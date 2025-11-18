Vụ lừa đảo hơn 7.677 tỷ đồng: Chiêu trò “làm đẹp” báo cáo tài chính

“Shark” Nguyễn Ngọc Thủy khai nhận do cần phải “làm đẹp” báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để “chạy” doanh thu khống cho Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Như VNEconomy đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, còn gọi là “shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983, kế toán trưởng Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

26 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị can Tống Thị Kim Liên (SN 1965, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Kết luận điều tra thể hiện bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ nhằm chuyển nhượng cổ phần “ảo”, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Đối với hành vi đưa, nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, bị can Thủy và Phú đã thỏa thuận, chi tiền để tạo “doanh thu khống” cho Công ty Egroup.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, bị can Nguyễn Ngọc Thủy muốn tạo hình ảnh Công ty Egroup có doanh thu lớn, lợi nhuận cao nhằm thu hút các nhà đầu tư. Thủy đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên để “chạy” doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Khi đó, Thủy biết doanh thu của Công ty Nhất Trần khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, còn nhu cầu của Thủy chỉ khoảng vài trăm tỷ đồng/năm.

Theo chỉ đạo của Thủy, Nguyễn Mạnh Phú đã trao đổi, thỏa thuận và được Liên đồng ý để Công ty Nhất Trần “chạy” doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Điều kiện đặt ra là Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho Liên gồm chi phí “đối soát” khoảng 2% số tiền cần “chạy” doanh thu/năm. Ngoài ra, Thủy phải trả lại phần lợi nhuận chênh lệch (tiền lãi) mà Công ty Egroup nhận được cho Liên khi tham gia mua – bán thẻ điện thoại, khoảng 0,053% - 0,354% doanh thu, để đảm bảo cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán có lãi.

Bên cạnh đó, Công ty Egroup phải chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Công ty Nhất Trần và các công ty khác trong hệ sinh thái của Liên chuyển tiền bán hàng cho Công ty Egroup.

Các loại phí thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân do Liên cung cấp cho Phú hoặc đưa tiền mặt trực tiếp cho Liên.

Với thỏa thuận trên, từ ngày 14/12/2016 đến ngày 15/9/2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Liên đã chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu khống số tiền hơn 2.347 tỷ đồng trên báo cáo tài chính. Trên Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại.

Thủy và Phú thông báo trước cho Liên nhu cầu doanh thu mỗi năm để Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó; xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp.

Cơ quan điều tra xác định, theo sổ sách kế toán, hồ sơ, tài liệu thì Công ty Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỷ đồng; tổng giá trị bán ra là hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, doanh thu bán thẻ điện thoại của Công ty Egroup chiếm đến 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Với thỏa thuận giữa hai bên, sau khi tất toán xong hợp đồng khống, Thủy phải trả cho Liên hơn 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thu xếp được tài chính, từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2020, Thủy mới đưa hơn 31,9 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 1/1/2018 – tháng 2/2020 (thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực), cơ quan điều ra xác định, Liên đã nhận của Thủy 20,4 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, “shark” Thủy khai nhận do cần phải “làm đẹp” báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để “chạy” doanh thu cho Công ty Egroup.

Lời khai của bị can Thủy cũng thể hiện khi đó, Công ty Nhất Trần là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM.