Bất động sản

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

15/09/2025, 15:00

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về các trường hợp người dân đã có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách…

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách.
Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người có nhà tại phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên; người có nhà thuộc xã cách nơi làm việc từ 20km trở lên.

Các trường hợp trên cần đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc ngắn hơn khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc theo chính sách này được xác định bằng chiều dài đường bộ, đường thủy ngắn nhất (căn cứ ứng dụng bản đồ số TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định cũng nêu rõ người có nhà tại đặc khu Côn Đảo sẽ không được xem xét hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội tại đặc khu này, trừ trường hợp diện tích nhà trên đầu người thấp hơn 15m2/người.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND phường, xã, đặc khu thực thi quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thành phố.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 3 của quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trước đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" và chương trình phát triển nhà ở của Thành phố.

Ngoài ra, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Thành phố cũng hướng tới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin.

TP. Hồ Chí Minh sớm triển khai 24 dự án, tổng quy mô 25.845 căn nhà ở xã hội

15:05, 18/08/2025

15:05, 18/08/2025

TP. Hồ Chí Minh sớm triển khai 24 dự án, tổng quy mô 25.845 căn nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội vào 2030

20:40, 14/08/2025

20:40, 14/08/2025

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội vào 2030

TP.HCM đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế thường niên

20:12, 24/07/2025

20:12, 24/07/2025

TP.HCM đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế thường niên

nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh

Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính

Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập Nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, Hội đồng tán thành sự cần thiết việc sớm ban hành chính sách để giảm gánh nặng cho người dân…

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Thị trường bất động sản phía Nam, nhất là tại TP.HCM, đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Sau giai đoạn trầm lắng vì khó khăn tín dụng và tâm lý e ngại từ phía khách hàng, lượng giao dịch, đặc biệt là ở phân khúc chung cư đã có sự gia tăng đáng kể.

Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Các chủ đầu tư được tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo...

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội. Trong đó, lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm…

Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến về Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, dự kiến sẽ tăng trung bình gấp 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm…

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

