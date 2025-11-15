Chiềng An khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Chu Khôi
15/11/2025, 06:06
Với sự đồng lòng và khát vọng phát triển, Chiềng An đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc, đưa thương hiệu địa phương vươn xa hơn trong tương lai...
Tối 14/11/2025, UBND phường Chiềng An (tỉnh Sơn La) phối hợp với Hội Cà phê tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Ngày hội Cà phê Chiềng An lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Arabica – Lan tỏa hương vị Tây Bắc”. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong quảng bá thương hiệu cà phê địa phương, mà còn khẳng định quyết tâm của Chiềng An trong phát triển nông nghiệp xanh gắn với văn hóa và du lịch bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Chiềng An, cho biết toàn phường hiện có 1.987 ha cà phê Arabica, trong đó khoảng 1.887 ha trồng giống Catimor và 50 ha các giống mới chất lượng cao như THAI, TN1, TN6, IN7, TN9, TN10 được đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2018. Sản lượng bình quân đạt 8–10 tấn/ha, đưa tổng sản lượng hằng năm lên hơn 15.496 tấn, với doanh thu ước đạt 434 tỷ đồng.
Trong 10 tháng năm 2025, Chiềng An đã trồng mới hơn 50 ha cà phê, chủ yếu là giống mới năng suất cao. Cơ cấu canh tác cũng cho thấy sự linh hoạt của người dân: 937 ha cà phê được trồng xen canh cây ăn quả, khoảng 1.000 ha trồng thuần.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, thách thức lớn hiện nay là phần lớn diện tích vẫn phụ thuộc nước mưa, hệ thống tưới tiết kiệm mới được áp dụng ở quy mô nhỏ, khoảng 5 ha tại các bản Phiêng Tam và Tam Quỳnh. Toàn phường có hai hợp tác xã trồng cà phê với tổng diện tích 127 ha; đồng thời liên kết với hàng nghìn hộ dân sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững. Đến nay, Chiềng An có 1.330 ha đạt chứng nhận 4C, UTZ, cùng 127 ha đạt VietGAP, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Bước vào năm 2026, phường Chiềng An đặt mục tiêu ổn định diện tích cà phê hiện có, đồng thời trồng tái canh khoảng 50 ha bằng các giống chất lượng cao. Sản lượng cà phê quả tươi dự kiến 20.000 tấn, với mục tiêu xuất khẩu 2.000 tấn cà phê nhân, giá trị khoảng 448 tỷ đồng.
UBND phường định hướng vận động nông dân tăng cường thâm canh, chuyển đổi diện tích già cỗi và thực hành sản xuất theo các tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, 4C, UTZ… nhằm nâng chất lượng hạt Arabica. Công tác thu hoạch, thu mua và vận chuyển cũng được tổ chức đồng bộ: các tổ, bản chủ động thống kê sản lượng, chất lượng và nhu cầu kết nối tiêu thụ; doanh nghiệp và hợp tác xã lập danh sách đại lý thu mua để công khai cho người dân.
Các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Minh Tiến - Chi nhánh Sơn La, Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, Công ty TNHH Cát Quế, Công ty Cà phê Sơn La, cùng các hợp tác xã địa phương sẽ phối hợp trong thu mua, chế biến và vận chuyển nhằm bảo đảm thị trường ổn định cho nông dân.
Ngày hội Cà phê lần thứ nhất là hoạt động văn hóa – kinh tế – xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Chiềng An lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030). Đây là dịp tôn vinh giá trị cây cà phê – cây trồng chủ lực, gắn với bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây.
Lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn ngày hội trở thành sự kiện thường niên, một thương hiệu văn hóa – du lịch tiêu biểu của Chiềng An, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo tồn vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút đầu tư chế biến.
Chiềng An xác định phát triển nông nghiệp xanh – hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Ngày hội Cà phê chính là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chuyển từ mô hình “sản xuất nông nghiệp đơn thuần” sang “kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch”.
Song song với chương trình chính, các hoạt động văn hóa – thể thao cũng diễn ra sôi nổi: 54 gian hàng trưng bày cà phê, nông sản, sản phẩm OCOP; không gian check-in “Ngày hội thu hoạch cà phê”; không gian văn hóa dân tộc; trưng bày 27 mâm cơm ẩm thực; cùng chương trình giao lưu nghệ thuật và trò chơi dân gian.
Chiều 14/11, trong khuôn khổ Ngày hội Cà phê Chiềng An, phần thi trưng bày món ăn ẩm thực dân tộc thu hút đông đảo người dân và du khách. 27 mâm cơm đại diện cho các bản, tổ dân phố giới thiệu những món ăn truyền thống đặc sắc như xôi ngũ sắc, thịt hun khói, cá suối nướng, măng đắng và các món chế biến từ nông sản địa phương. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là không gian tôn vinh bản sắc ẩm thực Chiềng An, góp phần quảng bá sản vật địa phương và thu hút du lịch cộng đồng.
