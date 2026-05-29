Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Vinh danh 123 giải pháp công nghệ Việt Nam tiêu biểu

Hạ Chi

29/05/2026, 07:50

Top 10 giải pháp công nghệ được vinh danh tại Sao Khuê năm nay ghi nhận cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa...

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, trao thưởng Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, trao thưởng Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Ngày 28/5, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) tổ chức Lễ vinh danh, trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 và chính thức công bố "Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026".

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Luật Công nghiệp Công nghệ số vừa chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, thúc giục cộng đồng doanh nghiệp số dũng cảm dứt bỏ tư duy thương mại ngắn hạn, dấn thân mở lối vào các không gian phát triển mới mang tính chủ quyền số quốc gia.

Tại lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, đánh giá 123 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu được vinh danh năm nay, không chỉ là thành quả của đổi mới sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - những doanh nghiệp đang từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu, làm chủ nền tảng và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.

Đặc biệt, top 10 Sao Khuê ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số; cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa.

Nhiều nền tảng công nghệ Việt lần đầu đạt đồng thời quy mô lớn, dữ liệu lớn và vận hành thời gian thực. Một số nền tảng ngân hàng số có hơn 15 triệu người dùng thường xuyên, xử lý trên 2,7 tỷ giao dịch mỗi năm; trong khi nền tảng hành chính công đã xử lý gần 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ số hóa trên 94%.

VnEconomy

Cũng tại Lễ trao giải Sao Khuê 2026, Vinasa chính thức công bố "Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026."

Khác với các mùa trước, Sao Khuê 2026 không chỉ là một giải thưởng vinh danh, mà trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Doanh nghiệp có thể tự định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định và xác thực, đồng thời được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, sau hơn hai thập kỷ, Sao Khuê đã phản ánh hành trình phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam: từ gia công phần mềm đến làm chủ nền tảng số, công nghệ lõi và từng bước vươn ra quốc tế. 

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Khoa học và công nghệ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo theo hướng cởi mở, thử nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển hạ tầng cho AI, bao gồm trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, dữ liệu và nền tảng số quốc gia.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp AI Việt Nam; hỗ trợ hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ startup đổi mới sáng tạo đến doanh nghiệp nền tảng và doanh nghiệp công nghệ lớn.

Thứ tư, thúc đẩy đưa AI vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thứ năm, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, xây dựng lực lượng kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

"Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. Tôi mong rằng, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ lớn, dám đầu tư lớn, dám làm công nghệ khó, dám cạnh tranh toàn cầu và cùng đất nước kiến tạo tương lai số của Việt Nam", ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh.

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

11:28, 28/05/2026

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

Doanh nghiệp công nghệ kiến tạo "năng lực cạnh tranh mới" cho nền kinh tế

13:59, 27/05/2026

Doanh nghiệp công nghệ kiến tạo

Hai nhóm doanh nghiệp cần được ưu tiên nguồn lực công khoa học công nghệ

16:23, 26/05/2026

Hai nhóm doanh nghiệp cần được ưu tiên nguồn lực công khoa học công nghệ

Từ khóa:

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin doanh nghiệp công nghệ Giải thưởng Sao Khuê 2026 hệ sinh thái AI kinh tế số Luật Công nghiệp công nghệ số

Đọc thêm

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật

Google cảnh báo tin tặc dùng AI săn lỗ hổng bảo mật

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ tấn công mạng nguy hiểm mới khi lần đầu tiên tin tặc sử dụng AI để phát hiện và khai thác một lỗ hổng bảo mật mà các công cụ quét truyền thống hoàn toàn không nhận ra. Google cho biết chỉ nhờ hệ thống giám sát chủ động của hãng mà một cuộc tấn công quy mô lớn đã được ngăn chặn kịp thời…

Đầu tư một lần, dùng chung toàn quốc các nền tảng số

Đầu tư một lần, dùng chung toàn quốc các nền tảng số

Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu quốc gia và nền tảng số quốc gia phải gắn kết chặt chẽ với nhau, bảo đảm khả năng chia sẻ, liên thông và khai thác hiệu quả trên toàn hệ thống....

DAVAS 2026: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm mang tầm khu vực

DAVAS 2026: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm mang tầm khu vực

Với sự tham gia của 62 startup đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Hoa Kỳ và Ukraine, cùng 31 quỹ đầu tư quốc tế có tổng quy mô vốn hơn 5 tỷ USD, DAVAS 2026 đã thực sự trở thành một diễn đàn đầu tư mang tầm khu vực...

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tích lũy quanh 1840 - 1850 trước khi xác định xu hướng giao dịch tiếp theo

Chứng khoán

2

Khối ngoại giảm bán ròng

Chứng khoán

3

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm và mở thủ tục niêm yết tại HoSE

Chứng khoán

4

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Tiêu điểm

5

Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy