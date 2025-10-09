Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Hơn 68% doanh nghiệp nông nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon

Tùng Dương

09/10/2025, 14:15

Khảo sát về mức độ quan tâm của doanh nghiệp nông nghiệp đối với thị trường tín chỉ carbon cho thấy, có 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon, trong khi chỉ 18,2% đã có dự án cụ thể. Điều này phản ánh tiềm năng lớn để có thể khai thác giá trị cơ hội mới từ nền kinh tế carbon...

Ngành nông nghiệp có thể tạo ra khoảng 57 triệu tín chỉ mỗi năm nếu tận dụng tối đa các giải pháp canh tác carbon thấp.
Ngành nông nghiệp có thể tạo ra khoảng 57 triệu tín chỉ mỗi năm nếu tận dụng tối đa các giải pháp canh tác carbon thấp.

Một trong những phát hiện từ khảo sát của Vietnam Report vừa công bố mới đây cho thấy, kinh tế carbon là một trong những lĩnh vực tiềm năng và cơ hội mới trong phát triển nông nghiệp. Việc chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững không chỉ là định hướng chính sách mà đã trở thành chiến lược hành động của một số doanh nghiệp tiên phong trong ngành.

NHỮNG HƯỚNG ĐI TRIỂN VỌNG CHO KINH TẾ CARBON TRONG NÔNG NGHIỆP

Theo kết quả khảo sát về mức độ ưu tiên của doanh nghiệp đối với hoạt động phát triển bền vững ESG, có tới 72,6% doanh nghiệp hàng đầu cho biết đã có chiến lược ESG toàn diện và đang tích cực triển khai.

Bên cạnh đó, có hơn 18% doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai một số hoạt động ESG riêng lẻ như: giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên… Có 4,6% doanh nghiệp đã có chiến lược và báo cáo ESG/bền vững chính thức và định kỳ, còn lại đang trong giai đoạn tìm hiểu và lên kế hoạch.

Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ và sự trưởng thành trong tư duy phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, thị trường tín chỉ carbon đang nổi lên như một cơ hội mới để biến cam kết ESG thành doanh thu trực tiếp.

Cùng với trồng lúa phát thải thấp, rừng mà một trong những hướng đi triển vọng cho kinh tế carbon.
Cùng với trồng lúa phát thải thấp, rừng mà một trong những hướng đi triển vọng cho kinh tế carbon.

Theo phân tích từ báo cáo, có hai bằng chứng then chốt củng cố xu thế này. Thứ nhất, Việt Nam đã thu về 51,5 triệu USD từ thương vụ bán 10,3 triệu tín chỉ REDD+ cho World Bank năm 2024.

Thứ hai, riêng ngành nông nghiệp có thể tạo ra khoảng 57 triệu tín chỉ mỗi năm nếu tận dụng tối đa các giải pháp canh tác carbon thấp. Cùng với giá trị giao dịch toàn cầu vượt trăm tỷ USD và lộ trình vận hành thị trường carbon nội địa, Việt Nam đang đứng trước một “đường băng” thuận lợi để cất cánh.

Khảo sát mức độ quan tâm của doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đối với thị trường tín chỉ carbon cho thấy: 68,2% doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội tín chỉ carbon, 13,6% đang trong quá trình xây dựng dự án; trong khi chỉ 18,2% đã có dự án cụ thể được chứng nhận/giao dịch. Điều này phản ánh tiềm năng lớn nhưng cũng đòi hỏi khung pháp lý rõ ràng và mô hình kinh doanh khả thi.

Báo cáo chỉ ra một số hướng đi triển vọng cho kinh tế carbon gồm: Lúa carbon thấp với 7 triệu ha đất canh tác; Lâm nghiệp REDD+ với 15 triệu ha rừng và tỷ lệ che phủ 42%; Chăn nuôi – biogas và thủy sản carbon thấp; Các nền tảng công nghệ (IoT, AI, blockchain) để chuẩn hóa dữ liệu và thương mại hóa tín chỉ.

MỞ RA NGUỒN THU MỚI TỪ KINH TẾ CARBON

Về đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D), dữ liệu cho thấy 52% doanh nghiệp dành ít hơn 3% doanh thu cho R&D, trong khi chỉ 19% doanh nghiệp đầu tư trên 5% doanh thu.

So với các chuẩn mực quốc tế (như Israel dành khoảng 15% GDP ngành nông nghiệp đầu tư cho R&D, Hà Lan là khoảng 10%), mức này còn khá khiêm tốn. Điều này hàm ý rằng việc nâng chuẩn đầu tư cho đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia tiên phong.

Bên cạnh các dữ liệu định lượng, nghiên cứu cũng ghi nhận các chia sẻ từ doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ. Đại diện một startup cung cấp nền tảng IoT cho nông hộ nhấn mạnh: “IoT và AI có thể giúp nông dân tăng năng suất từ 20–30%, đồng thời giảm 30–50% lượng phân bón và nước.

Vùng nguyên liệu mía Lam Sơn, nơi triển khai mô hình canh tác giảm phát thải, đăng ký tạo tín chỉ carbon.
Vùng nguyên liệu mía Lam Sơn, nơi triển khai mô hình canh tác giảm phát thải, đăng ký tạo tín chỉ carbon.

Quan trọng hơn, dữ liệu thu thập từ trang trại không chỉ giúp tối ưu canh tác, mà còn trở thành một dạng “vốn dữ liệu” để tham gia thị trường tín chỉ carbon thông qua cơ chế MRV (đo lường- báo cáo- thẩm định).”

Chia sẻ này hé lộ một xu thế lớn khi nông nghiệp bước vào kỷ nguyên carbon, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm vật chất, mà còn nằm ở dữ liệu phát thải được đo đếm và chứng nhận. Đây là “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam mở ra nguồn thu mới từ kinh tế carbon, bên cạnh doanh thu xuất khẩu truyền thống.

Báo cáo nhấn mạnh, ngành nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đang đứng trước một “ngã rẽ” quan trọng với tiềm năng lớn, nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Để biến cơ hội thành sức bật tăng trưởng, Nhà nước với vai trò then chốt không chỉ là hỗ trợ mà là kiến tạo sân chơi, hoàn thiện khung pháp lý cho AgriTech và tín chỉ carbon. Với doanh nghiệp cần đầu tư vào lõi công nghệ và dữ liệu, tích hợp ESG và tín chỉ carbon thành lợi thế cạnh tranh…

Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển dự án tạo tín chỉ carbon

11:25, 08/10/2025

Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển dự án tạo tín chỉ carbon

Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ carbon

15:16, 27/07/2025

Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ carbon

Đang có những cách hiểu lầm phổ biến về tín chỉ carbon

11:38, 07/07/2025

Đang có những cách hiểu lầm phổ biến về tín chỉ carbon

Từ khóa:

carbon carbon rừng doanh nghiệp phát thải thấp dự án tín chỉ carbon kinh tế carbon nông nghiệp phát thải thấp rừng Tín chỉ carbon

Đọc thêm

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ đang yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các quy định xanh mà khối này đã đặt ra đối với các công ty ngoài khối...

Đề xuất hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh từ 10-100% chi phí mua xe điện tùy nhóm đối tượng

Đề xuất hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh từ 10-100% chi phí mua xe điện tùy nhóm đối tượng

Chuyển đổi giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh đảm bảo theo nguyên tắc khuyến khích và hỗ trợ chi phí phù hợp...

Trường học sinh thái ASEAN: Lan tỏa ý thức giảm thiểu rác thải nhựa

Trường học sinh thái ASEAN: Lan tỏa ý thức giảm thiểu rác thải nhựa

Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu, việc xây dựng các mô hình giáo dục bền vững không chỉ là một xu hướng mà còn là một nhu cầu thiết yếu. Tại Việt Nam, Cần Thơ nổi lên như một điểm sáng trong phong trào xây dựng Trường học sinh thái ASEAN, với mục tiêu không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa mà còn tạo ra một môi trường giáo dục xanh, sạch, và bền vững...

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

Theo quy định mới, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng dần từ quý 1/2026...

Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển dự án tạo tín chỉ carbon

Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển dự án tạo tín chỉ carbon

Thị trường carbon có thể sẽ mở rộng hơn trong tương lai do yêu cầu về tín chỉ nhiều hơn. Sân chơi phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn có tiềm lực mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, thậm chí hộ gia đình cùng tham gia và hưởng lợi...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy