Triệt phá ổ nhóm lừa đảo online tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt

Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...
Ngày 29/10, Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Đoàn vừa chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh chuyên án nêu trên, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với Cục Cảnh sát Hình sự; đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L.
Công an bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.
Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, lực lượng công an hai nước nói riêng.
Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.
Theo cơ quan điều tra, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shiper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 66 đối tượng.
Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...
Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: