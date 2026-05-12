Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cơ chế hỗ trợ duy trì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Dương

12/05/2026, 15:30

Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo nguyên tắc bảo đảm duy trì số dư quỹ hằng năm bằng 2 lần tổng các khoản chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề...

Chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nhật Dương.
Chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Nhật Dương.

Tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, lần đầu tiên cơ quan quản lý nhà nước thiết lập cơ chế hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngân sách nhà nước với nguyên tắc cụ thể.

ĐẢM BẢO TÍNH ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI CỦA QUỸ

Theo đó, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quy định này nhằm bảo đảm duy trì số dư quỹ hằng năm bằng 2 lần tổng các khoản chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, và chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), quy định yêu cầu số dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng ít nhất 2 lần tổng chi chế độ và chi phí của năm trước được xem là một chuẩn mực tài chính mới.

Về ý nghĩa, trước hết quy định này giúp đảm bảo tính ổn định lâu dài của quỹ, tăng khả năng chống chịu trước các biến cố như thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế. Thực tế, trong giai đoạn Covid-19, cho thấy khi có nguồn quỹ đủ lớn, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được thực hiện kịp thời và trên diện rộng.

Bên cạnh đó, việc duy trì mức kết dư như vậy giúp giảm áp lực chi trả, tránh tình trạng bị động khi nhu cầu hưởng tăng đột biến. Khi quỹ luôn có nguồn dự phòng đủ lớn, việc chi trả trở nên chủ động, ổn định hơn.

"Quy định này cũng góp phần tăng niềm tin của người lao động đối với chính sách. Khi biết quỹ có khả năng đảm bảo chi trả ngay cả trong những tình huống khó khăn, người lao động sẽ yên tâm tham gia và tin tưởng vào quyền lợi của mình", bà Liễu phân tích.

Ở góc độ quản lý, đây cũng là một chuẩn mực nhằm đảm bảo tính minh bạch, tránh tình trạng sử dụng quỹ thiếu kiểm soát, hạn chế nguy cơ thâm hụt hoặc phải bổ sung đột xuất, từ đó giảm tác động bất lợi đến cả doanh nghiệp và người lao động.

Có thể xem ý nghĩa của quy định là cách tiếp cận tương tự cơ chế dự trữ bắt buộc trong lĩnh vực ngân hàng, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống chi trả. Xét về tác động tổng thể, đối với người lao động, quyền lợi được đảm bảo ngay cả trong những tình huống khủng hoảng, giúp họ yên tâm rằng sẽ được chi trả kịp thời khi mất việc”, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu, nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, cơ chế này tạo sự ổn định, nhờ có sự chia sẻ từ ngân sách nhà nước, tránh áp lực phải đóng bổ sung đột ngột khi đang gặp khó khăn. Còn Nhà nước tiếp tục thể hiện vai trò là “bảo trợ cuối cùng” trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

THỜI GIAN ĐÓNG ĐƯỢC BẢO LƯU KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA CHƯA HƯỞNG CHẾ ĐỘ

Theo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), khi xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vừa mang tính ngắn hạn, vừa mang tính dài hạn.

Tính ngắn hạn thể hiện ở chỗ tương tự một số loại bảo hiểm như bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm rủi ro, người tham gia đóng theo từng thời điểm, nếu không phát sinh sự kiện bảo hiểm thì quyền lợi không được sử dụng ngay trong thời gian đó.

Về tính dài hạn, người lao động có thể tham gia trong suốt quá trình làm việc, dù chưa hưởng nhưng thời gian đóng vẫn được bảo lưu. Khi phát sinh rủi ro mất việc, họ vẫn được hưởng quyền lợi dựa trên toàn bộ quá trình đã tham gia.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước trong những điều kiện nhất định. Đồng thời, pháp luật cũng quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trong trường hợp quỹ không đảm bảo mức kết dư tối thiểu, qua đó thể hiện vai trò của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng thực hiện chức năng bảo hộ đối với quỹ. Vì vậy, về nguyên tắc, không đặt ra nguy cơ “vỡ quỹ”, mà nếu có thì là nguy cơ mất cân đối thu - chi, khi đó sẽ được điều chỉnh bằng các công cụ chính sách phù hợp.

Theo ông Tú, quy định về đảm bảo mức kết dư quỹ nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động yên tâm, sẵn sàng được chi trả khi phát sinh rủi ro. Nhà nước cũng có cơ sở để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ cần thiết khi có sự cố.

Người tham gia đóng góp không phải để chắc chắn hưởng ngay, mà để khi có rủi ro thì được hỗ trợ, đồng thời cùng chia sẻ trách nhiệm với những người khác trong xã hội. Chính vì vậy, chính sách này mang tính chất vừa ngắn hạn, vừa dài hạn.

Do đó, cần có những quy định bảo đảm. Nhà nước thực hiện vai trò bảo hộ quỹ, đồng thời, có cơ chế hỗ trợ để duy trì kết dư, đảm bảo khả năng chi trả.

Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

11:40, 20/04/2026

Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

10:22, 15/04/2026

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc

15:37, 01/04/2026

Bảo hiểm thất nghiệp:

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Nghị định 374/2025/NĐ-CP người lao động Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đọc thêm

Vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi làm thủ tục hành chính

Vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi làm thủ tục hành chính

Theo Bộ Nội vụ, tình trạng phiền hà, chi phí ngoài quy định vẫn tồn tại, khi có đến 11,05% người dân cho biết có một số công chức gây phiền hà; 8,88% cho biết có tình trạng có một số người dân phải chi thêm ngoài quy định. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng xuất hiện ở tất cả các địa phương và có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước...

Phát hiện hơn 14 nghìn mỹ phẩm hết hạn và hàng tiêu dùng giả nhãn hiệu sắp đưa ra thị trường

Phát hiện hơn 14 nghìn mỹ phẩm hết hạn và hàng tiêu dùng giả nhãn hiệu sắp đưa ra thị trường

Hàng chục nghìn sản phẩm hết hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm sở hữu trí tuệ… chuẩn bị đưa ra thị trường, vừa được lực lượng Hải quan phát hiện.

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại hội đề ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cùng 3 nhiệm vụ đột phá; nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội

Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định hiện hành, khi một người đã nghỉ hưu và đang nhận tiền lương hưu hằng tháng mà ký kết hợp đồng lao động mới, cả người lao động và người sử dụng lao động đều không phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

Cục phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta ở nước ta. Đây là virus lây chủ yếu từ chuột. Hiện nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy