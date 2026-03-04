Cuộc cách mạng trong ngành tái chế rác thải với AI
Huy Tú
04/03/2026, 07:52
Khi lượng rác thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện như một giải pháp tiềm năng, hứa hẹn nâng cao hiệu quả tái chế, mở ra các phương pháp quản lý rác thải thông minh, bền vững...
Trên quy mô toàn cầu hiện
nay, con người làm phát sinh hơn 2 tỷ tấn chất thải mỗi năm và dự kiến có thể tăng gấp
đôi vào năm 2050 trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, theo báo cáo của Ngân
hàng Thế giới (WB).
Trong lượng chất thải này, khoảng 37% kết thúc tại các bãi
rác, gây ô nhiễm môi trường, làm giảm giá trị bất động sản, tiềm ẩn nguy cơ đối
với sức khỏe cộng đồng và tạo ra lượng khí thải nhà kính đáng kể. Chỉ khoảng
19% chất thải được tái chế trên toàn cầu, một con số thấp đến mức báo động.
NĂNG
SUẤT CỦA ROBOT AI GẤP GẦN 20 LẦN CÔNG NHÂN
Tại Mỹ, mức thải rác bình quân đầu
người đạt 1.800 pound (khoảng 816 kg) mỗi năm, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên
thế giới. Tuy nhiên, hoạt động tái chế ở quốc gia này chưa bao giờ đạt hiệu quả
như công chúng lầm tưởng, khi chưa đến 24% chất thải thực sự được tái chế. Mục
tiêu quốc gia tái chế 50% vào năm 2030 gần như bất khả thi nếu chỉ dựa vào các
phương pháp tái chế truyền thống.
Nguyên nhân một phần xuất phát từ
cách thức phân loại rác: tất cả rác được đổ chung vào một thùng và việc phân loại
được thực hiện tại nhà máy, dựa vào nhân công với máy móc hỗ trợ, dẫn đến tốc độ
chậm, chi phí cao và tỷ lệ sai sót lớn. Hơn nữa, nhận thức công chúng về những
vật liệu nào có thể tái chế và những vật liệu nào không còn nhiều mơ hồ, làm giảm
hiệu quả chung của hệ thống.
Trong bối cảnh đó, AI xuất hiện như
một giải pháp tiềm năng, hứa hẹn nâng cao hiệu quả tái chế, mở ra các phương pháp quản lý rác thải thông minh, bền vững và chiến lược hơn, theo nghiên cứu của
Columbia Climate School.
Những nhà máy tái chế hiện đại đang
tích hợp AI thông qua các hệ thống robot trang bị camera độ phân giải cao, cảm
biến hồng ngoại gần, cảm biến quang phổ và phân tích dự đoán. Những công cụ này
giúp AI vượt qua hạn chế truyền thống của con người: tốc độ phân loại chậm, khả
năng chịu được thời gian làm việc hạn chế và tỷ lệ lỗi cao.
Thực tế cho thấy mỗi giờ, một công
nhân có thể phân loại khoảng 50–80 vật thể, trong khi một robot AI có thể xử lý
lên đến 1.000 vật thể, với độ chính xác vượt trội. Không chỉ vậy, robot AI có
thể vận hành liên tục 24/7 mà không cần nghỉ phép, tăng tổng giờ làm việc lên
50% so với lao động con người.
Theo đánh giá, đây là sự cải tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh
các nhà máy tái chế luôn phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực và chi phí
lao động cao.
Một điển hình về ứng dụng AI trong
quản lý rác thải là dự án do Giáo sư Zoran Kostić và Giáo sư Beizhan Yan của Đại
học Colombia (Mỹ) triển khai tại sông Hudson. Hệ thống này gồm một pontoon dài
9 feet (khoảng 274 cm) và rộng 4 feet (khoảng 121 cm), trang bị camera AI và
các “cánh tay” cơ khí, có khả năng nhận biết, phân loại và xử lý rác trôi trên
sông, từ các vật thể nổi thông thường đến các vật thể đặc biệt hiếm gặp mà AI
truyền thống khó nhận diện.
Mục tiêu dự án không chỉ là thu gom rác mà còn phân tích
thành phần chất thải, từ đó truy vết nguồn gốc ô nhiễm, đóng góp vào chiến lược
giảm thiểu vi nhựa và quản lý chất thải nguy hại.
NHẬN
DIỆN VẬT LIỆU: TỪ RÁC THẢI GIA ĐÌNH ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI
AI không chỉ đơn thuần phân loại
rác thải sinh hoạt mà còn có khả năng xử lý các loại rác khó phân loại như chất
thải sinh học, y tế, điện tử, pin và chất thải khai thác.
Startup Greyparrot tại
Anh đã phát triển hệ thống phân loại lên đến 111 loại vật liệu, sử dụng kết hợp
camera, cảm biến và quang phổ học để nhận diện nhanh chóng giấy, kim loại, thủy
tinh và nhựa.
Đặc biệt, thuật toán AI còn có thể nhận diện nhãn hiệu trên sản
phẩm, mở ra khả năng truy trách nhiệm các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các
nguyên tắc sản xuất bền vững.
Trong lĩnh vực rác thải điện tử, AI
vượt trội hơn con người nhờ khả năng nhận diện các kim loại quý theo hình dạng,
màu sắc và vật liệu. Một số robot AI còn có thể tháo rời thiết bị điện tử, giúp
phân loại các bộ phận tái chế dễ dàng hơn.
Với rác thải nhựa, AI kết hợp quang
phổ hồng ngoại có thể xác định “dấu vân tay” của từng loại nhựa, đảm bảo phân
loại chính xác và giảm thiểu rủi ro ô nhiễm.
Ô nhiễm trong quá trình tái chế là
vấn đề phổ biến: rác không thể tái chế hoặc rác tái chế nhưng vẫn còn thực phẩm,
chất thải nguy hại, nhựa đặc biệt hay các vật thể nhỏ dưới 3 inch có thể làm cả
lô rác bị từ chối. Nhờ độ chính xác cao, các hệ thống AI có thể giảm ô nhiễm
này gần 40%, cải thiện chất lượng vật liệu tái chế và giảm chi phí xử lý tại
bãi rác.
LỢI
ÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA AI TRONG TÁI CHẾ
AI không chỉ thực hiện phân loại màcòn thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến nhiệt độ, áp lực, thành phần vật
liệu trong quá trình tái chế, từ đó xác định điều kiện vận hành tối ưu. Dữ liệu
này còn giúp dự đoán xu hướng thành phần chất thải, nhu cầu tái chế vật liệu,
phát hiện hư hỏng thiết bị, nhận diện điều kiện nguy hiểm và hỗ trợ hoạch định
chính sách bền vững.
Các thùng rác thông minh tích hợp
AI có thể phân loại rác ngay tại nguồn, gửi thông báo khi đầy và tối ưu hóa lộ
trình thu gom dựa trên điều kiện thời tiết, giao thông và mức độ đầy thùng. Đồng
thời, dữ liệu thu thập cũng được dùng để giáo dục người dân về cách tái chế
đúng cách, nâng cao nhận thức cộng đồng.
Hệ thống tái chế trang bị AI dự kiến
sẽ trở thành tiêu chuẩn trong các nhà máy mới vào năm 2030. Các nghiên cứu và
thực tiễn cho thấy AI tăng hiệu quả tái chế lên 60%, giảm nhiên liệu tiêu thụ
và ô nhiễm chéo. Nó cũng nâng cao an toàn lao động, giảm 35% tai nạn do tiếp
xúc với vật liệu nguy hại.
Một số doanh nghiệp như Alameda
County Industries tại San Francisco (Mỹ) đã giảm 59% chi phí lao động và tăng
thời gian hoạt động của robot lên hơn 99% trong giờ làm việc. Mặc dù lo ngại AI
sẽ thay thế lao động nhưng thực tế tích hợp AI đã tạo ra 15% cơ hội việc làm mới
và dự kiến hơn 10.000 việc làm toàn cầu vào năm 2028.
AI cũng giúp giảm lãng phí tài
nguyên bởi 30% vật liệu có thể tái chế bị thất thoát tại các nhà máy và phải
đưa vào bãi rác. Khi chất lượng vật liệu tái chế được cải thiện, thị trường cho
các vật liệu này trở nên khả thi hơn, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Một
startup tại San Francisco, Glacier, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống tái chế tối
ưu, không để bất kỳ vật có giá trị nào kết thúc tại bãi rác hoặc đại dương.
NHỮNG
THÁCH THỨC VÀ HẠN CHẾ CỦA AI TRONG TÁI CHẾ
Mặc dù AI mang lại nhiều lợi ích nhưng
việc triển khai gặp phải các rào cản đáng kể. Ví dụ như chi phí đầu tư ban đầu
cao, lắp đặt công nghệ tiên tiến, nâng cấp hạ tầng và thuê robot có thể tương
đương với 1–2 năm lương của công nhân. AI cũng đòi hỏi bảo trì liên tục, cập nhật
dữ liệu chất lượng cao và đào tạo nhân sự vận hành.
Ngoài ra, AI thu thập dữ liệu từ chất
thải có thể dẫn đến các vấn đề về quyền riêng tư. Thông tin nhạy cảm trong rác,
ví dụ như xét nghiệm y tế, giấy tờ cá nhân…, có thể bị lạm dụng nếu không được
bảo vệ.
Các trung tâm dữ liệu hỗ trợ AI
tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ, đôi khi từ nguồn nhiên liệu hóa thạch, và cần
lượng lớn nước để làm mát. Hơn nữa, việc sử dụng AI cũng tạo ra lượng rác thải
điện tử mới, khi các thiết bị tính toán, chip và máy móc liên tục phải nâng cấp,
dự kiến tăng từ 3–12% e-waste toàn cầu vào năm 2030, tương đương 2,5 triệu tấn
mỗi năm.
Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng
tích hợp AI trong quản lý rác thải đạt 22% mỗi năm đến năm 2030. Các công ty
như Bollegraaf và Greyparrot đang triển khai nâng cấp hàng nghìn nhà máy, với
nhiều cải tiến công nghệ liên tục nâng cao năng suất. Ví dụ, Antfarm X1 tại
Amsterdam có thể phân loại 700 vật thể mỗi phút, trong khi AMP ONE tại
Cleveland nhận diện hơn 50 loại vật liệu và xử lý hàng nghìn vật thể mỗi phút.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất
không chỉ là tối ưu hóa tái chế mà còn là giảm thiểu chất thải từ nguồn. Theo GS.
Kostić, các hệ thống AI giúp quản lý rác thải hiệu quả nhưng bản chất vấn đề là
giảm hoặc loại bỏ nhựa tại nguồn. Chính sách cấm hoặc thay thế các loại nhựa
không phân hủy sẽ tạo tác động lâu dài, kết hợp với AI trong quá trình tái chế,
mới thực sự hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và bền vững.
Sự hội tụ giữa AI và ngành tái chế
đang mở ra một cuộc cách mạng trong quản lý chất thải. AI không chỉ nâng cao hiệu
suất và giảm ô nhiễm mà còn tối ưu hóa chiến lược, giảm chi phí, cải thiện điều
kiện lao động và tạo ra cơ hội việc làm mới.
Để đạt được mục tiêu bền vững, các
nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp cần nhận thức rằng AI chỉ là công cụ.
Giải pháp lâu dài nằm ở việc giảm phát sinh chất thải, đặc biệt là nhựa, ngay từ
khâu sản xuất và tiêu dùng. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và chính sách
quản lý chất thải thông minh sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa một nền kinh
tế tuần hoàn toàn diện.
AI giám sát rác thải, Huế chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động
00:12, 03/03/2026
Ô nhiễm rác thải sinh hoạt là một thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường
11:33, 11/11/2025
Thách thức xử lý rác thải công nghệ và các tấm pin năng lượng mặt trời
Trồng lúa theo chuẩn mới: Tăng thu nhập, giảm phát thải, nâng giá trị hạt gạo
Ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị và giảm phát thải. Với quy trình canh tác chuẩn, cơ giới hóa và cơ chế tài chính carbon, nông dân có thể giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị...
AI giám sát rác thải, Huế chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera và kết nối trực tiếp với nền tảng Hue-S, thành phố Huế đang hình thành mô hình quản lý rác thải theo hướng số hóa, minh bạch và có sự tham gia sâu của cộng đồng...
Tài chính chuyển tiếp: Lối đi để nền kinh tế “nâu’ tới đích “xanh”
Tài chính chuyển tiếp, hay transition finance, là hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp có lượng phát thải carbon cao thực hiện quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh ít phát thải hơn...
Cơ hội tỷ USD cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ thị trường carbon
Thị trường carbon mở ra tiềm năng, cơ hội huy động các nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính...
Bước nhảy vọt công suất năng lượng mặt trời của Ấn Độ
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nhu cầu năng lượng tăng cao do dân số đông và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trong những quốc gia trọng điểm về cách mạng năng lượng tái tạo toàn cầu, chuyển dịch năng lượng xanh. Trong 10 năm qua, quốc gia này đã chứng kiến bước nhảy vọt công suất năng lượng mặt trời, đứng thứ 3 toàn cầu và tham vọng hướng tới 280 GW vào năm 2030,..
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: