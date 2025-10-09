Giả mạo "Giấy mời","Thông báo", "Quyết định" của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM để lừa đảo

Đối tượng lừa đảo đã giả mạo "Giấy mời" sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM , mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân...

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, gần đây, xuất hiện một số “Giấy mời”, “Thông báo”, “Quyết định” giả mạo có hình thức, con dấu và chữ ký tương tự văn bản của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, gần đây, Bảo hiểm xã hội cơ sở ở TP.HCM phát hiện một “Giấy mời” giả mạo. Giấy tờ này sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM , mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định không ban hành văn bản có nội dung như trên, cũng như không gửi “Giấy mời” đến người dân qua mạng xã hội, email hoặc các hình thức không chính thống.

Mọi thông tin mời làm việc, xác minh hồ sơ đều được gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo trực tiếp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan có thẩm quyền phối hợp.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người dân lưu ý, không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân/chứng minh nhân dân, số bảo hiểm xã hội, mã OTP, tài khoản ngân hàng…cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, luôn kiểm tra tính xác thực của mọi văn bản, thông báo tại website chính thức: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn; Tổng đài Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 1900 9068, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội cơ sở nơi cư trú.

Người dân, người lao động cũng cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất nếu phát hiện hành vi nghi ngờ giả mạo.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, khuyến cáo người dân dân nâng cao cảnh giác và chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống của ngành Bảo hiểm xã hội.