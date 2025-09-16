Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

TP. Hồ Chí Minh quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an: khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang công an trong năm 2025…

Chiều 15/9, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân trên địa bàn Thành phố. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương thuộc Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương có liên quan của Thành phố, công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đã đạt được một số kết quả nhất định.

Theo đó, Hội nghị này được tổ chức nhằm lấy ý kiến thống nhất về chủ trương của đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở cho các đơn vị triển khai, đẩy nhanh thủ tục một số dự án khởi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo giai đoạn 2026 - 2030 tại Thành phố.

Cụ thể, các nội dung được thảo luận nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thủ tục (quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng…), các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh để khởi công trong năm 2025; Việc phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15, ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP, ngày 1/7/2025 của Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan.

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) là khoảng gần 9.900 căn hộ, tổng số nhu cầu dự kiến đến năm 2030 là gần 14.900 căn hộ.

Đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản thống nhất đối với 5 trong số 13 khu đất Bộ Công an đề nghị bố trí để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa phương.

Tuy nhiên, thực tế tiến độ triển khai vẫn còn chậm so với chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND Thành phố. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công an và UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân trong năm 2025 (do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an).

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP. Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị chức năng, sở, ngành đã cùng trao đổi, đưa ra những ý kiến, nêu lên tình hình thực tế cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Đồng thời, hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với 4 khu đất dự kiến Bộ Công an đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân; Dự kiến danh mục các khu đất hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng trong tháng 11/2025.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, hoàn thành các thủ tục về thống nhất vị trí, thông tin dự án, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, phấn đấu sớm khởi công xây dựng các dự án trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cũng thống nhất các nội dung và đề nghị các sở ngành, xã, phường tiếp tục quan tâm, cùng tháo gỡ các khúc mắc, để phối hợp tích cực triển khai các dự án trong thời gian nhanh nhất.