Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC ra mắt tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech & Kinh tế số VIAC đã ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế có thể phát sinh khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đi vào hoạt động…

Sự kiện do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC) tổ chức. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn mà còn là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính số và FinTech, các giao dịch xuyên biên giới ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo đó là những tranh chấp phức tạp đòi hỏi cơ chế giải quyết chuyên môn hóa cao.

Tại buổi ra mắt, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC, nhấn mạnh rằng việc xây dựng VIFC không chỉ cần hạ tầng tài chính và công nghệ mà còn đòi hỏi một hạ tầng pháp lý hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế. Ông cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cam kết về một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả sẽ là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh rằng việc xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường đầu tư – kinh doanh.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp được đánh giá có nhiều ưu thế nhờ tính linh hoạt, bảo mật, chuyên môn hóa và phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại.

Đại diện Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, luật sư Trần Tuấn Phong cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của FinTech, tài sản số và các mô hình giao dịch mới đang làm xuất hiện ngày càng nhiều dạng tranh chấp phức tạp, xuyên biên giới và đòi hỏi cơ chế giải quyết tranh chấp linh hoạt, chuyên môn hóa hơn. Ông kỳ vọng Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC sẽ góp phần nâng cao năng lực thể chế và hệ sinh thái giải quyết tranh chấp cho thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Sự kiện cũng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VIAC với Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra định hướng hợp tác giữa VIAC và các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng và liên tục xuất hiện các mô hình giao dịch mới.

Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech và Kinh tế số VIAC được kỳ vọng sẽ hỗ trợ VIAC phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp có tính chuyên môn hóa cao, phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại và xu hướng phát triển của thị trường trong bối cảnh mới. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và pháp lý, hội đồng này sẽ là nền tảng vững chắc giúp VIFC trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn quốc tế với Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự ra đời của Hội đồng Chuyên gia Tranh chấp FinTech không chỉ là bước chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế mà còn là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả và thân thiện với nhà đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để VIFC phát triển bền vững, thu hút dòng vốn quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.