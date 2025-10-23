Ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bóc lột lao động tại Đông Nam Á

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 22/10, thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết Vương quốc Anh đã công bố lệnh trừng phạt với một mạng lưới toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh có liên quan đến việc điều hành các trung tâm lừa đảo, nơi tra tấn và bóc lột lao động bị mua bán…
Các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á đang lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới với quy mô lớn. Riêng tại Đông Á và Đông Nam Á, thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, chưa kể các tổn thất lớn hơn trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ khu vực này.
Các nhóm tội phạm đứng sau các đường dây này đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á.
Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập, tra tấn bằng điện, hoặc bị bán sang nơi khác.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân quyền đáng báo động”. Chính vì vậy, Vương quốc Anh đã phối hợp với Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm đối phó với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng này, bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp chảy vào nước Anh.
Các biện pháp này cũng sẽ giúp phơi bày và ngăn chặn hoạt động của mạng lưới tội phạm, bảo vệ công dân Anh và người dân Đông Nam Á trước những tác động nghiêm trọng của các vụ lừa đảo.
Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các hành động mạnh mẽ của Vương quốc Anh nhằm chống lại hoạt động tội phạm lừa đảo trong khu vực, bao gồm các lệnh trừng phạt vào cuối năm 2023 đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến mua bán người phục vụ cho các “trung tâm lừa đảo”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Stephen Doughty, phát biểu: “Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, đồng thời giam giữ những nạn nhân yếu thế trong “mạng lưới dối trá” của chúng – vì vậy chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát”.
Các trung tâm lừa đảo tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đây là mối đe dọa xuyên quốc gia đòi hỏi hành động phối hợp để chặn đứng dòng tài chính phi pháp, đe dọa nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.
Vương quốc Anh đã hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân Anh và tính minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia. Đồng thời, nhận thức rõ những tổn hại mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực này và cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ họ trong nỗ lực xóa sổ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới đứng sau chúng.
Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.
Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam kiến nghị Cục Thuế xem xét nâng mức thu doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng…
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...
Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm tại Huế – Quảng Trị sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ biển. Nhiều khu vực đang được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm và triển khai di dời dân...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: