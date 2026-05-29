TP.Hồ Chí Minh mở cao điểm giám sát, xử lý việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Xuân Nghi
29/05/2026, 14:21
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Công Thương về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới...
Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh về kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
TẬP TRUNG KIỂM TRA MẠNH
TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ
Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến đột phá trong công tác đấu
tranh, phòng chống hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng môi trường đầu tư
kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc
tế.
Thành phố yêu cầu các đơn vị, sở ngành, UBND các phường, xã,
đặc khu triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng thực chất, không hình thức; chủ
động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường; tăng cường phối hợp, trao
đổi thông tin và xử lý dứt điểm các điểm nóng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
tồn tại kéo dài, không để tái diễn.
Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là tăng cường kiểm
tra trên môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên
quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân như
sữa, thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, dược phẩm… đặc biệt là
các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp
luật để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ tác hại của hành vi xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm; đồng thời
tham gia phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tập trung giám
sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu
thông trên thị trường, đặc biệt đối với hàng tiêu dùng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực
phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các sàn thương mại điện tử, website, nền tảng mạng xã hội
như Facebook, Zalo, TikTok được xác định là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát
sinh hành vi vi phạm và sẽ trở thành trọng điểm kiểm tra trong đợt cao điểm
này.
UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường thu thập, phân tích
thông tin nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhận diện
các biểu hiện bất thường về nguồn gốc, giá cả, kênh phân phối để chủ động triển
khai phương án kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Song song đó, Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng hệ thống thu thập, chia sẻ dữ
liệu về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong toàn ngành công thương và
với các cơ quan chức năng.
Việc sử dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) được
yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong lập hồ sơ, xử lý vi phạm và lưu trữ dữ liệu;
bảo đảm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác. Thành phố xác định việc cập nhật
và khai thác INS là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ,
gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Kế hoạch cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động
công vụ của cán bộ, công chức nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường
hợp bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện tiêu cực
trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch, phối
hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm
đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất
là trên môi trường thương mại điện tử.
Chi cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh được giao tăng cường
quản lý địa bàn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh để
theo dõi, giám sát; xác định rõ địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và nhóm hàng hóa
trọng điểm nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với công an, hải
quan, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng khác kiểm tra các tuyến vận
chuyển hàng hóa từ biên giới, các tỉnh giáp ranh vào thành phố; các cảng biển,
cảng hàng không, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị,
chợ đầu mối và các cơ sở sản xuất.
XỬ LÝ NGHIÊM CÁC ĐƯỜNG
DÂY, ĐIỂM NÓNG VI PHẠM
Công an TP.Hồ Chí Minh được giao chủ động nắm tình hình, điều
tra cơ bản để nhận diện các vấn đề nổi cộm liên quan đến hành vi xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ; tổ chức đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội
và triệt xóa các điểm nóng về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng xử lý các website vi
phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ và
cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, chương trình truyền hình lậu bằng tiếng
Việt và tiếng nước ngoài.
Các hành vi lợi dụng hoạt động sản xuất, in ấn, quảng cáo, mạng
xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận để sản
xuất, sao chép, phát hành, quảng cáo, kinh doanh hàng giả và nội dung số vi phạm
pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.
Chi cục Hải quan Khu vực II được giao tăng cường kiểm tra,
kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, cảng biển,
cảng sông, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm thuộc địa
bàn kiểm soát hải quan.
Lực lượng hải quan sẽ chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan
đối với hàng hóa có căn cứ rõ ràng là hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm hàng giả mạo xuất xứ, không rõ nguồn gốc
hoặc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên
quan.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường hướng dẫn,
tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ
trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối
với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các tài sản
trí tuệ khác.
Sở Văn hóa và Thể thao sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin điện tử, bản quyền chương trình máy tính,
phát hành xuất bản phẩm, phổ biến phim, phát thanh truyền hình và các hoạt động
văn hóa có liên quan; không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo,
truyền thông để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc
phát tán nội dung vi phạm bản quyền.
UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc
khu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền
sở hữu trí tuệ phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý; đồng thời kiểm điểm
trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu buông lỏng quản lý.
Kế hoạch được triển khai từ thời điểm ban hành đến hết năm
2026. Trong thời gian cao điểm theo Quyết định số 1098/QĐ-BCT của Bộ Công
Thương, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình
kiểm tra, xử lý vi phạm và các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; đồng thời thực
hiện báo cáo định kỳ hàng tháng và tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trước
ngày 17/12/2026.
Trước đó, ngày 16/5/2026, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có Quyết định
số 2861/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai các giải pháp đấu
tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện
Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố yêu cầu
các sở ngành, cơ quan chức năng, UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan
báo chí tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30/5/2026.
