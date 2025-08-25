Thứ Hai, 25/08/2025

Dân sinh

Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo chuyên giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Thiên Anh

25/08/2025, 08:54

Chiều 23/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền

Đây là một trong những chuyên án tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá trên địa bàn tỉnh.

CÔNG TY “MA” VÀ CHIÊU THỨC GIĂNG BẪY CỘNG TÁC VIÊN ONLINE

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo và rửa tiền với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Người cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, quê ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Để hợp pháp hóa hoạt động phạm tội và che giấu nguồn gốc bất minh của dòng tiền, Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, tuyển dụng hàng chục đối tượng người Việt tham gia, phân công nhiệm vụ chặt chẽ.

Từ đây, đường dây này tung ra hàng loạt chiêu thức trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Các đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs nhằm tạo niềm tin, sau đó đăng tải thông tin tuyển “cộng tác viên online” với lời mời gọi hấp dẫn: chỉ cần xem video tại nhà cũng có thể kiếm tiền. Chiêu bài “việc nhẹ lương cao” đã đánh trúng tâm lý nhiều phụ nữ nội trợ và người lao động tự do mong muốn có thêm thu nhập, khiến họ dễ dàng rơi vào bẫy.

Khi nạn nhân tham gia, nhóm này yêu cầu phải nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch hoặc chi phí duy trì tài khoản. Một số người ban đầu còn được hoàn lại một khoản nhỏ để tạo lòng tin, nhưng sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ khi chuyển tiền lớn hơn.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đã có hàng nghìn người trên khắp cả nước trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị lừa đảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây là con số gây chấn động, phản ánh mức độ nguy hiểm của loại tội phạm “ẩn danh” trên không gian mạng.

MẠNG LƯỚI RỬA TIỀN TINH VI VÀ CUỘC TRUY BẮT ĐỒNG LOẠT

Không dừng lại ở việc chiếm đoạt, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn còn triển khai một hệ thống rửa tiền tinh vi nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính. Chúng mua và lập hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và công ty “ma” trên khắp cả nước, thực hiện giao dịch chuyển khoản lòng vòng nhiều lần để gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngoài ra, nhóm này còn móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước, sử dụng các giao dịch mua bán hàng hóa làm vỏ bọc để rửa tiền, khiến dòng tiền bất chính được luân chuyển qua nhiều tầng nấc khác nhau.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 26/6/2025, nhiều mũi trinh sát đồng loạt được triển khai, bắt giữ thành công các đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam bảy đối tượng quan trọng, trong đó Nguyễn Thanh Tùng bị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các mắt xích khác đến từ Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa cũng đã bị bắt giữ, điều tra.

Việc triệt phá thành công chuyên án này cho thấy sự quyết tâm, mưu trí và tinh thần đấu tranh kiên trì của lực lượng Công an Thanh Hóa trước sự gia tăng phức tạp của tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh thành công nghiệp vụ, chuyên án cũng gửi đi một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng: không có việc làm nào nhẹ nhàng mà lại đem về khoản lợi nhuận khổng lồ như lời rao trên mạng xã hội. Người dân, đặc biệt là phụ nữ nội trợ và những người đang tìm kiếm công việc online, cần tỉnh táo trước những lời mời gọi hào nhoáng để tránh sập bẫy, mất tiền và thậm chí vướng vào vòng xoáy pháp lý.

Chuyên án được phá vỡ không chỉ giúp ngăn chặn thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân mà còn góp phần làm trong sạch môi trường mạng, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

