VietnamPrintPack 2025 hướng đến lộ trình EPR, kinh tế chuyển đổi và cơ hội tài chính xanh

Ngành in ấn và bao bì, với vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, mà còn thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm VietnamPrintPark 2025, ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực Miền Trung - Miền Nam, đã khẳng định như vậy.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, Việt Nam đang tích cực thực hiện các cam kết hợp tác thương mại, mở ra nhiều cơ hội mới cho các ngành công nghiệp; trong đó có ngành in ấn và bao bì.

Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc, thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam - VietnamPrintPack 2025, diễn ra từ ngày 10 - 13/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC). Triển lãm có quy mô trưng bày hơn 16.000 m² của 350 doanh nghiệp với hơn 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Ấn Độ, Campuchia, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Italia, Malaysia, Nhật Bản, Phần Lan, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, trưng bày máy in, máy đóng gói, máy cán màng, in nhãn, công nghệ và vật liệu giấy...

Ban tổ chức cho biết VietnamPrintPack 2025 là triển lãm có ảnh hưởng lớn trong ngành in ấn bao bì, với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm chiến lược với nhà bán lẻ, các đối tác tiềm năng và người mua trực tiếp tại triển lãm.

Bên cạnh đó, triển lãm còn là điểm hẹn kết nối với các chuyên gia trong ngành, nhằm khám phá và trao đổi về những giải pháp công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. Khách tham quan và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu những kiến thức thông qua sự vận hành trực tiếp của các dòng máy tiên tiến và quy trình sản xuất tối ưu, cùng những hoạt động kết nối giao thương tại triển lãm.

Các lĩnh vực và đơn vị trưng bày tiêu biểu bao gồm: Máy in, máy đóng gói, máy cán màng, máy in nhãn... Các công ty uy tín mang đến những dòng máy tiên tiến hiện đại, cho phép khách tham quan khám phá các công nghệ giải pháp mới nhất, tìm hiểu xu hướng thị trường và trải nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nâng cao năng lực, tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

Diễn ra đồng thời với triển lãm là chuỗi diễn đàn tọa đàm chuyên ngành như: Diễn đàn chiến lược VPPNext, tập trung vào lộ trình EPR Việt Nam, kinh tế chuyển đổi và cơ hội tài chính xanh; diễn đàn đổi mới với vấn đề đột phá trong vật liệu bền vững, bao bì thông minh và giải pháp tuần hoàn. Đặc biệt, phiên tọa đàm mở rộng với các thông tin giá trị cao trong ngành in ấn và đóng gói bao bì. Tại đây, các nhà chuyên môn và đối tác kinh doanh toàn cầu cung cấp phân tích chi tiết ngành in ấn bao bì, các chính sách thương mại và thuế quan, thảo luận về tương lai thông minh đổi mới công nghệ ngành in ấn bao bì.