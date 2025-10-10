Triển lãm kết nối các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam lần thứ 11

Bắt đầu từ năm 2010, một cuộc triển lãm đã được tổ chức thường niên với khát vọng kết nối những người phụ nữ làm nghệ thuật trên khắp ba miền Tổ quốc. Năm nay là năm thứ 11 và là lần đầu tiên hành trình nghệ thuật này đặt chân đến Gia Lai…

Từ ý tưởng ban đầu về việc tạo ra một sân chơi cho các nữ nghệ sĩ, chuỗi triển lãm này đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Mỗi năm một địa điểm, mỗi năm là một niềm cảm hứng mới, các nữ nghệ sĩ lại cùng nhau tìm đến những vùng đất trên khắp Tổ quốc để sáng tác và tổ chức triển lãm.

Họa sỹ Nguyễn Lan Hương (Hà Nội), một trong những người khởi xướng sự kiện, nhớ lại: “Năm 2009, tôi gặp gỡ với một số các hoạ sĩ ở TP.HCM và suy nghĩ: các nữ hoạ sĩ có chất tố sáng tạo vô cùng mạnh mẽ chứ không phải là “phái yếu”. Họ sáng tác không thua gì cánh nam giới, do vậy cần phải có một không gian để các chị phát huy “nữ quyền” của mình”.

Từ cuộc triển lãm đầu tiên ở Hà Nội năm 2010, chỉ có 10 nữ hoạ sĩ tham gia, đến nay các cuộc triển lãm đã được diễn ra hàng năm, chỉ ngắt quãng bởi giai đọa đại dịch. “Cuộc triển lãm lần thứ 11 này là minh chứng cho chất tố sáng tạo mạnh mẽ của những người phụ nữ. Các chị em đã vượt qua đa số những định kiến, rào cản và thực hiện các thiên chức của mình, song vẫn làm được và làm tốt cho một cuộc chơi không hề kém chất lượng nghệ thuật so với các nam hoạ sĩ”.

Tác phẩm Thì thầm cao nguyên, kích thước 80 x 80 cm, chất liệu sơn mài, của họa sĩ Nguyễn Nguyên Bút.

Điểm đặc sắc nhất của triển lãm mang tên "Về miền đất đỏ" lần này là không chỉ có những hoạ sĩ kỳ cựu, mà còn là sự kết nối rộng mở cho những nữ họa sĩ lần đầu tiên tham gia. Sự cộng nhập này đã mang đến một luồng gió mới, một góc nhìn mới, một sức sống mới, tạo nên một sự chia sẻ giữa kinh nghiệm, chiều sâu và sự bứt phá, của các thế hệ.

Với gần 50 tác phẩm của 30 hoạ sĩ trên các chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài đến giấy dó và cả các chất liệu đồ họa, cuộc triển lãm lần này là cơ hội cho các nữ nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình đến với công chúng Tây Nguyên.

Hoạ sĩ Hồ Thị Xuân Thu, đến từ Gia Lai, cho biết: “Đây là lần thứ 6 tôi tham gia cuộc triển lãm của các nữ hoạ sĩ Bắc – Trung – Nam. Cuộc triển lãm lần này tôi là người khởi xướng với mong muốn đem đến một niềm cảm hứng cho các nữ hoạ sĩ các miền. Ở Gia Lai, các hoạ sĩ nữ cũng khá đông, các em còn rất trẻ và ít có điều kiện giao lưu học hỏi. Qua cuộc triển lãm này, tôi rất muốn tạo nên một sự kết nối để động viên tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

Hơn nữa vùng đất đỏ bazan là nơi chứa đựng vô vàn những dữ liệu văn hoá nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên. Cuộc triển lãm này có thể xem là một cuộc gây dựng niềm cảm hứng sáng tạo không chỉ cho các nữ hoạ sĩ ở Gia Lai mà còn để các nữ hoạ sĩ khắp các miền tổ quốc được hiểu và yêu vùng đất này”.

Tác phẩm Bên dòng suối làng Konnak, kiacsh thước 100 x 100 cm, chất liệu sơn mài, của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.

Nghệ thuật luôn là lĩnh vực không ngừng chuyển động, khi được tiếp nhận và lan tỏa nó sẽ tạo ra những hiệu ứng vô cùng rực rỡ. Nằm trong hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), cuộc triển lãm lần này được Hội Văn Học Nghệ Thuật phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức đã đem lại những giá trị thông điệp vô cùng to lớn.

Không đơn giản là sự giới thiệu, sự giao lưu mà đây thực sự còn là một cuộc hội ngộ cho những khởi đầu, khơi ra những nguồn cảm hứng để thúc đẩy sự phát triển cho một cộng đồng nữ nghệ sĩ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.