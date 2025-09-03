TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các đơn vị liên quan về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch Thành phố sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu…

Theo đó, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành luật Quy hoạch (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các hạng mục, nội dung cần lập hoặc điều chỉnh quy hoạch TP. Hồ Chí Minh (mới) sau sáp nhập.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, kiện toàn Ban quản lý dự án quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung giao nhiệm vụ là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch Thành phố.

Trước khi sáp nhập 3 địa phương thành TP. Hồ Chí Minh mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ra Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh (cũ) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo đồ án được phê duyệt, tầm nhìn đến năm 2060, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, có vai trò là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy phát triển vùng phía Nam và cả nước; là khu vực có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Mục tiêu phát triển không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh theo hướng thúc đẩy sáng tạo, tương tác cao gắn với phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội; hình thành các khu vực động lực để phát huy vai trò trung tâm vùng và cực tăng trưởng của cả nước.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước đã mở rộng địa giới, vượt ra khỏi những ranh giới cũ để cùng sáp nhập với toàn bộ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo nên một siêu đô thị chưa từng có với diện tích 6.722 km2, dân số hơn 14 triệu người.

Trong bối cảnh tái cấu trúc hành chính, không gian của vùng đô thị phía Nam, việc xây dựng một bản quy hoạch tổng thể cho TP. Hồ Chí Minh mới trở nên hết sức cấp bách. Đây không chỉ là một bước đi kỹ thuật, mà còn là nền tảng chiến lược để định hình một đô thị siêu lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới vị thế Thành phố toàn cầu đúng nghĩa.