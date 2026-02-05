Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Đỗ Như
05/02/2026, 09:27
Đề án hướng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026 - 2031”.
Theo đề án, việc chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được chú trọng; với ưu tiên bồi dưỡng cán bộ ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Một trong những điểm nổi bật của Đề án là phấn đấu hằng năm có ít nhất 50% lượt cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
Ngoài ra, có trên 70% Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tập huấn phổ biến, cập nhật kiến thức mới, thông tin mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.
Đặt biệt, theo đề án, đến hết năm 2031, mục tiêu là ít nhất 90% cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác theo quy định.
Để thực hiện các mục tiêu này, Đề án đã đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đầu tiên là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện các quy định về bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo rằng các quy định này phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập, nâng cao trình độ.
Thứ ba, xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn. Điều này bao gồm việc xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.
Thứ tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng. Theo đó, ứng dụng các công nghệ mới như học trực tuyến, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào quá trình giảng dạy và học tập, nâng cao kỹ năng số cho người học và giảng viên.
Cuối cùng, tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá các kết quả thực hiện, đảm bảo rằng các hoạt động của Đề án được triển khai hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.
10:22, 15/01/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.
