Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá trong phát triển giáo dục

Ngày 19/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và quản trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo đó, nêu rõ mục tiêu xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ, trách nghiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Nghị quyết; bảo đảm phân công “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”, tránh chồng chéo. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp trong tổ chức thực hiện các chính sách đột phá.

Về yêu cầu, Kế hoạch nhấn mạnh việc bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Nội dung công việc phải bảo đảm tính khả thi, gắn với thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác quán triệt và phổ biến Nghị quyết cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức chuỗi hội nghị, tọa đàm và xây dựng tài liệu phổ biến, truyền thông. Mục tiêu cốt lõi là sớm đưa các cơ chế, chính sách mới đi vào thực tiễn, triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Song song với việc ban hành đầy đủ văn bản chi tiết thi hành Nghị quyết, các cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục và đào tạo.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Nội dung rà soát tập trung vào các quy định về đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, đất đai, đấu thầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, Kế hoạch yêu cầu tổ chức các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức trực tiếp tham gia triển khai các chính sách đặc thù.

Về kinh phí, nguồn lực thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về ngân sách, đầu tư công, đấu thầu và các quy định liên quan, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Kế hoạch.