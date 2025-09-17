Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Không chỉ là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp chuyên ngành, nhà đầu tư và khách tham quan, triển lãm ngành nhựa và cao su Châu Á lần thứ 23 (vIETNAMpLAS 2025) còn nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển của ngành nhựa - cao su Việt Nam, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác cũng như khai thác những cơ hội mới trong thị trường đầy sôi động này.

Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về Máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su tại Việt Nam 2025 (VietnamPlas 2025) vừa khai mạc, diễn ra từ ngày 17 - 20/9/2025 tại Trung tâm Hội lãm và triển lãm SECC (TP.HCM) nhằm giới thiệu các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi bền vững cho ngành nhựa và cao su.

Sự kiện quy tụ hơn 650 đơn vị với khoảng 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Iceland, Indonesia, Iran, Malaysia, Nhật Bản, Qatar, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thụy Sĩ, Thái Lan, Ý và Việt Nam.

Số liệu thống kê của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) cho biết, diện tích trồng cây cao su Việt Nam hiện là 929,5 ngàn ha, chiếm 7,2% tổng diện tích cao su toàn cầu. Năng suất bình quân của cao su Việt Nam đạt 1.720 kg/ha, đứng đầu Châu Á. Việt Nam hiện cũng là quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ 3 thế giới, chiếm 17,4% tổng thương mại cao su toàn cầu.

Ngành sản xuất nhựa và cao su của Việt Nam hiện nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, phù hợp với xu hướng chung của thương mại toàn cầu. Sự điều chỉnh thuế quan tại các thị trường lớn dự kiến sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng này, nhưng cũng tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành.

Tuy vậy, VRA cũng đánh giá rằng ngành đang chuyển hướng sang sản xuất xanh hơn, từ nguyên liệu bền vững đến các giải pháp tái chế tiên tiến; những đổi mới này giúp doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu thị trường thay đổi. Đồng thời, với nhu cầu tăng trưởng ở các lĩnh vực ô tô, xây dựng, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng, VietnamPlas 2025 sẽ là nền tảng năng động để các chuyên gia kết nối với người mua, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác và khai thác những cơ hội mới trong thị trường phát triển nhanh và đầy tiềm năng này.

Điểm khác biệt của VietnamPlas 2025 lần này, là nhấn mạnh trọng tâm vào phát triển thân thiện với môi trường thích ứng với các thách thức toàn cầu và nhu cầu thị trường thay đổi. Qua đó, phản ánh ngành nhựa và cao su của Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng bền vững mới, được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo và sự hội nhập sâu hơn vào thương mại toàn cầu.

Chuỗi hội thảo chuyên ngành và tọa đàm cùng diễn ra với sự kiện như “Ngã rẽ chiến lược của Polyolefin và PVC Châu Á: Ứng phó thách thức - Dẫn đầu xu thế”, “AI - Thuế nhập khẩu - ESG: Định hình tương lai ngành nhựa Việt Nam”, “Greenplas Vietnam: Dòng vốn xanh cho ngành nhựa bền vững” nhằm giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sự thân thiện với môi trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng tương lai, đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi và thúc đẩy hợp tác khu vực cũng như toàn cầu.

Cùng với đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể khám phá các công nghệ hiệu suất cao và các giải pháp bền vững nhằm cập nhật thông tin và duy trì lợi thế cạnh tranh trong một thị trường thay đổi nhanh chóng, kết nối mạng lưới, phát triển chiến lược trong ngành nhựa và cao su.