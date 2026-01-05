Du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu trong Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận doanh thu hơn 2.630 tỷ đồng, đón trên 1,24 triệu lượt khách. Không khí vui chơi, mua sắm, tham quan sôi động tại nhiều điểm đến đã tạo đà khởi đầu tích cực cho năm du lịch mới của Thành phố...

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1.240.000 lượt, khách quốc tế đến Thành phố đạt 75.726 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%; doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh như phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng và Công viên bờ sông Sài Gòn trở thành điểm hẹn sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động chào năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố và trải nghiệm du lịch đường sông.

Cùng với đó, chợ Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi ghi nhận không khí mua sắm, ẩm thực nhộn nhịp trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Nhiều điểm tham quan quen thuộc như Bưu điện Thành phố, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Đường sách Nguyễn Văn Bình… cũng đón lượng khách lớn, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ lệ đáng kể.

Ở phân khúc vui chơi giải trí, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng mạnh, chủ yếu là khách nội địa, đặc biệt là các gia đình đưa trẻ em đi tham quan, giải trí dịp đầu năm.

Tại Bình Dương, hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động với dòng khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày, tập trung nhiều tại Khu du lịch Đại Nam. Các khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân địa phương và vùng lân cận. Đồng thời, các sản phẩm du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa - công nghiệp từng bước được khai thác, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch địa phương.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều khu nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, Long Hải đạt công suất phòng cao, thậm chí kín phòng vào các ngày cao điểm. Bên cạnh đó, các điểm du lịch tâm linh, sinh thái như tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn - Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, các cơ sở lưu trú chủ động tăng cường nhân sự, triển khai thêm nhiều dịch vụ đi kèm; doanh nghiệp ăn uống, vui chơi giải trí và các trung tâm thương mại kéo dài thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Song song đó, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong dịp cao điểm lễ.

Ngày 1/1/2025, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.Hồ Chí Minh đầu năm 2026”. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo ngành Du lịch, các đơn vị hàng không đã tham dự lễ đón.

Đây là hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành Du lịch Thành phố, gửi gắm thông điệp về một TP. Hồ Chí Minh cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (thứ 4 từ phải qua) cùng ngành Du lịch Thành phố đón đoàn khách du lịch “xông đất” đầu năm - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Hai chuyến bay quốc tế “xông đất” TP. Hồ Chí Minh sáng đầu năm gồm chuyến bay VN30 từ Đức đến TP.Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines, hạ cánh lúc 6 giờ 35 phút tại khu vực băng chuyền 4 và 5, ga đến quốc tế; tiếp đó là chuyến bay QR974 từ Qatar đến TP.Hồ Chí Minh của Qatar Airways, hạ cánh lúc 7 giờ 15 phút tại cùng khu vực.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hành khách trên hai chuyến bay được lãnh đạo Thành phố và ngành Du lịch chào đón, trao hoa tươi, quà lưu niệm như lời chúc may mắn và an lành trong năm mới.

Lễ đón khách năm nay được tổ chức với các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, sống động, đậm nét văn hóa Việt Nam. Những vị khách đầu tiên của năm mới và du khách được đắm mình trong không khí Tết cổ truyền với tiểu cảnh Chợ Bến Thành, hoa mai vàng, hoa cúc rực rỡ cùng cụm chữ “I Love Vibrant HCMC”.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh chia sẻ Lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách “xông đất” đầu tiên, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.

Với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, TP. Hồ Chí Minh cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi du khách khi đặt chân đến Thành phố sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại, từ đó lan tỏa những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của Thành phố và cả nước trong năm 2026”, ông Bình cho biết.