Trang chủ Kinh tế số

TP.Hồ Chí Minh mở cao điểm giám sát, xử lý việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xuân Nghi

29/05/2026, 14:21

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Công Thương về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới...

Lực lượng QLTT TP.HCM kiểm tra và phát hiện kho chứa linh kiện di động không giấy tờ tại phường Bình Phú, tháng 02/2026. Ảnh: Quang Phương

Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh về kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

TẬP TRUNG KIỂM TRA MẠNH TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến đột phá trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, sở ngành, UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng thực chất, không hình thức; chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và xử lý dứt điểm các điểm nóng về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tồn tại kéo dài, không để tái diễn.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là tăng cường kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân như sữa, thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, dược phẩm… đặc biệt là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ tác hại của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm; đồng thời tham gia phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tập trung giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường, đặc biệt đối với hàng tiêu dùng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các sàn thương mại điện tử, website, nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok được xác định là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm và sẽ trở thành trọng điểm kiểm tra trong đợt cao điểm này.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường thu thập, phân tích thông tin nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhận diện các biểu hiện bất thường về nguồn gốc, giá cả, kênh phân phối để chủ động triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Song song đó, Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng hệ thống thu thập, chia sẻ dữ liệu về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong toàn ngành công thương và với các cơ quan chức năng.

Việc sử dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) được yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong lập hồ sơ, xử lý vi phạm và lưu trữ dữ liệu; bảo đảm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác. Thành phố xác định việc cập nhật và khai thác INS là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Chi cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh được giao tăng cường quản lý địa bàn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh để theo dõi, giám sát; xác định rõ địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và nhóm hàng hóa trọng điểm nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với công an, hải quan, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng khác kiểm tra các tuyến vận chuyển hàng hóa từ biên giới, các tỉnh giáp ranh vào thành phố; các cảng biển, cảng hàng không, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối và các cơ sở sản xuất.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC ĐƯỜNG DÂY, ĐIỂM NÓNG VI PHẠM

Công an TP.Hồ Chí Minh được giao chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản để nhận diện các vấn đề nổi cộm liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và triệt xóa các điểm nóng về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng xử lý các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ và cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Cần giải pháp và chế tài xử lý nghiêm minh việc xâm phạm bản quyền trên không gian mạng

Các hành vi lợi dụng hoạt động sản xuất, in ấn, quảng cáo, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận để sản xuất, sao chép, phát hành, quảng cáo, kinh doanh hàng giả và nội dung số vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Chi cục Hải quan Khu vực II được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm thuộc địa bàn kiểm soát hải quan.

Lực lượng hải quan sẽ chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có căn cứ rõ ràng là hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm hàng giả mạo xuất xứ, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các tài sản trí tuệ khác.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin điện tử, bản quyền chương trình máy tính, phát hành xuất bản phẩm, phổ biến phim, phát thanh truyền hình và các hoạt động văn hóa có liên quan; không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát tán nội dung vi phạm bản quyền.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu buông lỏng quản lý.

Kế hoạch được triển khai từ thời điểm ban hành đến hết năm 2026. Trong thời gian cao điểm theo Quyết định số 1098/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm và các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng và tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 17/12/2026.

Trước đó, ngày 16/5/2026, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 2861/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng, UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan báo chí tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30/5/2026.

chống buôn lậu hàng giả đấu tranh quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thương mại điện tử TP.Hồ Chí Minh xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

VNPT: 7 Giải pháp được vinh danh tại Sao Khuê 2026

Từ cloud chủ quyền, bệnh án điện tử đến nền tảng cho hộ kinh doanh cá thể, 7 giải pháp vừa được vinh danh tại Sao Khuê 2026 cho thấy một hướng đi đáng chú ý của VNPT: thay vì chạy theo các công nghệ trình diễn, doanh nghiệp này đang tập trung giải những bài toán rất “đời sống” của chuyển đổi số Việt Nam.

Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC ra mắt tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC đã ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế có thể phát sinh khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đi vào hoạt động…

Vinh danh 123 giải pháp công nghệ Việt Nam tiêu biểu

Top 10 giải pháp công nghệ được vinh danh tại Sao Khuê năm nay ghi nhận cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa...

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ tấn công mạng nguy hiểm mới khi lần đầu tiên tin tặc sử dụng AI để phát hiện và khai thác một lỗ hổng bảo mật mà các công cụ quét truyền thống hoàn toàn không nhận ra. Google cho biết chỉ nhờ hệ thống giám sát chủ động của hãng mà một cuộc tấn công quy mô lớn đã được ngăn chặn kịp thời…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

