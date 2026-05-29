Vinh danh 123 giải pháp công nghệ Việt Nam tiêu biểu

Top 10 giải pháp công nghệ được vinh danh tại Sao Khuê năm nay ghi nhận cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa...

Ngày 28/5, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) tổ chức Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 và chính thức công bố "Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026".

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số vừa chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, thúc giục cộng đồng doanh nghiệp số dũng cảm dứt bỏ tư duy thương mại ngắn hạn, dấn thân mở lối vào các không gian phát triển mới mang tính chủ quyền số quốc gia.

Tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, đánh giá 123 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu được vinh danh năm nay, không chỉ là thành quả của đổi mới sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - những doanh nghiệp đang từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ nền tảng và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.

Đặc biệt, top 10 Sao Khuê ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa.

Nhiều nền tảng công nghệ Việt lần đầu đạt đồng thời quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực. Một số nền tảng ngân hàng số có hơn 15 triệu người dùng thường xuyên, xử lý trên 2,7 tỷ giao dịch mỗi năm; trong khi nền tảng hành chính công đã xử lý gần 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ số hóa trên 94%.

Cũng tại Lễ trao giải Sao Khuê 2026, Vinasa chính thức công bố "Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026."

Khác với các mùa trước, Sao Khuê 2026 không chỉ là một giải thưởng vinh danh, mà trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Doanh nghiệp có thể tự định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định và xác thực, đồng thời được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, sau hơn hai thập kỷ, Sao Khuê đã phản ánh hành trình phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam: từ gia công phần mềm đến làm chủ nền tảng số, công nghệ lõi và từng bước vươn ra quốc tế.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Khoa học và công nghệ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo theo hướng cởi mở, thử nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển hạ tầng cho AI, bao gồm trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, dữ liệu và nền tảng số quốc gia.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp AI Việt Nam; hỗ trợ hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ startup đổi mới sáng tạo đến doanh nghiệp nền tảng và doanh nghiệp công nghệ lớn.

Thứ tư, thúc đẩy đưa AI vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thứ năm, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, xây dựng lực lượng kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

"Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. Tôi mong rằng, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ lớn, dám đầu tư lớn, dám làm công nghệ khó, dám cạnh tranh toàn cầu và cùng đất nước kiến tạo tương lai số của Việt Nam", ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh.