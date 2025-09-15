Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về các trường hợp người dân đã có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách…

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên; người có nhà thuộc xã cách nơi làm việc từ 20km trở lên.

Các trường hợp trên cần đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc ngắn hơn khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc theo chính sách này được xác định bằng chiều dài đường bộ, đường thủy ngắn nhất (căn cứ ứng dụng bản đồ số TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định cũng nêu rõ người có nhà tại đặc khu Côn Đảo sẽ không được xem xét hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội tại đặc khu này, trừ trường hợp diện tích nhà trên đầu người thấp hơn 15m2/người.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND phường, xã, đặc khu thực thi quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thành phố.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trước đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" và chương trình phát triển nhà ở của Thành phố.

Ngoài ra, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Thành phố cũng hướng tới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin.