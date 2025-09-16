Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

Hồng Minh

16/09/2025, 10:56

TP. Hồ Chí Minh quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an: khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang công an trong năm 2025…

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đồng chủ trì hội nghị.
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 15/9, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân trên địa bàn Thành phố. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương thuộc Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương có liên quan của Thành phố, công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đã đạt được một số kết quả nhất định.

Theo đó, Hội nghị này được tổ chức nhằm lấy ý kiến thống nhất về chủ trương của đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở cho các đơn vị triển khai, đẩy nhanh thủ tục một số dự án khởi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo giai đoạn 2026 - 2030 tại Thành phố.

Cụ thể, các nội dung được thảo luận nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thủ tục (quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng…), các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh để khởi công trong năm 2025; Việc phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 201/2025/QH15, ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP, ngày 1/7/2025 của Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan.

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) là khoảng gần 9.900 căn hộ, tổng số nhu cầu dự kiến đến năm 2030 là gần 14.900 căn hộ.

Đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản thống nhất đối với 5 trong số 13 khu đất Bộ Công an đề nghị bố trí để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại địa phương.

Tuy nhiên, thực tế tiến độ triển khai vẫn còn chậm so với chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND Thành phố. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công an và UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân trong năm 2025 (do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an).

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP. Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị chức năng, sở, ngành đã cùng trao đổi, đưa ra những ý kiến, nêu lên tình hình thực tế cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Đồng thời, hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với 4 khu đất dự kiến Bộ Công an đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân; Dự kiến danh mục các khu đất hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng trong tháng 11/2025.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, hoàn thành các thủ tục về thống nhất vị trí, thông tin dự án, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, phấn đấu sớm khởi công xây dựng các dự án trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cũng thống nhất các nội dung và đề nghị các sở ngành, xã, phường tiếp tục quan tâm, cùng tháo gỡ các khúc mắc, để phối hợp tích cực triển khai các dự án trong thời gian nhanh nhất.

TP. Hồ Chí Minh có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch chi tiết vùng đất, cảng biển

06:00, 14/09/2025

TP. Hồ Chí Minh có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch chi tiết vùng đất, cảng biển

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

15:00, 15/09/2025

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

14:45, 03/09/2025

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Từ khóa:

nhà ở nhà ở cho công an nhà ở cho lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh Vneconomy

Đọc thêm

Phân khu Flora Avenue: Viết tiếp câu chuyện

Phân khu Flora Avenue: Viết tiếp câu chuyện "sống cuộc đời rực rỡ" tại Sun Group Nam Hà Nội

Mang sắc thái hoàn toàn mới, phân khu Flora Avenue giao thoa giữa nhịp sống sôi động và sự an yên hiếm có trong bức tranh đô thị hiện đại. Với vị trí “trung tâm của trung tâm”, phân khu sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá, khẳng định giá trị khác biệt giữa lòng đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh…

Mô hình đô thị tích hợp là tất yếu trước quy hoạch giãn dân

Mô hình đô thị tích hợp là tất yếu trước quy hoạch giãn dân

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh, mô hình khu đô thị tích hợp ngày càng được chú ý. Với việc đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, học tập, làm việc và giải trí trong cùng một không gian, loại hình này đang dần trở thành chuẩn mực sống mới cho cư dân…

Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính

Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập Nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, Hội đồng tán thành sự cần thiết việc sớm ban hành chính sách để giảm gánh nặng cho người dân…

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Thị trường bất động sản phía Nam, nhất là tại TP.HCM, đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Sau giai đoạn trầm lắng vì khó khăn tín dụng và tâm lý e ngại từ phía khách hàng, lượng giao dịch, đặc biệt là ở phân khúc chung cư đã có sự gia tăng đáng kể.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Thị trường

3

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Thế giới

4

Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Chứng khoán

5

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: