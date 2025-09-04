Trọng tâm hợp tác giữa UNDP và Việt Nam sẽ hướng vào carbon xanh, huy động tài chính khí hậu
Chu Khôi
04/09/2025, 18:06
Trong năm tới, UNDP sẽ xây dựng Chương trình quốc gia mới cho Việt Nam, các hợp tác và hỗ trợ sẽ chú trọng vào các nhiệm vụ: NDC 3.0 (Đóng góp do quốc gia tự quyết định - Nationally Determined Contribution) lần thứ ba; EPR (Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất); chương trình carbon xanh; huy động tài chính khí hậu…
Chiều
4/9/2025 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã có
buổi tiếp bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (UN), Phó Tổng
Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Giám đốc Khu vực châu Á
- Thái Bình Dương của UNDP.
HOÀN
THIỆN NDC 3.0 – CAM KẾT KHÍ HẬU MẠNH MẼ
Phát
biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định UNDP luôn là đối tác tin cậy, gắn bó
nhiều năm với Việt Nam trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy
kinh tế tuần hoàn.
Thứ
trưởng ghi nhận những hỗ trợ thiết thực từ UNDP, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật,
huy động nguồn lực quốc tế và các sáng kiến hợp tác có sức lan tỏa trong cộng
đồng, doanh nghiệp. "Việt Nam mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành trong các
chương trình trọng điểm, vừa đáp ứng yêu cầu quốc tế, vừa mang lại lợi ích
thiết thực cho người dân và nền kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Về
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0), Thứ trưởng cảm ơn UNDP và các đối
tác đã đồng hành trong quá trình xây dựng các phiên bản trước, và khẳng định
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện NDC 3.0 đúng
tiến độ, đảm bảo minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện trong nước.
Thứ
trưởng mong UNDP tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh
nghiệm quốc tế để Việt Nam hoàn thiện NDC 3.0, gắn cam kết quốc tế với lợi ích
trong giảm phát thải và thích ứng khí hậu.
Đối
với vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí, Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến hợp
tác giữa UNDP và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời nhấn mạnh việc phối hợp này
phù hợp tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg về ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường,
hướng đến giảm phát thải đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ
vệ tinh, đồng thời triển khai hệ thống cảnh báo sớm và nghiên cứu tác động sức
khỏe cộng đồng.
"Việt
Nam mong muốn UNDP hỗ trợ xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, cùng
các chương trình truyền thông cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của người dân
và doanh nghiệp trong kiểm soát ô nhiễm không khí", Thứ trưởng Hoàng Trung chia sẻ và đề nghị UNDP chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực và triển khai
các mô hình thực tiễn, giúp cơ chế EPR vận hành hiệu quả, khuyến khích doanh
nghiệp chủ động tái chế, hiện đại hóa chuỗi thu gom – tái chế, góp phần thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn.
HUY
ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÍ HẬU – TRỌNG TÂM HỢP TÁC
Liên
quan đến Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP), Thứ trưởng
khẳng định sự phối hợp hiệu quả với UNDP đã giúp Việt Nam trở thành một trong
những quốc gia tiên phong ở khu vực về mô hình hợp tác đa bên trong giải quyết
ô nhiễm nhựa.
Trên
nền tảng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chuẩn bị triển khai Chương trình Đối tác hành động carbon
xanh (NBCAP), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Việt Nam
mong UNDP tiếp tục phát huy vai trò đối tác chiến lược trong huy động nguồn lực
quốc tế, thúc đẩy hợp tác công - tư và kết nối với thị trường carbon toàn cầu.
Thứ
trưởng Hoàng Trung đề xuất một số hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới,
bao gồm: huy động tài chính quốc tế từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Quỹ Khí
hậu xanh (GCF) và các cơ chế tài chính hỗn hợp để thực hiện NDC 3.0; triển khai
chiến lược tài chính khí hậu quốc gia nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng,
phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; tăng cường nâng cao năng lực,
chuyển giao công nghệ và nhân rộng các mô hình thành công.
Đáp
lại, bà Kanni Wignaraja bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi nhanh chóng của
Việt Nam, coi đây như “một thành phố quê hương” của mình, và đánh giá cao vai
trò lãnh đạo và sự phối hợp hiệu quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo bà Kanni Wignaraja, NDC 3.0 của Việt Nam là bản kế hoạch đầy tham vọng, với mục tiêu cao hơn
nhiều quốc gia và sẽ là điểm sáng tại các hội nghị khí hậu quốc tế.
Đối
với EPR và Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF), bà Kanni khẳng định đây sẽ là
lĩnh vực hợp tác lâu dài. UNDP sẵn sàng hỗ trợ Bộ điều phối và sử dụng hiệu quả
nguồn vốn đang tích lũy để đầu tư cho các dự án có tác động cao, gắn trực tiếp
với thực hiện NDC. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính.
Bà Kanni cho biết năm tới UNDP sẽ xây dựng Chương trình
quốc gia mới cho Việt Nam, các hợp tác và hỗ trợ chú trọng vào các nhiệm vụ: NDC
3.0 (Đóng góp do quốc gia tự quyết định - Nationally Determined Contribution) lần
thứ ba; EPR (Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất); chương trình carbon xanh; huy động tài chính
khí hậu.
Trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào nhóm nước thu nhập trung bình
cao, nguồn vốn ODA truyền thống sẽ giảm mạnh. Thay vào đó, hợp tác sẽ dựa trên
nguồn vốn từ Chính phủ và các gói dịch vụ do UNDP cung cấp, để Việt Nam lựa chọn
đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên. Đây là mô hình hợp tác mới, đang được áp dụng
cho tất cả quốc gia thu nhập trung bình cao, phản ánh bước phát triển tiếp theo
của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hà Lan và UNDP hợp tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
17:00, 19/07/2023
Sức lan tỏa lớn từ các dự án hỗ trợ của UNDP đối với nông nghiệp Việt Nam
14:21, 31/01/2023
Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam: Cần những khoản đầu tư lớn để giảm phát thải
Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước
Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân…
Xây dựng chiến lược “sản xuất tại Việt Nam và lắp ráp, hoàn thiện tại Mỹ”
Các chính sách thương mại quốc tế mới của Mỹ là cơ hội để doanh nghiệp Việt chuyển mình, bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị, củng cố nội lực, xây dựng thương hiệu riêng, tạo lợi ra lợi thế cạnh tranh nhất định…
Xu hướng tiêu dùng "ăn ngon - sống khỏe" có đang định hình lại thị trường thực phẩm Việt Nam?
Theo Cimigo, 61% người tiêu dùng cho biết đang theo chế độ ăn lành mạnh, 72% sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm đạt chuẩn VietGAP hay Organic. Sự kết hợp giữa xu hướng “ăn ngon - sống khỏe” và sự mở rộng của bán lẻ hiện đại đang tạo dư địa phát triển mới cho ngành thịt chế biến có thương hiệu.
Nông lâm thủy sản xuất siêu trên 13 tỷ USD, riêng hải sản đối diện nguy cơ mất hàng trăm triệu USD tại Mỹ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: “Ngành Nông nghiệp và Môi trường tự tin về kết quả xuất khẩu trong 8 tháng qua. Từ nay đến cuối năm 2025, trung bình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần đạt 5 tỷ USD/tháng, thì trong 4 tháng còn lại sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 2025 là 65 tỷ USD"…
Gamuda Land Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm, Gamuda Land Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín khi lần thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) do tạp chí HR Asia bình chọn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: