đồng, tăng nhiều lần so với mức đầu tư ban đầu khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực giống gia súc và chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, có tổng mức đầu tư khoảng 1.531 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030; và một dự án trong lĩnh vực trồng trọt (cho giống và sản phẩm rau, hoa, quả) đang được đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Những năm gần đây, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các tập đoàn đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore... Các doanh nghiệp này đến tìm thuê đất để đầu tư các dự án lên đến hàng chục triệu USD.

Mặc dù vậy, quỹ đất dành cho nông nghiệp công nghệ cao tại đây đang ngày càng hạn hẹp, đòi hỏi chính quyền Thành phố cần có những chính sách đầu tư và phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao mới để thu hút thêm các nhà đầu tư.

