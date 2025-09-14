TP. Hồ Chí Minh có nhiều đề xuất liên quan đến quy hoạch chi tiết vùng đất, cảng biển

Ngày 12/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch cảng biển, hàng hải, giao thông đường thủy, đường ven biển của Thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo nhiều sở ngành tham dự.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận 6 nội dung: Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển; dự thảo thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng Hàng hải TP. Hồ Chí Minh; bố trí trụ sở làm việc cho Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh; kết nối giao thông với cảng Cát Lái, rà soát hiện trạng hậu cần sau cảng, công tác quản lý các depot tại khu vực; công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và một số nội dung khác có liên quan.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập, cảng biển TP. Hồ Chí Minh bao gồm các khu bến trên địa bàn Thành phố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương. Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, riêng Bà Rịa - Vũng Tàu đang chờ quyết định chính thức.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu bến Cái Mép, đáp ứng mục tiêu trở thành cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế theo quy hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch kéo dài tuyến bến cảng Gemalink 356,9m về phía thượng lưu và kéo dài tuyến bến cảng SSIT 200m về phía hạ lưu nhằm tạo ra một tuyến bến thẳng, dài và liên tục.

Đồng thời, Thành phố đề xuất giữ nguyên ranh giới quy hoạch Gemalink phía Sông Vàm Treo Gũi để không ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Cái Mép Hạ.

Đối với việc mở rộng diện tích quy hoạch của Bến cảng Gemalink, UBND Thành phố đề xuất Bộ Xây dựng giữ nguyên phạm vi ranh giới quy hoạch cảng Gemalink phía Sông Vàm Treo Gũi theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tránh ảnh hưởng đến cửa Sông Vàm Treo Gũi và hoạt động của bến cảng Cái Mép Hạ theo quy hoạch.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tổng diện tích của Bến Cảng khách quốc tế Vũng Tàu để phù hợp với phương án mặt bằng và quy mô Bến Cảng khách quốc tế Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) thống nhất…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận các đề xuất và yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh sớm có văn bản điều chỉnh để Bộ xem xét. Theo Thứ trưởng, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố sẽ đối mặt với lượng hàng hóa khổng lồ, vì vậy, cần sớm phát triển thêm bến Cần Giờ, Cái Mép Hạ và hệ thống bến thủy nội địa kết nối Gemalink.

Thứ trưởng cũng đề nghị TP. Hồ Chí Minh ưu tiên vốn đầu tư công cho hạ tầng cảng khách. Việc phát triển cần phân khúc theo tải trọng: bãi trước Bà Rịa - Vũng Tàu đón tàu lớn, Mũi Đèn Đỏ đón tàu 60.000 tấn, còn Bến Nghé và Tân Thuận tiếp nhận tàu khách dưới 30.000 tấn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ sẽ bổ sung quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa -Vũng Tàu vào Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch chi tiết cảng biển TP.Hồ Chí Minh…