Trồng nho công nghệ cao: Mở hướng làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Mô hình trồng nho công nghệ cao của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng tại Đông Lộc (Nghệ An) đang trở thành điểm sáng trong nông nghiệp hiện đại. Với hệ thống giàn leo, nhà màng và tưới nhỏ giọt tự động, vườn nho không chỉ cho năng suất cao, mà còn thu hút du khách đến trải nghiệm và thưởng thức trái ngọt trực tiếp tại vườn...

Trên diện tích 8.000 m2, chị Hồng đầu tư đồng bộ hệ thống giàn leo theo tiêu chuẩn, nhà màng che phủ, lưới chắn côn trùng và tưới nhỏ giọt tự động. Các hạng mục này giúp bảo đảm điều kiện sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất.

Gia đình chị lựa chọn hai giống nho chất lượng cao gồm nho sữa Shine Muscat và nho Hạ Đen (Black Summer). Trong đó, 260 gốc nho Shine Muscat được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với giá 1,1 triệu đồng mỗi gốc; gần 300 gốc nho Hạ Đen có giá khoảng 120.000 đồng mỗi gốc. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật và chăm sóc nghiêm ngặt, các giống nho phát triển đồng đều, cho mẫu mã đẹp, giòn ngọt và hương thơm tự nhiên.

Ngay từ khi bắt đầu, chị Hồng dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính từng giống nho và học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình trong nước và quốc tế. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động kết hợp bón dinh dưỡng tận gốc giúp cung cấp nước, phân bón chuẩn xác theo từng giai đoạn. Quá trình cắt tỉa, tạo tán, bón phân hữu cơ vi sinh và phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học cũng được thực hiện chặt chẽ, hướng tới chất lượng quả an toàn.

Sau thời gian đầu tư, hiệu quả kinh tế từ mô hình thể hiện rõ rệt. Giống nho Hạ Đen sau hai năm bắt đầu cho thu hoạch với hai vụ mỗi năm, năng suất khoảng 3 tấn mỗi vụ, giá bán 100.000–150.000 đồng/kg. Giống nho sữa Shine Muscat cho thu hoạch sau một năm, năng suất đạt khoảng 3,5 tấn, giá bán tại vườn lên tới 300.000 đồng/kg.

Vườn nho Shine Muscat trong nhà màng của gia đình chị Hồng, từng chùm nho trĩu quả, giòn ngọt.

Sau khi trừ chi phí đầu tư và chăm sóc, gia đình chị Hồng thu lãi gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là con số ấn tượng đối với mô hình nông nghiệp hộ gia đình.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm cây, chị Hồng cho biết nho không quá khó trồng nhưng cần sự kiên trì và tỉ mỉ. Cây cần môi trường thông thoáng, độ ẩm vừa phải, tránh đọng nước và phải được cắt tỉa đúng thời điểm. “Mỗi ngày đều phải quan sát và lắng nghe cây. Từ màu lá, độ phát triển của chùm để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, nước tưới. Khi hiểu được đặc tính của cây thì chất lượng quả luôn đảm bảo”, chị nói.

Không chỉ mang lại thu nhập cao từ bán các sản phẩm, mô hình của chị Hồng còn phát triển du lịch nông nghiệp. Vườn nho trong nhà màng với những chùm nho trĩu quả trở thành điểm tham quan hấp dẫn vào mùa thu hoạch. Nhiều đoàn du khách, trường học, gia đình đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm, tìm hiểu quy trình sản xuất nho công nghệ cao và thưởng thức nho tươi tại vườn.

Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ và du lịch trải nghiệm góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.

Du khách hào hứng chụp hình lưu niệm cùng chùm nho trĩu quả tại vườn.

Chị Trần Thanh Hà, du khách đến tham quan chia sẻ đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến một mô hình nho quy mô ngay trong nhà màng: “Không gian rất sạch sẽ, mát mẻ, bước vào đã thấy những chùm nho trĩu xuống nhìn rất thích mắt. Tôi ấn tượng vì nho ở đây giòn, thơm và ngọt tự nhiên hơn nhiều so với những loại mua ngoài thị trường”.