Nghệ An: Kết nối giao thương, nâng tầm nông sản, hướng tới phát triển bền vững

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp Nghệ An năm 2025 đã thu hút được sự tham gia của hơn 130 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện được xem như “phiên chợ lớn” của xứ Nghệ, nơi hội tụ nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và những công nghệ nông nghiệp xanh hướng tới phát triển bền vững...
Tối 6/11/2025, tại Công viên Trung tâm, phường Trường Vinh, Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp Nghệ An năm 2025 chính thức khai mạc.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường. Diễn ra từ ngày 5 đến 11/11, hội chợ có sự tham gia của 130 gian hàng tiêu chuẩn và 9 khu trưng bày lớn, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu và khu triển lãm Khu dự trữ sinh quyển miền Tây xứ Nghệ.
Tham dự sự kiện có 38 xã, phường cùng 132 doanh nghiệp, trong đó 32 doanh nghiệp đến từ Nghệ An, 3 doanh nghiệp Nhật Bản và 100 doanh nghiệp đại diện cho nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Trị, Tiền Giang... Các sản phẩm trưng bày mang đậm bản sắc vùng miền, đạt chứng nhận OCOP hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn trở thành không gian gặp gỡ, kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt nhấn mạnh: “Hội chợ năm nay là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về nông sản sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Đây cũng là dịp để tôn vinh giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững và gắn với bảo vệ môi trường".
Với quy mô lớn và hình thức tổ chức chuyên nghiệp, hội chợ không chỉ là sự kiện thương mại mà còn là điểm hẹn văn hóa – du lịch của người dân xứ Nghệ. Mỗi gian hàng, mỗi sản phẩm không đơn thuần là hàng hóa, mà là kết tinh của lao động, sáng tạo và niềm tự hào của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: “Thông qua sự kiện này, Nghệ An mong muốn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng và công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân giao thương, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.”
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương để bảo đảm công tác tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được khuyến khích chủ động quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao mẫu mã và chất lượng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cùng các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, hỗ trợ quảng bá và kết nối sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An ra thị trường quốc tế.
Với tinh thần “hợp tác – đổi mới – phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An Nguyễn Văn Đệ tin tưởng hội chợ năm nay sẽ thành công, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và thương mại mới, góp phần đưa nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập sâu rộng.
Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong mọi hoạt động đầu tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng nhằm đảm bảo giám sát liên tục, ngăn chặn vi phạm IUU và hướng tới mục tiêu cùng cả nước vượt “thẻ vàng” của EC...
Mặc dù có những điểm sáng, việc vận hành chính quyền 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn về nguồn lực, tài chính, vướng mắc về văn bản pháp luật… đòi hỏi tiếp tục cần những giải pháp căn cơ để hoạt động phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới…
