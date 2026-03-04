Cuộc cách mạng trong ngành tái chế rác thải với AI

Khi lượng rác thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện như một giải pháp tiềm năng, hứa hẹn nâng cao hiệu quả tái chế, mở ra các phương pháp quản lý rác thải thông minh, bền vững...

Trên quy mô toàn cầu hiện nay, con người làm phát sinh hơn 2 tỷ tấn chất thải mỗi năm và dự kiến có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB).

Trong lượng chất thải này, khoảng 37% kết thúc tại các bãi rác, gây ô nhiễm môi trường, làm giảm giá trị bất động sản, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và tạo ra lượng khí thải nhà kính đáng kể. Chỉ khoảng 19% chất thải được tái chế trên toàn cầu, một con số thấp đến mức báo động.

NĂNG SUẤT CỦA ROBOT AI GẤP GẦN 20 LẦN CÔNG NHÂN

Tại Mỹ, mức thải rác bình quân đầu người đạt 1.800 pound (khoảng 816 kg) mỗi năm, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động tái chế ở quốc gia này chưa bao giờ đạt hiệu quả như công chúng lầm tưởng, khi chưa đến 24% chất thải thực sự được tái chế. Mục tiêu quốc gia tái chế 50% vào năm 2030 gần như bất khả thi nếu chỉ dựa vào các phương pháp tái chế truyền thống.

Nguyên nhân một phần xuất phát từ cách thức phân loại rác: tất cả rác được đổ chung vào một thùng và việc phân loại được thực hiện tại nhà máy, dựa vào nhân công với máy móc hỗ trợ, dẫn đến tốc độ chậm, chi phí cao và tỷ lệ sai sót lớn. Hơn nữa, nhận thức công chúng về những vật liệu nào có thể tái chế và những vật liệu nào không còn nhiều mơ hồ, làm giảm hiệu quả chung của hệ thống.

Trong bối cảnh đó, AI xuất hiện như một giải pháp tiềm năng, hứa hẹn nâng cao hiệu quả tái chế, mở ra các phương pháp quản lý rác thải thông minh, bền vững và chiến lược hơn, theo nghiên cứu của Columbia Climate School.

Nhà máy tái chế tại quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), nơi công nghệ AI hiện đại nâng cao hiệu quả phân loại rác thải. Nguồn ảnh: CaptJayRuffins

Những nhà máy tái chế hiện đại đang tích hợp AI thông qua các hệ thống robot trang bị camera độ phân giải cao, cảm biến hồng ngoại gần, cảm biến quang phổ và phân tích dự đoán. Những công cụ này giúp AI vượt qua hạn chế truyền thống của con người: tốc độ phân loại chậm, khả năng chịu được thời gian làm việc hạn chế và tỷ lệ lỗi cao.

Thực tế cho thấy mỗi giờ, một công nhân có thể phân loại khoảng 50–80 vật thể, trong khi một robot AI có thể xử lý lên đến 1.000 vật thể, với độ chính xác vượt trội. Không chỉ vậy, robot AI có thể vận hành liên tục 24/7 mà không cần nghỉ phép, tăng tổng giờ làm việc lên 50% so với lao động con người.

Theo đánh giá, đây là sự cải tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh các nhà máy tái chế luôn phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực và chi phí lao động cao.

Một điển hình về ứng dụng AI trong quản lý rác thải là dự án do Giáo sư Zoran Kostić và Giáo sư Beizhan Yan của Đại học Colombia (Mỹ) triển khai tại sông Hudson. Hệ thống này gồm một pontoon dài 9 feet (khoảng 274 cm) và rộng 4 feet (khoảng 121 cm), trang bị camera AI và các “cánh tay” cơ khí, có khả năng nhận biết, phân loại và xử lý rác trôi trên sông, từ các vật thể nổi thông thường đến các vật thể đặc biệt hiếm gặp mà AI truyền thống khó nhận diện.

Mục tiêu dự án không chỉ là thu gom rác mà còn phân tích thành phần chất thải, từ đó truy vết nguồn gốc ô nhiễm, đóng góp vào chiến lược giảm thiểu vi nhựa và quản lý chất thải nguy hại.

NHẬN DIỆN VẬT LIỆU: TỪ RÁC THẢI GIA ĐÌNH ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI

AI không chỉ đơn thuần phân loại rác thải sinh hoạt mà còn có khả năng xử lý các loại rác khó phân loại như chất thải sinh học, y tế, điện tử, pin và chất thải khai thác.

Startup Greyparrot tại Anh đã phát triển hệ thống phân loại lên đến 111 loại vật liệu, sử dụng kết hợp camera, cảm biến và quang phổ học để nhận diện nhanh chóng giấy, kim loại, thủy tinh và nhựa.

Đặc biệt, thuật toán AI còn có thể nhận diện nhãn hiệu trên sản phẩm, mở ra khả năng truy trách nhiệm các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các nguyên tắc sản xuất bền vững.

Trong lĩnh vực rác thải điện tử, AI vượt trội hơn con người nhờ khả năng nhận diện các kim loại quý theo hình dạng, màu sắc và vật liệu. Một số robot AI còn có thể tháo rời thiết bị điện tử, giúp phân loại các bộ phận tái chế dễ dàng hơn.

Với rác thải nhựa, AI kết hợp quang phổ hồng ngoại có thể xác định “dấu vân tay” của từng loại nhựa, đảm bảo phân loại chính xác và giảm thiểu rủi ro ô nhiễm.

Ô nhiễm trong quá trình tái chế là vấn đề phổ biến: rác không thể tái chế hoặc rác tái chế nhưng vẫn còn thực phẩm, chất thải nguy hại, nhựa đặc biệt hay các vật thể nhỏ dưới 3 inch có thể làm cả lô rác bị từ chối. Nhờ độ chính xác cao, các hệ thống AI có thể giảm ô nhiễm này gần 40%, cải thiện chất lượng vật liệu tái chế và giảm chi phí xử lý tại bãi rác.

LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA AI TRONG TÁI CHẾ

AI không chỉ thực hiện phân loại mà còn thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến nhiệt độ, áp lực, thành phần vật liệu trong quá trình tái chế, từ đó xác định điều kiện vận hành tối ưu. Dữ liệu này còn giúp dự đoán xu hướng thành phần chất thải, nhu cầu tái chế vật liệu, phát hiện hư hỏng thiết bị, nhận diện điều kiện nguy hiểm và hỗ trợ hoạch định chính sách bền vững.

Các thùng rác thông minh tích hợp AI có thể phân loại rác ngay tại nguồn, gửi thông báo khi đầy và tối ưu hóa lộ trình thu gom dựa trên điều kiện thời tiết, giao thông và mức độ đầy thùng. Đồng thời, dữ liệu thu thập cũng được dùng để giáo dục người dân về cách tái chế đúng cách, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trong những năm gần đây, AI đã bắt đầu đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi các hoạt động tái chế từ việc chỉ đơn thuần xử lý rác thải sang các phương thức vận hành hiệu quả cao và bền vững. Nguồn ảnh: Green.org

Hệ thống tái chế trang bị AI dự kiến sẽ trở thành tiêu chuẩn trong các nhà máy mới vào năm 2030. Các nghiên cứu và thực tiễn cho thấy AI tăng hiệu quả tái chế lên 60%, giảm nhiên liệu tiêu thụ và ô nhiễm chéo. Nó cũng nâng cao an toàn lao động, giảm 35% tai nạn do tiếp xúc với vật liệu nguy hại.

Một số doanh nghiệp như Alameda County Industries tại San Francisco (Mỹ) đã giảm 59% chi phí lao động và tăng thời gian hoạt động của robot lên hơn 99% trong giờ làm việc. Mặc dù lo ngại AI sẽ thay thế lao động nhưng thực tế tích hợp AI đã tạo ra 15% cơ hội việc làm mới và dự kiến hơn 10.000 việc làm toàn cầu vào năm 2028.

AI cũng giúp giảm lãng phí tài nguyên bởi 30% vật liệu có thể tái chế bị thất thoát tại các nhà máy và phải đưa vào bãi rác. Khi chất lượng vật liệu tái chế được cải thiện, thị trường cho các vật liệu này trở nên khả thi hơn, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Một startup tại San Francisco, Glacier, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống tái chế tối ưu, không để bất kỳ vật có giá trị nào kết thúc tại bãi rác hoặc đại dương.

NHỮNG THÁCH THỨC VÀ HẠN CHẾ CỦA AI TRONG TÁI CHẾ

Mặc dù AI mang lại nhiều lợi ích nhưng việc triển khai gặp phải các rào cản đáng kể. Ví dụ như chi phí đầu tư ban đầu cao, lắp đặt công nghệ tiên tiến, nâng cấp hạ tầng và thuê robot có thể tương đương với 1–2 năm lương của công nhân. AI cũng đòi hỏi bảo trì liên tục, cập nhật dữ liệu chất lượng cao và đào tạo nhân sự vận hành.

Ngoài ra, AI thu thập dữ liệu từ chất thải có thể dẫn đến các vấn đề về quyền riêng tư. Thông tin nhạy cảm trong rác, ví dụ như xét nghiệm y tế, giấy tờ cá nhân…, có thể bị lạm dụng nếu không được bảo vệ.

Các trung tâm dữ liệu hỗ trợ AI tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ, đôi khi từ nguồn nhiên liệu hóa thạch, và cần lượng lớn nước để làm mát. Hơn nữa, việc sử dụng AI cũng tạo ra lượng rác thải điện tử mới, khi các thiết bị tính toán, chip và máy móc liên tục phải nâng cấp, dự kiến tăng từ 3–12% e-waste toàn cầu vào năm 2030, tương đương 2,5 triệu tấn mỗi năm.

Việc triển khai ứng dụng AI trong ngành tái chế vẫn gặp những thách thức trong đó có chi phí đầu tư lớn. Ảnh: Cambridge Companies Inc

Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng tích hợp AI trong quản lý rác thải đạt 22% mỗi năm đến năm 2030. Các công ty như Bollegraaf và Greyparrot đang triển khai nâng cấp hàng nghìn nhà máy, với nhiều cải tiến công nghệ liên tục nâng cao năng suất. Ví dụ, Antfarm X1 tại Amsterdam có thể phân loại 700 vật thể mỗi phút, trong khi AMP ONE tại Cleveland nhận diện hơn 50 loại vật liệu và xử lý hàng nghìn vật thể mỗi phút.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ là tối ưu hóa tái chế mà còn là giảm thiểu chất thải từ nguồn. Theo GS. Kostić, các hệ thống AI giúp quản lý rác thải hiệu quả nhưng bản chất vấn đề là giảm hoặc loại bỏ nhựa tại nguồn. Chính sách cấm hoặc thay thế các loại nhựa không phân hủy sẽ tạo tác động lâu dài, kết hợp với AI trong quá trình tái chế, mới thực sự hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Sự hội tụ giữa AI và ngành tái chế đang mở ra một cuộc cách mạng trong quản lý chất thải. AI không chỉ nâng cao hiệu suất và giảm ô nhiễm mà còn tối ưu hóa chiến lược, giảm chi phí, cải thiện điều kiện lao động và tạo ra cơ hội việc làm mới.

Để đạt được mục tiêu bền vững, các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp cần nhận thức rằng AI chỉ là công cụ. Giải pháp lâu dài nằm ở việc giảm phát sinh chất thải, đặc biệt là nhựa, ngay từ khâu sản xuất và tiêu dùng. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và chính sách quản lý chất thải thông minh sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa một nền kinh tế tuần hoàn toàn diện.