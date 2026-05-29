Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC ra mắt tại TP.Hồ Chí Minh
Hồng Vinh
29/05/2026, 15:34
Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC đã ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế có thể phát sinh khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đi vào hoạt động…
Sự kiện do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC) tổ chức. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn mà còn là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính số và FinTech, các giao dịch xuyên biên giới ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo đó là những tranh chấp phức tạp đòi hỏi cơ chế giải quyết chuyên môn hóa cao.
Tại buổi ra mắt, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC, nhấn mạnh rằng việc xây dựng VIFC không chỉ cần hạ tầng tài chính và công nghệ mà còn đòi hỏi một hạ tầng pháp lý hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế. Ông cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả sẽ là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh rằng việc xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường đầu tư – kinh doanh.
Ngoài ra, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp được đánh giá có nhiều ưu thế nhờ tính linh hoạt, bảo mật, chuyên môn hóa và phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại.
Đại diện Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, luật sư Trần Tuấn Phong cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của FinTech, tài sản số và các mô hình giao dịch mới đang làm xuất hiện ngày càng nhiều dạng tranh chấp phức tạp, xuyên biên giới và đòi hỏi cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt, chuyên môn hóa hơn. Ông kỳ vọng Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC sẽ góp phần nâng cao năng lực thể chế và hệ sinh thái giải quyết tranh chấp cho thị trường tài chính số tại Việt Nam.
Sự kiện cũng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VIAC với Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng hợp tác giữa VIAC và các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng và liên tục xuất hiện các mô hình giao dịch mới.
Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC được kỳ vọng sẽ hỗ trợ VIAC phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp có tính chuyên môn hóa cao, phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại và xu hướng phát triển của thị trường trong bối cảnh mới. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và pháp lý, hội đồng này sẽ là nền tảng vững chắc giúp VIFC trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn quốc tế với Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sự ra đời của Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech không chỉ là bước chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế mà còn là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả và thân thiện với nhà đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để VIFC phát triển bền vững, thu hút dòng vốn quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Kết nối cộng đồng Web3 với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng
19:00, 25/05/2026
Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
19:28, 07/10/2025
Nghiên cứu, đề xuất chính sách vượt trội để phát triển fintech, Blockchain tại Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng
TP.Hồ Chí Minh mở cao điểm giám sát, xử lý việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn nhằm triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Công Thương về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới...
Vinh danh 123 giải pháp công nghệ Việt Nam tiêu biểu
Top 10 giải pháp công nghệ được vinh danh tại Sao Khuê năm nay ghi nhận cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa...
Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ tấn công mạng nguy hiểm mới khi lần đầu tiên tin tặc sử dụng AI để phát hiện và khai thác một lỗ hổng bảo mật mà các công cụ quét truyền thống hoàn toàn không nhận ra. Google cho biết chỉ nhờ hệ thống giám sát chủ động của hãng mà một cuộc tấn công quy mô lớn đã được ngăn chặn kịp thời…
Đầu tư một lần, dùng chung toàn quốc các nền tảng số
Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu quốc gia và nền tảng số quốc gia phải gắn kết chặt chẽ với nhau, bảo đảm khả năng chia sẻ, liên thông và khai thác hiệu quả trên toàn hệ thống....
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: